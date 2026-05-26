magazin
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Fizz 26 Μαΐου 2026, 11:30

Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube από την Παγκόσμια Συμμαχία για το Πάρκινσον, η θρυλική 90χρονη ηθοποιός, Τζούλι Άντριους, απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες του έβδομου Παγκόσμιου Συνεδρίου για το Πάρκινσον και μίλησε για τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών για την εξεύρεση θεραπείας για τη νόσο.

«Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Τζούλι Άντριους και χαίρομαι που σας καλωσορίζω στο έβδομο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Πάρκινσον», είπε η Άντριους στο βίντεο.

Κόκκινο νήμα

«Η συμμετοχή σας είναι ανεκτίμητη καθώς προσπαθούμε να βρούμε μια θεραπεία για αυτή την τρομερή ασθένεια», συνέχισε. «Γνωρίζω καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι».

Η αγαπημένη σταρ έκλεισε το μήνυμά της με μια ενθαρρυντική νότα.

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Η εμφάνιση αυτή σηματοδότησε μια σπάνια επιστροφή στο προσκήνιο για την Άντριους, της οποίας η διάσημη καριέρα εκτείνεται σε περισσότερα από 70 χρόνια

YouTube thumbnail

Επιστροφή στο προσκήνιο

Η εμφάνιση αυτή σηματοδότησε μια σπάνια επιστροφή στο προσκήνιο για την Άντριους, της οποίας η διάσημη καριέρα εκτείνεται σε περισσότερα από 70 χρόνια.

Η 90χρονη ηθοποιός έγινε παγκοσμίως γνωστή για πρώτη φορά με την οσκαρική της ερμηνεία στην ταινία «Μαίρη Πόπινς». Αργότερα εδραίωσε την κληρονομιά της στο Χόλιγουντ πρωταγωνιστώντας δίπλα στον αείμνηστο Κρίστοφερ Πλάμμερ στην ταινία «Η Μελωδία της Ευτυχίας», κερδίζοντας μια Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της ως Μαρία φον Τραπ.

«Κάτι σαν νταντά»

Η ζεστασιά της Άντριους πίσω από τα παρασκήνια φαίνεται να αντανακλούσε το στοργικό πνεύμα του εμβληματικού της χαρακτήρα.

Μόλις πέρυσι, ο Ντουέιν Τσέις, που υποδύθηκε τον Κερτ φον Τραπ στο αγαπημένο μιούζικαλ, δήλωσε στο περιοδικό People ότι η ηθοποιός ήταν «κάτι σαν νταντά» για τα νεότερα μέλη του καστ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, πριν από σχεδόν 60 χρόνια.

Με την πάροδο των δεκαετιών, η Άντριους συνέχισε να χτίζει μια βραβευμένη καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, κερδίζοντας πολλαπλές υποψηφιότητες για Όσκαρ και 10 υποψηφιότητες για Emmy, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης για τον ρόλο της ως φωνή σε «Bridgerton».

Πρόσφατα, η Άντριους κέρδισε το Emmy για την Εξαιρετική Ερμηνεία Φωνής Χαρακτήρα στα 76α Βραβεία Emmy για τις Δημιουργικές Τέχνες για τη δουλειά της στην επιτυχημένη σειρά του Netflix

Άντριους

Η Τζούλι Άντριους και ο Ρόντι Μακντόουαλ στην πρεμιέρα της ταινίας «Η Μελωδία της Ευτυχίας» / Wikimedia Commons

Η φωνή

Πρόσφατα, η Άντριους κέρδισε το Emmy για την Εξαιρετική Ερμηνεία Φωνής Χαρακτήρα στα 76α Βραβεία Emmy για τις Δημιουργικές Τέχνες για τη δουλειά της στην επιτυχημένη σειρά του Netflix.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη σειρά σε μια εμφάνισή της το 2022 στην εκπομπή Today, η Άντριους αποκάλυψε ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ προσωπικά το καστ, παρά το γεγονός ότι διηγείται το δράμα ως Λέιντι Γουίστλνταουν.

«Ξέρεις, δεν έχω συναντήσει ποτέ την ομάδα προσωπικά», είπε η Άντριους στη συν-παρουσιάστρια Χόντα Κοτμπ εκείνη την εποχή. «Φυσικά, τους βλέπω μερικές φορές στην εκπομπή. Αλλά κάνω όλες τις ηχογραφήσεις μου πολύ μακριά από αυτούς».

Πάντα στις επάλξεις

Η ηθοποιός έγινε επίσης αγαπημένη μιας νέας γενιάς θαυμαστών μέσω του ρόλου της ως βασίλισσα Κλαρίς Ρενάλντι στις ταινίες The Princess Diaries, όπου συμπρωταγωνιστούσε με την Αν Χάθαγουεϊ.

Ενώ έχει δοθεί το πράσινο φως για μια τρίτη ταινία, παραμένει ασαφές αν η Άντριους θα επιστρέψει στη σειρά.

*Με στοιχεία από people.com

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

Ναυτιλία
ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

ΕΕΕ: Κυρίαρχη δύναμη η ελληνική ναυτιλία

inWellness
inTown
Stream magazin
Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC
Go Fun 25.05.26

Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ριζ Αχμέντ αποκάλυψε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν τρεις διαφορετικές φορές να τον στρατολογήσουν ως πληροφοριοδότη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολλά τα μηδενικά στο box office – Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια
Μουσική, μόδα 25.05.26

Πολλά τα μηδενικά στο box office - Το «Michael» πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια, ακολουθεί το «Devil Wears Prada 2»

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael, έχει αποφέρει 788 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει – O Έλον Μασκ για το φινάλε του «The Boys»
Τι συνέβη εδώ; 24.05.26

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει - O Έλον Μασκ (παρα) ενοχλήθηκε με το φινάλε του «The Boys»

Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε πάνω από δώδεκα αναρτήσεις σχετικά με το τελευταίο επεισόδιο της σατιρικής σειράς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση στο X με τον δημιουργό, Έρικ Κρίπκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Κόσμος 26.05.26

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Στο Αγρίνιο 26.05.26

Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού

Η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα

Σύνταξη
Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
Πόλεμος και Ειρήνη 26.05.26

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κτηματολόγιο: Στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 26.05.26

Κτηματολόγιο: Στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο φορέας, το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει, πλέον, αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), εξέλιξη που φέρνει το έργο στην τελική φάση υλοποίησής του

Σύνταξη
Η EKT προειδοποιεί τις τράπεζες για τις απειλές του Mythos
ΕΚΤ 26.05.26

«Μπαλώστε τα κενά ασφάλειας» - Συναγερμός στις ευρωπαϊκές τράπεζες για τις απειλές του Mythos

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να τονίσει τη σοβαρότητα της απειλής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αισθάνονται εκτεθειμένες επειδή τους αρνείται η πρόσβαση στο Mythos.

Σύνταξη
NBA: Οι Νικς «σκούπισαν» τους Καβαλίερς και πέρασαν στους τελικούς μετά από 27 χρόνια (vids, pics)
Μπάσκετ 26.05.26

NBA: Οι Νικς «σκούπισαν» τους Καβαλίερς και πέρασαν στους τελικούς μετά από 27 χρόνια (vids, pics)

Οι Νιου Γιορκ Νικς διέλυσαν με 130-93 τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο Game 4 και πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς του NBA για πρώτη φορά μετά το 1999, σπάζοντας παράλληλα μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα Ορλεάνη: Οι κάτοικοι καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση – Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Οι κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση - Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη

Η Νέα Ορλεάνη, όπου κατοικούν περίπου 360.000 άνθρωποι, βρίσκεται ήδη ως επί το πλείστον κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τυφώνες και πλημμύρες.

Σύνταξη
Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»
Euroleague 26.05.26

Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»

Τα δεδομένα που υπάρχουν για τον τόπο διεξαγωγής του Final Four της Euroleague το 2027 – Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η… αστάθεια στην περιοχή και οι πιθανότερες έδρες στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;
Editorial 26.05.26

Ποια Ελλάδα θέλουμε το 2030;

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το διακύβευμα των εκλογών αφορά το πώς θα είναι η χώρα το 2030. Αποφεύγει, όμως, να πει την αλήθεια για το που θα είναι με τη δική του πολιτική

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
Cookies