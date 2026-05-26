«Ή γερνάς ή πεθαίνεις»: Η αφοπλιστική απάντηση της Μόνικα Μπελούτσι για τον χρόνο που περνά

Η Μόνικα Μπελούτσι μονοπώλησε το ενδιαφέρον στο 79ο Φεστιβάλ Καννών. Η 61χρονη Ιταλίδα σταρ, αφού υποδύθηκε τον εαυτό της στο Butterfly Jam, επέστρεψε δυναμικά στο διαγωνιστικό τμήμα με το σκοτεινό νουάρ Histoires de la nuit, ενσαρκώνοντας μια μοναχική ζωγράφο που κουβαλά το βάρος της αποτυχίας.

Καλεσμένη στην εκπομπή C à vous, η οποία μεταδιδόταν από τις Κάννες για δύο εβδομάδες, η Μπελούτσι μίλησε για τη ζωή της, το παρελθόν και το αύριο.

Σε αυτή την επιστροφή της στην Κρουαζέτ, η Μπελούτσι μίλησε με απόλυτη σοφία για τα γηρατειά ενώ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον χωρισμό της από τον Τιμ Μπάρτον.

Η Μπελούτσι, η Ιταλίδα που σόκαρε και κατέκτησε κοινό και κριτικούς με το σκανδαλώδες και επώδυνο Irréversible, απέδειξε στις Κάννες ότι διατηρεί μια εξαιρετικά συνειδητοποιημένη, σχεδόν σοφή σχέση με την ηλικία της και τα γηρατειά.

Στην ταινία Histoires de la nuit της Λέα Μίσιους —ένα νουάρ θρίλερ όπου ένα πάρτι γενεθλίων σε μια απομονωμένη βίλα μετατρέπεται σε βίαιο εφιάλτη— η Μπελούτσι υποδύεται την Κριστίνα, έναν χαρακτήρα που την ανάγκασε να βγει από τη ζώνη ασφαλείας της.

«Είναι ψυχρή, έχει απομακρυνθεί από τους ανθρώπους, είναι ένας χαρακτήρας μακριά από τη μεσογειακή μου ιδιοσυγκρασία, ένας ρόλος που δεν μου ταιριάζει» είπε σε συνέντευξή της.

«Αυτή η ταινία ήταν μια πρόκληση γιατί έπρεπε να υποδυθώ έναν χαρακτήρα που υποφέρει από την αποτυχία τόσο ως γυναίκα όσο και ως μητέρα».

«Εμείς οι γυναίκες, σε μια συγκεκριμένη ηλικία, γινόμαστε αόρατες»

Η Μπελούτσι στάθηκε ιδιαίτερα στη φράση της ηρωίδας της. «Εμείς οι γυναίκες, σε μια συγκεκριμένη ηλικία, γινόμαστε αόρατες» είπε.

«Στην ηλικία μου, μπορώ να υποδυθώ χαρακτήρες που δεν θα μπορούσα πριν από είκοσι ή τριάντα χρόνια, ούτε καν με μακιγιάζ. Σήμερα, της έχω δώσει τη ζωή μου, την εμπειρία μου».

Όσο για τον φόβο των γηρατειών; Η απάντησή της ήταν αφοπλιστική: «Ή γερνάς ή πεθαίνεις, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η ομορφιά της ηλικίας μου είναι ότι σταματάς να είσαι το κέντρο της προσοχής και γίνεσαι θεατής».

«Δικαίωμα στην ιδιωτικότητα»

Πέρα από τα επαγγελματικά της βήματα, η Μόνικα Μπελούτσι θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την προσωπική της ζωή.

Μετά το τέλος της σχέσης της με τον διάσημο σκηνοθέτη Τιμ Μπάρτον —για τον οποίο πάντως συνεχίζει να μιλά με τα καλύτερα λόγια— επικαλέστηκε με νόημα το «δικαίωμα στην ιδιωτικότητα».

Η επιλογή της να κρατήσει χαμηλούς τόνους και απόλυτη διακριτικότητα σχολιάστηκε έντονα από το κοινό του Φεστιβάλ, καθώς ο πρώην σύζυγός της, Βινσέντ Κασέλ, επέλεξε την ίδια ακριβώς περίοδο για να κάνει μια άκρως εξωστρεφή εμφάνιση στην Κρουαζέτ, περπατώντας στο κόκκινο χαλί με τη νέα του σύντροφο, το 30χρονο μοντέλο από τη Βραζιλία, Μάρα Μπαπτίστα.

Αναμνήσεις από σκάνδαλα και η πολύτιμη μητρότητα

Η επιστροφή στις Κάννες έφερε στην επιφάνεια έντονες αναμνήσεις, με πρώτη και κύρια το ιστορικό σκάνδαλο του 2002 και τις οργισμένες αντιδράσεις για τη σκηνή βιασμού στην ταινία Irréversible (Μη Αναστρέψιμος).

«Η κόντρα ήταν τεράστια, αλλά η ταινία πουλήθηκε ανά τον κόσμο και εξακολουθούμε να μιλάμε γι’ αυτήν σήμερα» είπε η ηθοποιός.

Σήμερα, η Μπελούτσι δεν κοιτάζει πίσω με νοσταλγία. Δηλώνει γοητευμένη από τον σύγχρονο κινηματογράφο και βρίσκεται ήδη στα γυρίσματα της νέας ταινίας Iside της Μαρία Σόλε Τονιάτσι, δίπλα στις Τζάσμιν Τρίνκα και Τέκλα Ινσόλια, μια παραγωγή που η ίδια περιγράφει ως «μια όμορφη ιστορία για το αν ανήκεις κάπου».

Παράλληλα, αντλεί ενέργεια από τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων με τις κόρες της, Ντέβα και Λεονί, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη νέα γενιά.

«Έχω εμπιστοσύνη στους νέους επειδή προτιμούν την ποιότητα από τον ανταγωνισμό» είπε.