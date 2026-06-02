Προσοχή σε νέα απάτη με μήνυμα που «μοιάζει» να έρχεται από το gov.gr [εικόνα]

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μία ακόμη ηλεκτρονική απάτη, έκανε την εμφάνισή της, δημιουργώντας πανικό.

Το τελευταίο διάστημα τα παραπλανητικά μηνύματα για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας ή πρόστιμα πληθαίνουν.

Η συγκεκριμένη απάτη ωστόσο, ίσως είναι η πιο σοβαρή απ’ όλες αυτές που έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς.

Ο λόγος είναι πως το όνομα αποστολέα φαίνεται ίδιο με την επίσημη διαδικτυακή πύλη του gov.gr.

Αναλυτικότερα το SMS έρχεται στο επίσημο όνομα του gov.gr, αυτό από το οποίο λαμβάνεις δηλαδή τους κωδικούς για οποιαδήποτε έκδοση εγγράφου.

Αναφέρει πως εκκρεμεί πρόστιμο στο όνομά σας και ζητά να εξοφληθεί άμεσα μέσω συνδέσμου, όπως ακριβώς βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Αν λάβετε στο κινητό σας αντίστοιχο μήνυμα, μην πατήσετε ποτέ τον σύνδεσμο (link) και μην δίνετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.

Πρόκειται για ξεκάθαρη απάτη που έχει σκοπό να σας παραπλανήσει. Ένα επίσημο μήνυμα δεν περιέχει ποτέ link. Για να δείτε αν έχετε πρόστιμο για οποιαδήποτε παράβαση, μπορείτε να το κάνετε μόνο αν να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο Gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNET.