Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube από την Παγκόσμια Συμμαχία για το Πάρκινσον, η θρυλική 90χρονη ηθοποιός, Τζούλι Άντριους, απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες του έβδομου Παγκόσμιου Συνεδρίου για το Πάρκινσον και μίλησε για τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών για την εξεύρεση θεραπείας για τη νόσο.

«Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Τζούλι Άντριους και χαίρομαι που σας καλωσορίζω στο έβδομο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Πάρκινσον», είπε η Άντριους στο βίντεο.

Κόκκινο νήμα

«Η συμμετοχή σας είναι ανεκτίμητη καθώς προσπαθούμε να βρούμε μια θεραπεία για αυτή την τρομερή ασθένεια», συνέχισε. «Γνωρίζω καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι».

Η αγαπημένη σταρ έκλεισε το μήνυμά της με μια ενθαρρυντική νότα.

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Η εμφάνιση αυτή σηματοδότησε μια σπάνια επιστροφή στο προσκήνιο για την Άντριους, της οποίας η διάσημη καριέρα εκτείνεται σε περισσότερα από 70 χρόνια

Επιστροφή στο προσκήνιο

Η εμφάνιση αυτή σηματοδότησε μια σπάνια επιστροφή στο προσκήνιο για την Άντριους, της οποίας η διάσημη καριέρα εκτείνεται σε περισσότερα από 70 χρόνια.

Η 90χρονη ηθοποιός έγινε παγκοσμίως γνωστή για πρώτη φορά με την οσκαρική της ερμηνεία στην ταινία «Μαίρη Πόπινς». Αργότερα εδραίωσε την κληρονομιά της στο Χόλιγουντ πρωταγωνιστώντας δίπλα στον αείμνηστο Κρίστοφερ Πλάμμερ στην ταινία «Η Μελωδία της Ευτυχίας», κερδίζοντας μια Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της ως Μαρία φον Τραπ.

«Κάτι σαν νταντά»

Η ζεστασιά της Άντριους πίσω από τα παρασκήνια φαίνεται να αντανακλούσε το στοργικό πνεύμα του εμβληματικού της χαρακτήρα.

Μόλις πέρυσι, ο Ντουέιν Τσέις, που υποδύθηκε τον Κερτ φον Τραπ στο αγαπημένο μιούζικαλ, δήλωσε στο περιοδικό People ότι η ηθοποιός ήταν «κάτι σαν νταντά» για τα νεότερα μέλη του καστ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, πριν από σχεδόν 60 χρόνια.

Με την πάροδο των δεκαετιών, η Άντριους συνέχισε να χτίζει μια βραβευμένη καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, κερδίζοντας πολλαπλές υποψηφιότητες για Όσκαρ και 10 υποψηφιότητες για Emmy, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης για τον ρόλο της ως φωνή σε «Bridgerton».

Πρόσφατα, η Άντριους κέρδισε το Emmy για την Εξαιρετική Ερμηνεία Φωνής Χαρακτήρα στα 76α Βραβεία Emmy για τις Δημιουργικές Τέχνες για τη δουλειά της στην επιτυχημένη σειρά του Netflix

Η φωνή

Πρόσφατα, η Άντριους κέρδισε το Emmy για την Εξαιρετική Ερμηνεία Φωνής Χαρακτήρα στα 76α Βραβεία Emmy για τις Δημιουργικές Τέχνες για τη δουλειά της στην επιτυχημένη σειρά του Netflix.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη σειρά σε μια εμφάνισή της το 2022 στην εκπομπή Today, η Άντριους αποκάλυψε ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ προσωπικά το καστ, παρά το γεγονός ότι διηγείται το δράμα ως Λέιντι Γουίστλνταουν.

«Ξέρεις, δεν έχω συναντήσει ποτέ την ομάδα προσωπικά», είπε η Άντριους στη συν-παρουσιάστρια Χόντα Κοτμπ εκείνη την εποχή. «Φυσικά, τους βλέπω μερικές φορές στην εκπομπή. Αλλά κάνω όλες τις ηχογραφήσεις μου πολύ μακριά από αυτούς».

Πάντα στις επάλξεις

Η ηθοποιός έγινε επίσης αγαπημένη μιας νέας γενιάς θαυμαστών μέσω του ρόλου της ως βασίλισσα Κλαρίς Ρενάλντι στις ταινίες The Princess Diaries, όπου συμπρωταγωνιστούσε με την Αν Χάθαγουεϊ.

Ενώ έχει δοθεί το πράσινο φως για μια τρίτη ταινία, παραμένει ασαφές αν η Άντριους θα επιστρέψει στη σειρά.

*Με στοιχεία από people.com