Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
InShorts 02 Ιουνίου 2026, 09:34
Eνσωμάτωση

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Έκοψαν το επίδομα στέγασης και σίτισης 450 ευρώ για τους αγροτικούς ιατρούς

Τι λέει στο MEGA ο Μιχάλης Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για την απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Υγειονομικοί καταγγέλλουν την κατάργηση του επιδόματος σίτισης και στέγασης των γιατρών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

«Με μία νέα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου των Ιονίων Νήσων τον Ιανουάριο του 2026 αποφασίστηκε στην ουσία να διακοπεί το επίδομα για τους αγροτικούς γιατρούς, με ισχύ από τον Φλεβάρη του 2026»

Όπως αναφέρουν, το επίδομα των 450 ευρώ, που χορηγούνταν από την Περιφέρεια, διεκόπη τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ ο βασικός μισθός των ιατρών ανέρχεται στα 1.100 ευρώ, και με εφημερίες λίγο πάνω από τα 1.500 ευρώ.

Ιδιαίτερα, τα ενοίκια στην περιοχή είναι υψηλά σε σχέση με τις αποδοχές τους, καθιστώντας την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης εξαιρετικά δύσκολη.

«Στην ουσία αυτό ήταν ένα επίδομα ύψους 450 ευρώ που δινόταν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η απόφαση αυτή είχε παρθεί από την Περιφέρεια τον Σεπτέμβριο του 2024. Απλώς με μία νέα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου των Ιονίων Νήσων τον Ιανουάριο του 2026 αποφασίστηκε στην ουσία να διακοπεί για τους αγροτικούς γιατρούς, με ισχύ από τον Φλεβάρη του 2026. Επομένως, είμαστε στον τέταρτο πλέον μήνα που έχει διακοπεί», είπε ο Ερωτόκριτος Ρομποτής, υπόχρεος προσωπικός ιατρός στο ΚΥ Βασιλικής Λευκάδας και συμπλήρωσε:

«Ήταν ένα επίδομα σίτισης, στέγασης. Στην ουσία ήταν για να μας καλύπτουν κάποια έξοδα όσον αφορά τη διαμονή μας και τη διατροφή μας. Κυρίως, διότι βρισκόμαστε σε ένα τουριστικό μέρος, στο οποίο οι τιμές είναι πάρα πολύ αυξημένες, και των τροφίμων, και το κόστος διαβίωσης και τα ενοίκια».

Όπως ανέφερε στο MEGA ο Μιχάλης Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η απόφαση της Περιφέρειας να διακόψει το επίδομα αυτό, που είχε στόχο την προσέλκυση και στελέχωση των υγειονομικών μονάδων, αποτελεί πολιτική επιλογή και όχι αποτέλεσμα ευρωπαϊκού προγράμματος.

«Είχε λάβει μία απόφαση η Περιφέρεια να ενισχύει τους αγροτικούς γιατρούς, προκειμένου να προσελκύει γιατρούς, για να στελεχώνουν τις υγειονομικές μονάδες, κυρίως Κέντρα Υγείας και περιφερειακά ιατρεία. Η Περιφέρεια σταμάτησε αυτή την απόφαση τέλος του χρόνου του 2025. Υπάρχουν χαρτιά από τους ιατρικούς συλλόγους που ζητάνε να ξαναδοθεί το κίνητρο, αλλά δεν μπορεί να στηρίζεται η στελέχωση των υγειονομικών μονάδων των νησιών μας, στις αποφάσεις των τοπικών φορέων. Είναι υποχρέωση του κράτους να χορηγήσει κίνητρα, να αυξήσει τους μισθούς, προκειμένου να υπάρξει μία ασφαλής στελέχωση των υγειονομικών μονάδων».

Παράλληλα, τονίζεται η υποστελέχωση των υγειονομικών μονάδων στα νησιά, την έλλειψη βασικών ειδικοτήτων και προσωπικού που οδηγεί ακόμα και σε αδυναμία λειτουργίας ακριβών ιατρικών μηχανημάτων, με συνέπεια να κινδυνεύουν τόσο οι κάτοικοι των νησιών όσο και οι τουρίστες.

Economy
Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 02.06.26 Upd: 10:32

Συνέχεια για τις πανελλαδικές σήμερα με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Άλγεβρα - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις

Ελλάδα 02.06.26

Πανελλαδικές 2026: Στα Μαθηματικά διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
InShorts 02.06.26

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή σήμερα ο 41χρονος – Οι ισχυρισμοί και το σκηνοθετημένο έγκλημα
InShorts 02.06.26

Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα, Τρίτη (02/06) ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα.

Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους
Στην Καλαμάτα 01.06.26

Ο 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
«Ξεκάθαρη κοροϊδία» 31.05.26

Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη
InShorts 31.05.26

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε – Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
Στη Χαλκιδική 30.05.26

«Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος», λέει ο συνιδιοκτήτης της πίστας στη Χαλκιδική, Γιώργος Κοσμόπουλος - Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
Καλή επιτυχία! 29.05.26

Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Εργατικά ατυχήματα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας – «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»
Κινητοποίηση 28.05.26

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα διαμηνύουν τα σωματεία - «Όταν πρέπει, η δουλειά να σταματάει - Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν αυτοί εκατομμύρια»

Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν – Σοβαρές καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων
Ελλάδα 28.05.26

«Ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας» αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν.

ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών
Πολιτική 02.06.26

«Δέκα μέρες μετά την κυβερνητική φιέστα, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους», αναφέρει το ΚΚΕ σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε στον ΗΣΑΠ

Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του ως προς την «γαλάζια» πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει πάλι για τις «προσφιλείς» του «παθογένειες δεκαετιών», αλλά και για «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», τονίζοντας την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών ενώ ο ίδιος και η κυβέρνησή του «μπάζωσαν» κάθε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Πέθανε η αγωνίστρια της Αριστεράς, Ελένη Πορτάλιου
Ελλάδα 02.06.26

Από την περίοδο της δικτατορίας, κατά την οποία είχε υποστεί διώξεις, η Ελένη Πορτάλιου παρέμεινε συνεπής στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες ενώ ταυτόχρονα είχε επιδείξει σημαντικό επιστημονικό έργο

Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα
Επιστήμες 02.06.26

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν «κλινικές, ηθικές, επιχειρησιακές και νομικές ανησυχίες», ενώ στην Κένυα, όπου οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα, ξέσπασαν διαδηλώσεις.

Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

«Η Αττική οφείλει να πρωταγωνιστεί στη νέα ψηφιακή εποχή - και τα ψηφιακά άλματα της εκπαίδευσής μας είναι ψηφιακά άλματα ολόκληρης της κοινωνίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Επικαιρότητα 02.06.26

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της
Πολιτική 02.06.26

Με επιστολές που έστειλαν στο πρόεδρο της Βουλής οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, αλλά και Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτιου ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίηση τους και μοιραία οδηγούν τη ΝΕΑΡ σε κοινοβουλευτική διάλυση. Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης ή ο κ. Βίτσας αν αρνηθεί την έδρα

Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Καταιγιστικός και με επιχειρήματα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά

Σακελλαρίδης: Λανθασμένη κίνηση η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά
Πολιτική 02.06.26

Στη συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, ο κ. Σακελλαρίδης, ανέφερε πως η διάλυση της ΚΟ του κόμματος, «αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία»

ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει ώρα 13:00.

Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office
Παιδί-θαύμα 02.06.26

Η ταινία Backrooms του Κέιν Πάρσονς εξέπληξε τους παρατηρητές του κλάδου, συγκεντρώνοντας 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, ένα ρεκόρ για τη στούντιο A24.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

