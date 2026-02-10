science
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 10:03
Η ώρα της απολογίας για τον σμήναρχο – Έφτασε στο Αεροδικείο
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
Επιστήμες 10 Φεβρουαρίου 2026, 10:01

Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους

Ερευνητές εξετάζουν αν η εισαγωγή βλαστοκυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο ασθενών με Πάρκινσον μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και να βελτιώσει την κινητικότητα.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Spotlight

Ενα πειραματικό βλαστοκυτταρικό εμφύτευμα δοκιμάζουν σε ασθενείς με Πάρκινσον ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου Keck Medicine του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC). Το κυτταρικό εμφύτευμα στοχεύει στην αποκατάσταση της ικανότητας του εγκεφάλου να παράγει ντοπαμίνη, τον νευροδιαβιβαστή η απώλεια του οποίου οδηγεί σε νόσο του Πάρκινσον.

Κλινική δοκιμή πρώιμης φάσης

Η κλινική δοκιμή πρώιμης φάσης που έχει ήδη ξεκινήσει αφορά σε καλλιέργεια κυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη στο εργαστήριο και στη συνέχεια σε εισαγωγή τους απευθείας σε μια περιοχή του εγκεφάλου η οποία αποτελεί «κλειδί» για την κινητικότητα. Με την παρέμβαση αυτή οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα επιτύχουν επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και βελτίωση της κινητικής λειτουργίας των ασθενών.

Αναμένεται «έκρηξη» των περιπτώσεων Πάρκινσον

Η νόσος του Πάρκινσον πλήττει περί τα 12 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως – αριθμός που αναμένεται να εκτοξευθεί στα 25 εκατομμύρια ως το 2050 εξαιτίας της γήρανσης του παγκόσμιου πληθυσμού. Παρότι σήμερα υπάρχουν θεραπείες που μετριάζουν τα συμπτώματα, δεν υφίσταται οριστική θεραπεία της νευρολογικής νόσου ούτε κάποια θεραπεία η οποία να μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξή της.

Πτώση των επιπέδων ντοπαμίνης στον εγκέφαλο

Κύριο χαρακτηριστικό της νόσου είναι η πτώση των επιπέδων ντοπαμίνης στον εγκέφαλο – ο συγκεκριμένος νευροδιαβιβαστής παίζει καθοριστικό ρόλο στην κίνηση, στη μνήμη, στη διάθεση και σε άλλες ζωτικής σημασίας λειτουργίες. Καθώς σταδιακά χάνονται τα κύτταρα του εγκεφάλου που παράγουν ντοπαμίνη, ο εγκέφαλος παλεύει να ελέγξει την κίνηση του σώματος, γεγονός που οδηγεί σε συμπτώματα όπως οι τρόμοι, η ακαμψία και η βραδυκινησία.

«Πιστεύουμε ότι τα κύτταρα iPS μπορούν να διαφοροποιηθούν σε κύτταρα του εγκεφάλου που παράγουν ντοπαμίνη και να αποκαταστήσουν την παραγωγή ντοπαμίνης στον εγκέφαλο»

Τώρα οι ερευνητές του Keck Medicine εξετάζουν αν η νέα στρατηγική της εμφύτευσης κυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη απευθείας στον εγκέφαλο των ασθενών μπορεί να έχει απτά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την κινητικότητά τους. «Αν ο εγκέφαλος μπορέσει ξανά να παράγει φυσιολογικά επίπεδα ντοπαμίνης, πιθανώς η Πάρκινσον θα επιβραδυνθεί και η κινητική λειτουργία θα αποκατασταθεί» ανέφερε ο Μπράιαν Λι,νευροχειρουργός στο Keck Medicine και κύριος ερευνητής της κλινικής μελέτης που ονομάζεται REPLACE.

Με βάση τα κύτταρα iPS

Βάση της θεραπείας που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της κλινικής δοκιμής είναι τα επαγόμενα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα (iPS) – πρόκειται για κύτταρα με τις τεράστιες «εύπλαστες» ιδιότητες των βλαστικών τα οποία παράγονται στο εργαστήριο από ενήλικα κύτταρα όπως του δέρματος ή του αίματος. Τα ενήλικα κύτταρα αναπρογραμματίζονται στο εργαστήριο ώστε να αποκτήσουν πολυδύναμες ιδιότητες που τους επιτρέπουν να διαφοροποιηθούν σε πολλούς και διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους.

«Πιστεύουμε ότι τα κύτταρα iPS μπορούν να διαφοροποιηθούν σε κύτταρα του εγκεφάλου που παράγουν ντοπαμίνη και να αποκαταστήσουν την παραγωγή ντοπαμίνης στον εγκέφαλο» σημείωσε ο Ζίνος Μέισον, νευρολόγος στο Keck Medicine με εξειδίκευση στην νόσο του Πάρκινσον, ο οποίος είναι συνεπικεφαλής της κλινικής δοκιμής.

Η διαδικασία εισαγωγής των κυττάρων στον εγκέφαλο

Πώς όμως διεξάγεται η διαδικασία της εισαγωγής των κυττάρων στον εγκέφαλο; Οι ειδικοί ανοίγουν μια μικρή οπή στο κρανίο και με χρήση μαγνητικής τομογραφίας, η οποία λειτουργεί ως «πυξίδα», εισάγουν τα βλαστικά κύτταρα στα βασικά γάγγλια, περιοχή του εγκεφάλου που είναι ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο της κίνησης.

Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση

Μετά την επέμβαση οι ασθενείς παρακολουθούνται στενά επί 12-15 μήνες. Οι γιατροί εξετάζουν πιθανές αλλαγές στα συμπτώματα της νόσου και κοιτούν για παρενέργειες όπως η δυσκινησία ή οι λοιμώξεις. Η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση αναμένεται να διαρκέσει επί πέντε έτη. «Απώτερος στόχος μας είναι να αναπτυχθεί μια τεχνική που θα αποκαταστήσει την κινητική λειτουργία των ασθενών και θα τους προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής» είπε ο δρ Λι.

Συμμετοχή 12 ασθενών

Σημειώνεται ότι το Keck Medicine είναι ένα από τα τρία αμερικανικά κέντρα που παίρνουν μέρος στην κλινική δοκιμή στην οποία συμμετέχουν 12 ασθενείς με Πάρκινσον μέτριου ως σοβαρού βαθμού. Η βλαστοκυτταρική θεραπεία με την κωδική ονομασία RNDP-001 παράγεται από την εταιρεία βιοτεχνολογίας Kenai Therapeutics. Η κλινική δοκιμή φάσης Ι που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει λάβει χαρακτηρισμό ταχείας διαδικασίας από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) -πρόκειται για έναν χαρακτηρισμό που έχει ως στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και του ελέγχου θεραπειών που έρχονται να καλύψουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Πηγή: To Bήμα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Τράπεζες
Καταθέσεις: Ολοταχώς για δέκατη σερί ανοδική χρονιά στην Ελλάδα

Καταθέσεις: Ολοταχώς για δέκατη σερί ανοδική χρονιά στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream science
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία
Επιστήμες 04.02.26

Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Οι δύο ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα σε Ασία και ΗΠΑ, μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνουν να έχουν αποκτήσει την ικανότητα ευρείας μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύνταξη
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως
Επιστήμες 02.02.26

O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως

Αστρικές συντεταγμένες του Ίππαρχου περίμεναν κρυμμένες σε ένα παλίμψηστο από τη μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Το χαμένο κείμενο διαβάστηκε με ακτίνες Χ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.01.26

Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα

Άγνωστα ζώα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ στο παρελθόν και που επιβίωσαν από «περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», βρέθηκαν απολιθωμένα στην Κίνα

Σύνταξη
Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας
Επιστήμες 28.01.26

Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας

Το ινδικό υπουργείο διαψεύδει τις αναφορές για πέντε κρούσματα. Παρόλα αυτά, η ανησυχία παραμένει για τον θανατηφόρο ιό, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα
Ελλάδα 10.02.26

Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα

Για το περιστατικό στο Ηράκλειο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των δραστών με μία πέτρα χτύπησε στο πρόσωπο τον συμπατριώτη του, σπάζοντας του τα δόντια, ενώ ο δεύτερος δράστης φέρεται να προσπάθησε να τον μαχαιρώσει

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Δ’)
Language 10.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Δ’)

Τα δομικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας, καθώς και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της, συνέβαλαν ουσιαστικά στη γέννηση του φιλοσοφικού λεξιλογίου των αρχαίων Ελλήνων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Καρχιμάκης: Αυτοψία στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών – «Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι»
Δείτε βίντεο 10.02.26

«Η τηλεδιοίκηση λειτουργεί μόνο μέχρι το Λιανοκλάδι» - Αυτοψία Καρχιμάκη στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης κάλεσε τον Λευτέρη Καρχιμάκη να επισκεφθεί το ΣΚΑ - Σοβαρές καταγγελίες μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε

Σύνταξη
«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» – Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά
Πρώιμος incel 10.02.26

«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» - Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά

Ο σεναριογράφος της κλασικής πλέον ταινίας Taxi Driver, Πολ Σρέιντερ, μιλάει για την έμπνευση και την κληρονομιά του εμπρηστικού εφιάλτη του Μάρτιν Σκορσέζε στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Τα 2/3 των πολιτών θεωρούν τις ΗΠΑ μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη
Δημοσκόπηση 10.02.26

Τα 2/3 των Γερμανών θεωρούν τις ΗΠΑ μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση οι Γερμανοί συνεχίζουν να θεωρούν τη Ρωσία ως μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη αλλά τα ποσοστό που βλέπει κίνδυνο στις ΗΠΑ έχει εκτοξευτεί τα τελευταία δύο χρόνια

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η ετοιμότητα των Ναν και Σλούκα ενόψει Φενερμπαχτσέ
Μπάσκετ 10.02.26

Παναθηναϊκός: Η ετοιμότητα των Ναν και Σλούκα ενόψει Φενερμπαχτσέ

Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν είναι είναι δύο κομβικοί παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Τα δεδομένα αναφορικά με το αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους στο δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρ.

Σύνταξη
ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Νέα ανακοίνωση 10.02.26

«Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές

Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»
Ευλογιά αιγοπροβάτων 10.02.26

Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»

Η έκθεση της EFSA -Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων- αποκαλύπτει τα αναληθή στοιχεία που δίνει η Ελλάδα στην Ε.Ε , τη συσκοτιστική δήλωση για «μη αδειοδοτημένα εμβόλια» αλλά και τη σιωπηρή αποδοχή του παράνομου εμβολιασμού - Μιλούν στο in: Χριστίνα Ονάσοσγλου, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κλιματική αλλαγή: Ο Ιανουάριος του 2026 ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 10.02.26

Ο Ιανουάριος του 2026,ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ

Παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο ο Ιανουάριος του 2026 ήταν από τους πιο θερμούς που έχουν καταγραφεί - Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί για άλλη μια φορά τα δεδομένα και την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο