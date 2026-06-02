Συναγερμός για φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο – Αναφορές ότι ακούστηκαν εκρήξεις
Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση και συγκεκριμένα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής.
Η πυροσβεστική, ενημερώθηκε περί τις 11:30, και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς, με 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Βοηθούν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026
Αναφορές για εκρήξεις – Απομακρύνθηκαν οι εργαζόμενοι
Η πυροσβεστική δεν έχει λάβει αναφορές για εγκλωβισμένους καθώς της γνωστοποιήθηκε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν απομακρυνθεί.
Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι ακούστηκαν εκρήξεις, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής από πού προήλθαν.
