Κατά τη διάρκεια ενός drone – show στο λιμάνι Ντάρλινγκ στο Σίδνεί της Αυστραλίας, ξαφνικά περίπου 90 από τα drones κατέληξαν στο νερό, σε πεζοδρόμους και μια γέφυρα του λιμανιού.

Η εταιρεία που διοργανώνει τις παραστάσεις με drones στο φεστιβάλ Vivid Sydney δηλώνει ότι οι θεατές δεν διατρέξαν κίνδυνο, παρά το γεγονός ότι σχεδόν 90 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια μιας παράστασης τη Δευτέρα το βράδυ.

Το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, το οποίο η βρετανική εταιρεία SkyMagic απέδωσε σε ραδιοπαρεμβολές. Είναι σε εξέλιξη προσπάθειες για την ανάσυρση των drones από το λιμάνι, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ρύπανση από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Έξι άλλα προσγειώθηκαν σε πεζόδρομους και σε μια γέφυρα, αλλά ο επικεφαλής επιχειρήσεων και παραγωγής της SkyMagic, Ντιφάν Ρις, δήλωσε ότι κανένα από τα αεροσκάφη που ξέφυγαν από την πορεία του δεν βγήκε εκτός της ζώνης αποκλεισμού.

«Είναι πραγματικά σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα ασφάλειας σε εκείνη την παράσταση», δήλωσε ο Ρις. Το φεστιβάλ ακύρωσε αμέσως τις παραστάσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη και την Τετάρτη, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμη για την τύχη της παράστασης της Κυριακής.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Destination NSW, Κάρεν Τζόουνς, δήλωσε ότι η διεξαγωγή της θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης ασφάλειας.

Massive drone show failure at Vivid caused hundreds of drones to crash into Cockle Bay. Video by Hugo Northam. pic.twitter.com/9IzhDKbjjl — Daniel (@VoteLewko) May 26, 2026

Πόσο συχνά συμβαίνουν ατυχήματα με drones

Καθώς οι παραστάσεις με drones κερδίζουν σε δημοτικότητα, είναι αναπόφευκτο να συμβούν περισσότερα ατυχήματα. Το 2023, περισσότερα από 400 drones έπεσαν στο λιμάνι Victoria της Μελβούρνης, στην περιοχή Docklands.

Η έρευνα της ATSB κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο χειριστής δεν αντιλήφθηκε ότι ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός για το αεροσκάφος.

Το 2024, ένα ανεξέλεγκτο drone φέρεται να χτύπησε ένα αγόρι στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας παράστασης που πήγε στραβά στην πολιτεία της Φλόριντα στις ΗΠΑ.

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν από τα βιετναμέζικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν drones να πέφτουν πάνω σε ένα πλήθος θεατών στην πόλη Χο Τσι Μινχ πέρυσι. Βέβαια η εταιρεία έσπασε το τότε ρεκόρ Γκίνες με 10.518 drones.

#Chinese company DAMODA broke a #Guinness World Record by staging a drone show with 10,518 drones over Ho Chi Minh City, #Vietnam pic.twitter.com/UVWgkHYNQY — Russian Market (@runews) July 27, 2025

Για τι εύρος ζημιάς μιλάμε;

Ο Νάιτζελ Μπράουν είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Drone Sky Shows, με έδρα τη Δυτική Αυστραλία και μίλησε στο ABC της Αυστραλίας. Είπε ότι κάθε drone είχε προγραμματιστεί με μια διαδρομή πτήσης, ώστε να γνωρίζει πού να πετάξει ως μέρος του θεάματος.

Είπε ότι τα αεροσκάφη παρακολουθούνταν από έναν κεντρικό υπολογιστή από έναν πιλότο που μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση βλάβης.

Ο Μπράουν είπε ότι τα drone που χρησιμοποιούνται στις επιδείξεις μπορεί να κοστίζουν μεταξύ 1.500 και 2.400 δολαρίων το καθένα. «Πολλαπλασιάστε το κόστος με περίπου 80 drones και η δυσλειτουργία της Δευτέρας φαίνεται σημαντική» πρόσθεσε.