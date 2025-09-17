ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε ηλεκτρονική απάτη για επιστροφή χρημάτων
Οδηγίες του ΕΟΠΥΥ για προστασία των ασφαλισμένων από ηλεκτρονικό phishing
Ηλεκτρονικά μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις προς τους ασφαλισμένους για επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ, συνεχίζουν να εντοπίζονται, επισημαίνει ο Οργανισμός με σχετική ανακοίνωσή του και καλεί τους ασφαλισμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες. Η διαδικασία οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.
Το παραπλανητικό μήνυμα επίσης εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:
- Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι ποτέ η επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr.
Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων τα οποία πρέπει να αποφεύγονται είναι: @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά.
- Γενική Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση (“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”) αντί του ονοματεπωνύμου του ασφαλισμένου.
- Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.
- Αίσθηση Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να πιέσει να δράσει άμεσα ο ασφαλισμένος.
Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος αν λάβει τέτοιο μήνυμα:
▪ Να μην πατήσει κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.
▪ Να μην απαντήσει στο μήνυμα.
▪ Ακόμη και αν πατήσει στον σύνδεσμο ή απαντήσει στο μήνυμα, να μην δώσει κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.
▪ Να διαγράψει άμεσα το απατηλό μήνυμα.
▪ Σε περίπτωση που έχει πατήσει τον σύνδεσμο και έχει εισάγει στοιχεία:
▪ Να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα.
▪ Να αλλάξει όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).
▪ Να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.
