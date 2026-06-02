magazin
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Bring Me the Beauties: Πώς μια αίρεση στρατολογούσε μοντέλα τη δεκαετία του ’80;
Culture Live 02 Ιουνίου 2026, 13:10

Bring Me the Beauties: Πώς μια αίρεση στρατολογούσε μοντέλα τη δεκαετία του ’80;

Μια αμφιλεγόμενη αίρεση που προσέλκυσε μοντέλα τη δεκαετία του ’80 βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας σειράς του HBO Bring Me the Beauties

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πριν από λίγα χρόνια, ελάχιστοι γνώριζαν την ιστορία της Eternal Values, μιας οργάνωσης που αναπτύχθηκε στο περιθώριο του κόσμου της μόδας τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, η νέα μίνι σειρά του HBO Bring Me the Beauties επιχειρεί να φωτίσει τη διαδρομή της, μέσα από τις μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δράσης της και τις διαφορετικές ερμηνείες που δίνουν για όσα έζησαν.

Πίσω από τη σειρά βρίσκεται ο ντοκιμαντερίστας Κρις Σμιθ, δημιουργός του American Movie και πολλών γνωστών ντοκιμαντέρ για πρόσωπα και φαινόμενα της ποπ κουλτούρας. Η αφετηρία του νέου πρότζεκτ ήταν η γνωριμία του με τον Χόιτ Ρίτσαρντς, έναν από τους πρώτους άνδρες σούπερ μόντελ και πρώην μέλος της Eternal Values. Όπως εξηγεί ο Σμιθ, εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι υπήρχαν ελάχιστες διαθέσιμες πληροφορίες για την οργάνωση, παρότι η ιστορία της ήταν ιδιαίτερα σύνθετη.

Χρόνια έρευνας για να μιλήσουν τα πρώην μέλη

Ο Ρίτσαρντς αποτέλεσε τον βασικό αφηγητή της σειράς, αν και αρχικά πίστευε πως ελάχιστοι ακόμη θα δέχονταν να μιλήσουν δημόσια για το παρελθόν τους στην Eternal Values. Οι δημιουργοί, ωστόσο, αφιέρωσαν χρόνια στην έρευνα και κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη πολλών πρώην μελών. Αυτό που ανακάλυψαν ήταν ότι δεν υπήρχε μία κοινή αφήγηση: άλλοι περιγράφουν την οργάνωση ως αίρεση, ενώ άλλοι θεωρούν ότι αποκόμισαν θετικές εμπειρίες από τη συμμετοχή τους.

YouTube thumbnail

Η σκιά του Φρέντερικ φον Μίερες

Η Eternal Values ιδρύθηκε από τον Φρέντερικ φον Μίερες και συνδύαζε ιδέες αυτοβελτίωσης, πνευματικής αναζήτησης και προσωπικής πειθαρχίας, χαρακτηριστικά που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στη δεκαετία του 1980. Παράλληλα όμως, ορισμένες μαρτυρίες κάνουν λόγο για πρακτικές ελέγχου και χειραγώγησης, ειδικά μετά τον θάνατο του ιδρυτή της τη δεκαετία του 1990. Ο Ρίτσαρντς περιγράφει μια περίοδο κατά την οποία η οργάνωση επιχείρησε να διατηρήσει σημαντική επιρροή στη ζωή του.

Οι παραλληλισμοί με τη σύγχρονη κουλτούρα των social media

Καθώς εξελίσσεται η σειρά, οι δημιουργοί εξετάζουν και τις ομοιότητες ανάμεσα στην Eternal Values και σύγχρονα κοινωνικά ή διαδικτυακά φαινόμενα. Γίνεται αναφορά σε κινήματα που προωθούν την ακραία αυτοβελτίωση, τη σωματική τελειότητα και την εμμονή με την εικόνα, ενώ δεν λείπουν και συγκρίσεις με άλλες γνωστές οργανώσεις όπως η Σαϊεντολογία.

Ο ίδιος ο Σμιθ θεωρεί ότι ο φον Μίερες βρισκόταν, σε ορισμένα ζητήματα, μπροστά από την εποχή του. Η έμφαση που έδινε στη φυσική κατάσταση, την εξωτερική εμφάνιση και τη διαρκή βελτίωση του εαυτού θυμίζει έντονα τις τάσεις που κυριαρχούν σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως σημειώνει, ο χαρισματικός ιδρυτής της Eternal Values πιθανότατα θα είχε μεγάλη απήχηση αν δραστηριοποιούνταν στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Η Νέα Υόρκη των 80s ως πρωταγωνίστρια

Ιδιαίτερη θέση στο ντοκιμαντέρ καταλαμβάνει και το αρχειακό υλικό από τη Νέα Υόρκη των δεκαετιών του 1980 και του 1990. Ανάμεσα στα ευρήματα των δημιουργών περιλαμβάνονται ακόμη και τηλεοπτικές εκπομπές δημόσιας πρόσβασης που παρουσίαζε ο ίδιος ο φον Μίερες. Ο Σμιθ ήθελε η σειρά να μεταφέρει τον θεατή στο κλίμα εκείνης της εποχής, διατηρώντας την αίσθηση και την υφή των παλιών τηλεοπτικών και βιντεοσκοπημένων εικόνων.

Μια ιστορία με πολλές διαφορετικές αλήθειες

Παρά τις αποκαλύψεις που περιλαμβάνει, το Bring Me the Beauties δεν επιχειρεί να παρουσιάσει μια μονοδιάστατη εκδοχή της ιστορίας. Αντίθετα, δίνει χώρο σε διαφορετικές φωνές και εμπειρίες, αναδεικνύοντας πώς το ίδιο περιβάλλον μπορεί να βιωθεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς ανθρώπους. Για τον Σμιθ, αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα είναι που κάνει την ιστορία της Eternal Values τόσο ενδιαφέρουσα.

Όπως υποστηρίζει, η σειρά δεν αφορά μόνο μια οργάνωση του παρελθόντος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν καθοδήγηση, αποδοχή και νόημα. Μέσα από τις εμπειρίες των πρώην μελών, ο θεατής καλείται να σκεφτεί πόσο εύκολα μπορεί ο καθένας να επηρεαστεί από ιδέες, ομάδες ή πρόσωπα που υπόσχονται μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

*Με πληροφορίες από: Τhe Guardian 

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

inWellness
inTown
Stream magazin
Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Magnifica Humanitas 02.06.26

Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Στην πρώτη του εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επικαλείται τον Γκάνταλφ του Τόλκιν και προειδοποιεί για τους κινδύνους της συγκέντρωσης τεχνολογικής ισχύος στα χέρια λίγων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office
Παιδί-θαύμα 02.06.26

Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office

Η ταινία Backrooms του Κέιν Πάρσονς εξέπληξε τους παρατηρητές του κλάδου, συγκεντρώνοντας 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, ένα ρεκόρ για τη στούντιο A24.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»
Culture Live 02.06.26

Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»

Με αφορμή την κυκλοφορία του Toy Story 5, ο Τομ Χανκς εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση των παιδιών από την τεχνολογία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Next please 01.06.26

Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man και θέλει να το κάνει όπως ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Περίπου δύο μήνες προτού το Spider-Man: Brand New Day βγει στις σκοτεινές αίθουσες, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του - και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Νέο βιβλίο 01.06.26

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της

Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»
Τι μας περιμένει; 01.06.26

Θα έρθει η λύτρωση; Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι το Euphoria θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Όνειρο, πραγματικότητα 31.05.26

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει
Ατέρμονος διάλογος 31.05.26

Η «ιστορική συμφωνία» για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που έχει βαλτώσει

Αθήνα και Λονδίνο παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διαχρονικό πολιτιστικό αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά δεν έχουν προχωρήσει από το περασμένο φθινόπωρο

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
«Πλησιάζουμε» 30.05.26

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»

H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια
Cape Fear 30.05.26

Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια

Γιατί το Ακρωτήρι του Φόβου είναι το απόλυτο θρίλερ; Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Χαβιέ Μπαρδέμ ο ρόλος του εκδικητικού ψυχοπαθή Μαξ Κάντι παραμένει αλλόκοτα γοητευτικός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
«Μαθαίνεις» 30.05.26

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα

O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Magnifica Humanitas 02.06.26

Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Στην πρώτη του εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επικαλείται τον Γκάνταλφ του Τόλκιν και προειδοποιεί για τους κινδύνους της συγκέντρωσης τεχνολογικής ισχύος στα χέρια λίγων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 02.06.26

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στη Σερβία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο δύο ετών.

Σύνταξη
Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Κόσμος 02.06.26

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI

Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νάσος Αθανασίου: Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο – «Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής»
Ελλάδα 02.06.26

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο: Ο Νάσος Αθανασίου ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και στους συναδέλφους που τον γνώρισαν - Ο αποχαιρετισμός της ΕΣΗΕΑ

Σύνταξη
Η Charli xcx μας συστήνει τη θρυλική παρέα της (και το νέο της άλμπουμ)
Έρχεται αλλαγή; 02.06.26

Τι κάνουν οι John Cale, Marc Jacobs και Martin Scorsese στο εξώφυλλο του άλμπουμ της Charli xcx;

Η Charli xcx αποκάλυψε ότι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Music, Fashion, Film», δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των John Cale, Marc Jacobs και Martin Scorsese.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
«Υπερβαίνει τα σύνορα» 02.06.26

Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζει ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά όρια και αφορά την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

Σύνταξη
Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Οικονομία 02.06.26

«Τα παράδοξα της προσιτότητας της στέγασης στην Ελλάδα» - Αύξηση κατά 85% στις τιμές των κατοικιών την τελευταία δεκαετία

Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies