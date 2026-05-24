Φωτιά τώρα: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στα Καλύβια Θορικού – Σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο
Για να περιοριστεί η φωτιά επιχειρούν συνολικά 62 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, καθώς και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (24/05) στο Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Θορικού.
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση
Η κινητοποίηση ήταν άμεση καθώς στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Π.Υ., για την κατάσβεση επιχειρούν συνολικά 62 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στα Καλύβια Θορικού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 18 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 24, 2026
