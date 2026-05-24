Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (24/05) στο Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Θορικού.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση

Η κινητοποίηση ήταν άμεση καθώς στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Π.Υ., για την κατάσβεση επιχειρούν συνολικά 62 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.