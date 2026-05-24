Έσβησε η φωτιά στα Καλύβια – Έκαψε 25 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (24/05) στο Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα στα Καλύβια Θορικού.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές με 62 πυροσβέστες, 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες δήμων. Η φωτιά περιορίστηκε άμεσα ωστόσο έκαψε 25 στρέμματα με ελαιόδεντρα, πουρνάρια, ξηρά χόρτα και αμπέλια.

Δεν απειλήθηκαν κατοικίες.