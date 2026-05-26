26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26 Μαΐου 2026, 22:07

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Στην σύλληψη δύο ανδρών για εμπρησμό από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική τόσο οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, όσο και αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διερεύνηση δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα και Αττική.

Στο Ναύπλιο

Στην πρώτη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 26 Μαΐου 2026 γύρω στις 13:26, στην περιοχή Ξεώστης του Δήμου Ναυπλιέων, στην Π.Ε. Αργολίδας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από την προανάκριση προέκυψε ότι ένας 37χρονος άνδρας, εκτελώντας θερμές εργασίες, προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια σε οικοπεδικό χώρο με ξηρά χόρτα, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων.

Στην Κερατέα

Στη δεύτερη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:15, στην περιοχή Περιγιάλι, στην Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου του Δήμου Κερατέας, στην Αττική, ανάμεσα σε κατοικίες. Από την προανάκριση , σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προέκυψε ότι άνδρας 78 ετών προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια, κατόπιν απόρριψης υπολειμμάτων καπνίσματος σε απορρίμματα και ξηρά χόρτα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από την πυρκαγιά κάηκε 1 στρέμμα περίπου με ξηρά χόρτα σε οικόπεδικους χώρους διαφόρων ιδιοκτητών και ένα τροχόσπιτο, ωστόσο η περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών απετράπη χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ ενημερώθηκαν σχετικά οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Παράλληλα, στην περίπτωση της Αργολίδας επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.406,25 ευρώ , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Βροχή τα πρόστιμα

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 26 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από τις συλλήψεις αυτές, οι 51, το 89,5%, αφορούσαν περιπτώσεις εμπρησμού από αμέλεια, ενώ οι 6- ποσοστό 10,5%- αφορούσαν εμπρησμό από πρόθεση. Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, το στοιχείο αυτό αναδεικνύει ότι το κύριο πεδίο πρόληψης βρίσκεται στην καθημερινή ανθρώπινη συμπεριφορά, ενώ επισημαίνεται ότι στέλνει σαφές μήνυμα: καμία αμελής πράξη χωρίς έλεγχο, καμία υπαιτιότητα χωρίς συνέπειες.

Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών που δύνανται να προκαλέσουν πυρκαγιές.

