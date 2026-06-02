magazin
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ
Culture Live 02 Ιουνίου 2026, 16:04

ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ

H πρώτη ατομική έκθεση του Θοδωρή Θεοδωρίδη στην γκαλερί αγκάθι/Κartαλος

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με μεγάλη επιτυχία εγκαινιάσθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 26 Μαΐου, η πρώτη ατομική έκθεση φωτογραφίας του Θοδωρή Θεοδωρίδη με τίτλο “Κάλλος Άλυτον” στην γκαλερί «αγκάθι/Κartαλος» στο κέντρο της Αθήνας. Πλήθος κόσμου επισκέφθηκε τον χώρο της έκθεσης και απολαμβάνοντας ένα ποτήρι κρασί θαύμασε από κοντά τις εκπληκτικές εικαστικές φωτογραφίες του εικαστικού φωτογράφου.

Έλενα Βρεττού, Θοδωρής Θεοδωρίδης, Εβελίνα Παπούλια, Γιώργος Καρτάλος, Χρύσα Κλούβα, Μαρία Κωνσταντάκη

Το φωτογραφικό αυτό πρότζεκτ του Θοδωρή Θεοδωρίδη σκιαγραφεί με έναν πλάγιο και ελλειπτικό τρόπο το πορτρέτο ενός εντυπωσιακού, λιτού και εξόφθαλμα διαφανούς ανθρώπινου σώματος μέσα από τον παραλληλισμό και την αντιστοιχία με το αρχαίο κάλλος. Η ιδέα της έκθεσης αυτής γεννήθηκε από μια επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της Νάπολης, όπου στην θέαση των αρχαίων αγαλμάτων γίνεται άμεσα αντιληπτή η ευθραυστότητα του ανθρώπινου σώματος, την ίδια στιγμή που παραμένει αιώνιο. Μάρμαρο και ανθρώπινη σάρκα μέσα από την ασπρόμαυρη φωτογραφική του ματιά μοιράζονται την ίδια φόρμα. Χρησιμοποιώντας το φως σαν σμίλη, η φωτεινή επιδερμίδα ολοκληρώνεται από την σκιά και η σκιά η ίδια είναι τόσο ενεργή και ισχυρή όπως το φως. Οι φωτογραφίες του Θεοδωρίδη προέκυψαν από το βασικό ερώτημα «τι βλέπουμε στα αγάλματα και πως επηρεάζουν τη σύγχρονη ματιά μας; το αιώνιο και το εφήμερο».

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Ιουνίου 2026 (ώρες λειτουργίας, Tρίτη έως Σάββατο 11:30-13:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18:30- 20:30), Μυθήμνης 12, Κυψέλη.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ποντοπόρος
Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

inWellness
inTown
Stream magazin
Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Magnifica Humanitas 02.06.26

Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Στην πρώτη του εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επικαλείται τον Γκάνταλφ του Τόλκιν και προειδοποιεί για τους κινδύνους της συγκέντρωσης τεχνολογικής ισχύος στα χέρια λίγων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office
Παιδί-θαύμα 02.06.26

Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office

Η ταινία Backrooms του Κέιν Πάρσονς εξέπληξε τους παρατηρητές του κλάδου, συγκεντρώνοντας 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, ένα ρεκόρ για τη στούντιο A24.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»
Culture Live 02.06.26

Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»

Με αφορμή την κυκλοφορία του Toy Story 5, ο Τομ Χανκς εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση των παιδιών από την τεχνολογία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Next please 01.06.26

Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man και θέλει να το κάνει όπως ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Περίπου δύο μήνες προτού το Spider-Man: Brand New Day βγει στις σκοτεινές αίθουσες, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του - και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Νέο βιβλίο 01.06.26

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της

Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»
Τι μας περιμένει; 01.06.26

Θα έρθει η λύτρωση; Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι το Euphoria θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Όνειρο, πραγματικότητα 31.05.26

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει
Ατέρμονος διάλογος 31.05.26

Η «ιστορική συμφωνία» για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που έχει βαλτώσει

Αθήνα και Λονδίνο παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διαχρονικό πολιτιστικό αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά δεν έχουν προχωρήσει από το περασμένο φθινόπωρο

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
«Πλησιάζουμε» 30.05.26

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»

H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια
Cape Fear 30.05.26

Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια

Γιατί το Ακρωτήρι του Φόβου είναι το απόλυτο θρίλερ; Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Χαβιέ Μπαρδέμ ο ρόλος του εκδικητικού ψυχοπαθή Μαξ Κάντι παραμένει αλλόκοτα γοητευτικός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
«Μαθαίνεις» 30.05.26

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα

O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 02.06.26

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.

Σύνταξη
Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για κλήση σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Μπιάγκης Δημήτριος και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Κλιμάκωση 02.06.26

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα

Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα

Σάλο έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που «κάρφωσε» ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να δώσει απαντήσεις, ενώ καλούν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει το αφεντικό της Intellexa για κατάθεση

Σύνταξη
Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
Ιστορία 02.06.26

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι

Η εμβληματική μπλε φανέλα με το Νο 10, την οποία φορούσε ο 17χρονος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχουν πουληθεί ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μίτσελ στον Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο Μίτσελ στον Άγιαξ

Ο πρώην τεχνικός της Τζιρόνα αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση του «Αίαντα» και τη φιλοδοξία να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Ολλανδίας και της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη
Πολιτική 02.06.26

Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της ΕΥΠ που άρχισε το 2019 ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Οι εκκαθαρίσεις στελεχών της ΕΥΠ και η αντικατάστασή τους από δικά της παιδιά. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η ΝΔ και το 1990.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 
Ελλάδα 02.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 

Μόλις τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους έδωσαν το παρών στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη - Η πρόταση της εισαγγελέως στο επίκεντρο της δικασίμου, «νηφάλια και ισορροπημένη» τη χαρακτήρισε ο Θεόδωρος Μαντάς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα

Ο διεθνής Ουκρανός ακραίος Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έρχεται στην ΑΕΚ, στην καλύτερη ηλικία και με πολλές ικανότητες στον δημιουργικό και τον εκτελεστικό τομέα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις
Αγία ΑΙ 02.06.26

Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις

Την ώρα που εκκλησίες και θρησκείες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να προσεγγίσουν τους πιστούς, εκείνη φαίνεται ότι τις προδίδει. Ελάχιστες από τις συμβουλές που δίνει περιλαμβάνουν την πίστη στα θεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies