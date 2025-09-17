newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 13:37
Φωτιά στο Καματερό – Στη μάχη και εναέριες δυνάμεις
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε ηλεκτρονική απάτη για επιστροφή χρημάτων
Ελλάδα 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:28

ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε ηλεκτρονική απάτη για επιστροφή χρημάτων

Οδηγίες του ΕΟΠΥΥ για προστασία των ασφαλισμένων από ηλεκτρονικό phishing

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Spotlight

Ηλεκτρονικά μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις προς τους ασφαλισμένους για επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ, συνεχίζουν να εντοπίζονται, επισημαίνει ο Οργανισμός με σχετική ανακοίνωσή του και καλεί τους ασφαλισμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες. Η διαδικασία οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.

Το παραπλανητικό μήνυμα επίσης εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

  1. Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι ποτέ η επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr.
    Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων τα οποία πρέπει να αποφεύγονται είναι: @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά.
  2. Γενική Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση (“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”) αντί του ονοματεπωνύμου του ασφαλισμένου.
  3. Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.
  4. Αίσθηση Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να πιέσει να δράσει άμεσα ο ασφαλισμένος.

Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος αν λάβει τέτοιο μήνυμα:
▪ Να μην πατήσει κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.
▪ Να μην απαντήσει στο μήνυμα.
▪ Ακόμη και αν πατήσει στον σύνδεσμο ή απαντήσει στο μήνυμα, να μην δώσει κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.
▪ Να διαγράψει άμεσα το απατηλό μήνυμα.
▪ Σε περίπτωση που έχει πατήσει τον σύνδεσμο και έχει εισάγει στοιχεία:
▪ Να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα.
▪ Να αλλάξει όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).
▪ Να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

CrediaBank: Αλλάζει η πίστα μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Business
Περιστέρης: Yποδομές και ενεργειακή αυτονομία «κλειδί» για τα logistics

Περιστέρης: Yποδομές και ενεργειακή αυτονομία «κλειδί» για τα logistics

Champions League
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της
4 χρόνια από τη δολοφονία 17.09.25

Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την άγρια δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα Γλυκά Νερά - Τι λέει ο πατέρας της Καρολάιν για την εγγονή του.

Σύνταξη
Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα – «Ελλιπή τα μέτρα – Σταματήστε τις θανατώσεις»
Ελλάδα 17.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα - «Ελλιπή τα μέτρα για την ευλογιά - Σταματήστε τις θανατώσεις»

Διαμαρτυρία πραγματοποιούν οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα με φόντο τα «καθυστερημένα και ελλιπή μέτρα» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευλογιά των προβάτων

Σύνταξη
Να σωθούν τα πρόβατα ή η φέτα; Να γίνει εμβόλιο ή όχι; – Το κρίσιμο δεκαήμερο της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 17.09.25

Να σωθούν τα πρόβατα ή η φέτα; Να γίνει εμβόλιο ή όχι; – Το κρίσιμο δεκαήμερο της ελληνικής κτηνοτροφίας

Ενα βήμα πριν το lockdown η ελληνική κτηνοτροφία- Οι συστάσεις που αγνοήθηκαν και το θέμα του εμβολίου- Μιλούν στο in: Περιφερειάρχες, κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι και καθηγητής Παθολογίας Μηρυκαστικών

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αιγάλεω: Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων – Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Αιγάλεω 17.09.25

Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων - Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 32χρονος που συνελήφθη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά 3 γυναίκες στο Αιγάλεω κατηγορείται για εμπρησμό, ενώ είναι μπλεγμένος και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύνταξη
Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»
Ελλάδα 17.09.25

Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»

«Εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μίας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό;» σημείωσε ο πατέρας της Μάρθης.

Σύνταξη
Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα – Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο
Μεγάλη κινητοποίηση 17.09.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία - Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους - Η γυναίκα φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα

Σύνταξη
Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Σουφλί 17.09.25

Παραλίγο τραγωδία σε διάβαση τρένου - Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης

Το ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνηση της προστατευτικής μπάρας σε διάβαση τρένου στο Σουφλί δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει σοβαρά πολίτης με προβλήματα όρασης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Νέα NAVTEX μετά την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για ασκήσεις στο Αιγαίο – Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών
Πάγια τακτική 17.09.25

Νέα NAVTEX από Τουρκία μετά την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για ασκήσεις στο Αιγαίο - Ζητά αποστρατιωκοποίηση 23 νησιών

Η Τουρκία κατά την πάγια τακτική της - μετά την ανακοίνωση της ελληνικής άσκησης στο Αιγαίο εξέδωσε navtex στην οποία επαναφέρει τις αξιώσεις της για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών

Σύνταξη
Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της
4 χρόνια από τη δολοφονία 17.09.25

Καρολάιν Κράουτς: Πώς μεγαλώνει η μικρή Λυδία – Τι γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την άγρια δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα Γλυκά Νερά - Τι λέει ο πατέρας της Καρολάιν για την εγγονή του.

Σύνταξη
Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως
Culture Live 17.09.25

Από την Ιλλυρική στη σύγχρονη Αλβανία – Σπάνιο μαυσωλείο Ρωμαίου ευγενούς ήρθε στο φως

Αρχαιολόγοι στην Αλβανία ανακάλυψαν το πρώτο ρωμαϊκό μαυσωλείο της χώρας, που ανήκε σε πολίτη ανώτερης τάξης πριν από 1.700 χρόνια, με ελληνικές επιγραφές, αφιέρωση στον Δία και χρυσά κεντήματα

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19
Youth League 17.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την πρεμιέρα της Κ19 του Ολυμπιακού στη League Phase του Youth League, κόντρα στην Πάφο Κ19. τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα – «Ελλιπή τα μέτρα – Σταματήστε τις θανατώσεις»
Ελλάδα 17.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα - «Ελλιπή τα μέτρα για την ευλογιά - Σταματήστε τις θανατώσεις»

Διαμαρτυρία πραγματοποιούν οι κτηνοτρόφοι στη Λάρισα με φόντο τα «καθυστερημένα και ελλιπή μέτρα» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευλογιά των προβάτων

Σύνταξη
Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram
Μπάσκετ 17.09.25

Η ΕΛ.ΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια στο Instagram

Αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το αισχρό, απειλητικό μήνυμα που έλαβε η Μαράια στο Instagram.

Σύνταξη
Οι αντιδράσεις κομμάτων για την μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.09.25

«Ο Μητσοτάκης πάει για εκλογές»: Πώς σχολιάζει η αντιπολίτευση τη μετακίνηση Λοβέρδου - Τι λέει η ΝΔ

Κώστας Γκιουλέκας (ΝΔ), Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) και Κώστας Ζαχαριάδης (ΣΥΡΙΖΑ), κατέθεσαν τις προσεγγίσεις των κομμάτων τους για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής – Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του
Συνειδητοποίηση 17.09.25

Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής - Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του

Ο Yusuf Islam, κάποτε γνωστός ως Cat Stevens, συνέβαλε στον καθορισμό του ρόλου του τραγουδοποιού. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής. Το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο εξερευνά όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»
Επικίνδυνη προχειρότητα 17.09.25

Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»

«Κάποιες από τις πρόσφατες κινήσεις δείχνουν πρόχειρα μελετημένες» αναφέρουν ειδικοί που βλέπουν με ανησυχία τον τρόπο χειρισμού του πολέμου από το επιτελείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο