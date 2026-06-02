Bring Me the Beauties: Πώς μια αίρεση στρατολογούσε μοντέλα τη δεκαετία του ’80;

Πριν από λίγα χρόνια, ελάχιστοι γνώριζαν την ιστορία της Eternal Values, μιας οργάνωσης που αναπτύχθηκε στο περιθώριο του κόσμου της μόδας τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, η νέα μίνι σειρά του HBO Bring Me the Beauties επιχειρεί να φωτίσει τη διαδρομή της, μέσα από τις μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δράσης της και τις διαφορετικές ερμηνείες που δίνουν για όσα έζησαν.

Πίσω από τη σειρά βρίσκεται ο ντοκιμαντερίστας Κρις Σμιθ, δημιουργός του American Movie και πολλών γνωστών ντοκιμαντέρ για πρόσωπα και φαινόμενα της ποπ κουλτούρας. Η αφετηρία του νέου πρότζεκτ ήταν η γνωριμία του με τον Χόιτ Ρίτσαρντς, έναν από τους πρώτους άνδρες σούπερ μόντελ και πρώην μέλος της Eternal Values. Όπως εξηγεί ο Σμιθ, εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι υπήρχαν ελάχιστες διαθέσιμες πληροφορίες για την οργάνωση, παρότι η ιστορία της ήταν ιδιαίτερα σύνθετη.

Χρόνια έρευνας για να μιλήσουν τα πρώην μέλη

Ο Ρίτσαρντς αποτέλεσε τον βασικό αφηγητή της σειράς, αν και αρχικά πίστευε πως ελάχιστοι ακόμη θα δέχονταν να μιλήσουν δημόσια για το παρελθόν τους στην Eternal Values. Οι δημιουργοί, ωστόσο, αφιέρωσαν χρόνια στην έρευνα και κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη πολλών πρώην μελών. Αυτό που ανακάλυψαν ήταν ότι δεν υπήρχε μία κοινή αφήγηση: άλλοι περιγράφουν την οργάνωση ως αίρεση, ενώ άλλοι θεωρούν ότι αποκόμισαν θετικές εμπειρίες από τη συμμετοχή τους.

Η σκιά του Φρέντερικ φον Μίερες

Η Eternal Values ιδρύθηκε από τον Φρέντερικ φον Μίερες και συνδύαζε ιδέες αυτοβελτίωσης, πνευματικής αναζήτησης και προσωπικής πειθαρχίας, χαρακτηριστικά που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στη δεκαετία του 1980. Παράλληλα όμως, ορισμένες μαρτυρίες κάνουν λόγο για πρακτικές ελέγχου και χειραγώγησης, ειδικά μετά τον θάνατο του ιδρυτή της τη δεκαετία του 1990. Ο Ρίτσαρντς περιγράφει μια περίοδο κατά την οποία η οργάνωση επιχείρησε να διατηρήσει σημαντική επιρροή στη ζωή του.

Οι παραλληλισμοί με τη σύγχρονη κουλτούρα των social media

Καθώς εξελίσσεται η σειρά, οι δημιουργοί εξετάζουν και τις ομοιότητες ανάμεσα στην Eternal Values και σύγχρονα κοινωνικά ή διαδικτυακά φαινόμενα. Γίνεται αναφορά σε κινήματα που προωθούν την ακραία αυτοβελτίωση, τη σωματική τελειότητα και την εμμονή με την εικόνα, ενώ δεν λείπουν και συγκρίσεις με άλλες γνωστές οργανώσεις όπως η Σαϊεντολογία.

Ο ίδιος ο Σμιθ θεωρεί ότι ο φον Μίερες βρισκόταν, σε ορισμένα ζητήματα, μπροστά από την εποχή του. Η έμφαση που έδινε στη φυσική κατάσταση, την εξωτερική εμφάνιση και τη διαρκή βελτίωση του εαυτού θυμίζει έντονα τις τάσεις που κυριαρχούν σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως σημειώνει, ο χαρισματικός ιδρυτής της Eternal Values πιθανότατα θα είχε μεγάλη απήχηση αν δραστηριοποιούνταν στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Η Νέα Υόρκη των 80s ως πρωταγωνίστρια

Ιδιαίτερη θέση στο ντοκιμαντέρ καταλαμβάνει και το αρχειακό υλικό από τη Νέα Υόρκη των δεκαετιών του 1980 και του 1990. Ανάμεσα στα ευρήματα των δημιουργών περιλαμβάνονται ακόμη και τηλεοπτικές εκπομπές δημόσιας πρόσβασης που παρουσίαζε ο ίδιος ο φον Μίερες. Ο Σμιθ ήθελε η σειρά να μεταφέρει τον θεατή στο κλίμα εκείνης της εποχής, διατηρώντας την αίσθηση και την υφή των παλιών τηλεοπτικών και βιντεοσκοπημένων εικόνων.

Μια ιστορία με πολλές διαφορετικές αλήθειες

Παρά τις αποκαλύψεις που περιλαμβάνει, το Bring Me the Beauties δεν επιχειρεί να παρουσιάσει μια μονοδιάστατη εκδοχή της ιστορίας. Αντίθετα, δίνει χώρο σε διαφορετικές φωνές και εμπειρίες, αναδεικνύοντας πώς το ίδιο περιβάλλον μπορεί να βιωθεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς ανθρώπους. Για τον Σμιθ, αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα είναι που κάνει την ιστορία της Eternal Values τόσο ενδιαφέρουσα.

Όπως υποστηρίζει, η σειρά δεν αφορά μόνο μια οργάνωση του παρελθόντος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν καθοδήγηση, αποδοχή και νόημα. Μέσα από τις εμπειρίες των πρώην μελών, ο θεατής καλείται να σκεφτεί πόσο εύκολα μπορεί ο καθένας να επηρεαστεί από ιδέες, ομάδες ή πρόσωπα που υπόσχονται μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

*Με πληροφορίες από: Τhe Guardian