Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Έκοψαν το επίδομα στέγασης και σίτισης 450 ευρώ για τους αγροτικούς ιατρούς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Υγειονομικοί καταγγέλλουν την κατάργηση του επιδόματος σίτισης και στέγασης των γιατρών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

«Με μία νέα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου των Ιονίων Νήσων τον Ιανουάριο του 2026 αποφασίστηκε στην ουσία να διακοπεί το επίδομα για τους αγροτικούς γιατρούς, με ισχύ από τον Φλεβάρη του 2026»

Όπως αναφέρουν, το επίδομα των 450 ευρώ, που χορηγούνταν από την Περιφέρεια, διεκόπη τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ ο βασικός μισθός των ιατρών ανέρχεται στα 1.100 ευρώ, και με εφημερίες λίγο πάνω από τα 1.500 ευρώ.

Ιδιαίτερα, τα ενοίκια στην περιοχή είναι υψηλά σε σχέση με τις αποδοχές τους, καθιστώντας την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης εξαιρετικά δύσκολη.

«Στην ουσία αυτό ήταν ένα επίδομα ύψους 450 ευρώ που δινόταν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η απόφαση αυτή είχε παρθεί από την Περιφέρεια τον Σεπτέμβριο του 2024. Απλώς με μία νέα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου των Ιονίων Νήσων τον Ιανουάριο του 2026 αποφασίστηκε στην ουσία να διακοπεί για τους αγροτικούς γιατρούς, με ισχύ από τον Φλεβάρη του 2026. Επομένως, είμαστε στον τέταρτο πλέον μήνα που έχει διακοπεί», είπε ο Ερωτόκριτος Ρομποτής, υπόχρεος προσωπικός ιατρός στο ΚΥ Βασιλικής Λευκάδας και συμπλήρωσε:

«Ήταν ένα επίδομα σίτισης, στέγασης. Στην ουσία ήταν για να μας καλύπτουν κάποια έξοδα όσον αφορά τη διαμονή μας και τη διατροφή μας. Κυρίως, διότι βρισκόμαστε σε ένα τουριστικό μέρος, στο οποίο οι τιμές είναι πάρα πολύ αυξημένες, και των τροφίμων, και το κόστος διαβίωσης και τα ενοίκια».

Όπως ανέφερε στο MEGA ο Μιχάλης Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η απόφαση της Περιφέρειας να διακόψει το επίδομα αυτό, που είχε στόχο την προσέλκυση και στελέχωση των υγειονομικών μονάδων, αποτελεί πολιτική επιλογή και όχι αποτέλεσμα ευρωπαϊκού προγράμματος.

«Είχε λάβει μία απόφαση η Περιφέρεια να ενισχύει τους αγροτικούς γιατρούς, προκειμένου να προσελκύει γιατρούς, για να στελεχώνουν τις υγειονομικές μονάδες, κυρίως Κέντρα Υγείας και περιφερειακά ιατρεία. Η Περιφέρεια σταμάτησε αυτή την απόφαση τέλος του χρόνου του 2025. Υπάρχουν χαρτιά από τους ιατρικούς συλλόγους που ζητάνε να ξαναδοθεί το κίνητρο, αλλά δεν μπορεί να στηρίζεται η στελέχωση των υγειονομικών μονάδων των νησιών μας, στις αποφάσεις των τοπικών φορέων. Είναι υποχρέωση του κράτους να χορηγήσει κίνητρα, να αυξήσει τους μισθούς, προκειμένου να υπάρξει μία ασφαλής στελέχωση των υγειονομικών μονάδων».

Παράλληλα, τονίζεται η υποστελέχωση των υγειονομικών μονάδων στα νησιά, την έλλειψη βασικών ειδικοτήτων και προσωπικού που οδηγεί ακόμα και σε αδυναμία λειτουργίας ακριβών ιατρικών μηχανημάτων, με συνέπεια να κινδυνεύουν τόσο οι κάτοικοι των νησιών όσο και οι τουρίστες.