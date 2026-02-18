Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία

Φωτιά σε βιοτεχνία αλουμινίου βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 11:30, ενώ κατακαίει μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης, που βρίσκεται στην περιοχή των Διαβατών.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

Σύμφωνα με πληροφορίες που, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ελαφρώς ένας πυροσβέστης. Ο τραυματίας πυροσβέστης διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «424» στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Ειδικότερα, επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thestival.gr, δεν υπάρχουν άτομα εντός της επιχείρησης.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας: