ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε ηλεκτρονική απάτη για επιστροφή χρημάτων

Ηλεκτρονικά μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις προς τους ασφαλισμένους για επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ, συνεχίζουν να εντοπίζονται, επισημαίνει ο Οργανισμός με σχετική ανακοίνωσή του και καλεί τους ασφαλισμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες. Η διαδικασία οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.

Το παραπλανητικό μήνυμα επίσης εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι ποτέ η επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr.

Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων τα οποία πρέπει να αποφεύγονται είναι: @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά. Γενική Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση (“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”) αντί του ονοματεπωνύμου του ασφαλισμένου. Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα. Αίσθηση Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να πιέσει να δράσει άμεσα ο ασφαλισμένος.

Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος αν λάβει τέτοιο μήνυμα:

▪ Να μην πατήσει κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.

▪ Να μην απαντήσει στο μήνυμα.

▪ Ακόμη και αν πατήσει στον σύνδεσμο ή απαντήσει στο μήνυμα, να μην δώσει κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.

▪ Να διαγράψει άμεσα το απατηλό μήνυμα.

▪ Σε περίπτωση που έχει πατήσει τον σύνδεσμο και έχει εισάγει στοιχεία:

▪ Να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα.

▪ Να αλλάξει όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).

▪ Να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.