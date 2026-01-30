Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεστ αίματος μπορεί να δείξει την Πάρκινσον ακόμη και δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα
Υγεία 30 Ιανουαρίου 2026, 12:29

Τεστ αίματος μπορεί να δείξει την Πάρκινσον ακόμη και δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα

Το νέο τεστ ανιχνεύει βιολογικά σήματα στο αίμα τα οποία λειτουργούν ως «αποτύπωματα» της νόσου του Πάρκινσον πολύ πριν εμφανιστούν τα κινητικά συμπτώματα.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
A
A
Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Spotlight

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Chalmers στη Σουηδία με τη συνεργασία συναδέλφων τους από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Οσλο στη Νορβηγία εντόπισαν για πρώτη φορά βιολογικούς δείκτες που εμφανίζονται στα πολύ πρώιμα στάδια της νόσου του Πάρκινσον προτού προκληθούν μεγάλες βλάβες στον εγκέφαλο. Αυτές οι πρώιμες αλλαγές αφήνουν ανιχνεύσιμα ίχνη στο αίμα, σαν «αποτυπώματα» της νόσου, αλλά μόνο για ένα μικρό «χρονικό παράθυρο».

Προς πρώιμη διάγνωση

Τα νέα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «npj Parkinson’s Disease» ανοίγουν δρόμους για την πρώιμη διάγνωση της Πάρκινσον αλλά και για την αναζήτηση θεραπειών που θα μπορούν να χορηγηθούν όταν ο εγκέφαλος είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό ανέπαφος. Οι ερευνητές πίσω από τη νέα ανακάλυψη πιστεύουν ότι ένα τεστ αίματος που θα εντοπίζει τα πρώιμα σημάδια της Πάρκινσον θα μπορεί να δοκιμαστεί ευρέως σε ανθρώπους μέσα σε πέντε χρόνια, στο πλαίσιο των συστημάτων υγείας .

«Όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα της Πάρκινσον, το 50%-80% των εγκεφαλικών κυττάρων έχουν ήδη καταστραφεί»

Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια νευρολογική διαταραχή που παρεμβαίνει στην ικανότητα του εγκεφάλου να έλεγχει την κίνηση. Εξελίσσεται αργά – τα πρώιμα στάδια μπορεί να διαρκέσουν ως και 20 έτη – και συνήθως τα συμπτώματά της ξεκινούν μετά την ηλικία των 55-60 ετών. Η Πάρκινσον είναι η δεύτερη πιο κοινή νευροεκφυλιστική διαταραχή παγκοσμίως μετά τη νόσο Αλτσχάιμερ. Τα πρώιμα συμπτώματά της περιλαμβάνουν μειωμένη όσφρηση, δυσκοιλιότητα, κατάθλιψη και άγχος ενώ στα πιο προχωρημένα στάδια της νόσου εμφανίζονται τα κινητικά συμπτώματα όπως αργές κινήσεις, αστάθεια, ακαμψία, τρόμοι και ακούσιες συσπάσεις των μυών.

Διπλασιασμός των περιπτώσεων ως το 2050

Περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως πάσχουν από νόσο του Πάρκινσον – μάλιστα καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός γηράσκει, ο αριθμός αυτός αναμένεται τουλάχιστον να διπλασιαστεί ως το 2050. Παρά την ολοένα αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, δεν υπάρχει ακόμη αποτελεσματική θεραπεία εναντίον της ούτε και κάποια διαγνωστική μέθοδος η οποία προσφέρει πρώιμη διάγνωση – δηλαδή διάγνωση πολύ πριν εμφανιστούν τα τυπικά συμπτώματα της νόσου που αφορούν την κινητικότητα.

Εως και το 80% των εγκεφαλικών κυττάρων έχουν καταστραφεί όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα

«Όταν εμφανίζονται τα κινητικά συμπτώματα της Πάρκινσον, το 50%-80% των εγκεφαλικών κυττάρων που πλήττονται στη συγκεκριμένη νόσο έχουν ήδη καταστραφεί. Η μελέτη αυτή αποτελεί λοιπόν σημαντικό βήμα προς τον πρώιμο εντοπισμό της νόσου και στην πρόληψη της εξέλιξής της προτού φθάσει σε αυτό το επίπεδο καταστροφής των εγκεφαλικών κυττάρων» ανέφερε ο Ντάνις Ανβερ, διδακτορικός φοιτητής στο Τμήμα Επιστημών Ζωής του Chalmers που ήταν ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Δύο βιολογικές διεργασίες-«κλειδιά»

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε δύο βιολογικές διεργασίες που πιστεύεται ότι παίζουν ρόλο κατά το πρώιμο στάδιο της νόσου – όταν τα κινητικά συμπτώματα δεν έχουν εμφανιστεί αλλά έχουν αρχίσει να λαμβάνουν χώρα αλλαγές στα κύτταρα του εγκεφάλου. Η μία διεργασία αφορά στην αποκατάσταση των βλαβών του DNA – στο σύστημα που χρησιμοποιούν τα κύτταρα προκειμένου να ανιχνεύουν και να επιδιορθώνουν τις γενετικές βλάβες. Η άλλη αφορά στην κυτταρική απόκριση στο στρες, έναν προστατευτικό μηχανισμό που βοηθά τα κύτταρα να επιβιώνουν μεταφέροντας την ενέργεια από τα καθήκοντα «ρουτίνας» προς την επιδιόρθωση και την άμυνα απέναντι στους «εχθρούς».

Με τη «χείρα βοηθείας» της μηχανικής μάθησης

Με χρήση της μηχανικής μάθησης καθώς και άλλων προηγμένων αναλυτικών μεθόδων, οι ερευνητές εντόπισαν ένα μοτίβο γονιδιακής δραστηριότητας που σχετίζεται με την επιδιόρθωση του DNA και την απόκριση στο στρες. Το μοτίβο αυτό παρουσιάστηκε μόνο στα άτομα που βρίσκονταν σε πρώιμη φάση της νόσου – δεν εμφανίστηκε ούτε στα υγιή άτομα ούτε στους ασθενείς που είχαν ήδη εκδηλώσει κινητικά συμπτώματα.

Μέτρηση των νέων βιοδεικτών στο αίμα

 «Αυτό σημαίνει ότι εντοπίσαμε ένα σημαντικό παράθυρο το οποίο μας δίνει την ευκαιρία ανίχνευσης της νόσου πριν από τα κινητικά συμπτώματα τα οποία προκαλούνται από νευρικές βλάβες. Το γεγονός αυτό μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε σε αυτούς τους μηχανισμούς προκειμένου να ανακαλύψουμε μελλοντικές θεραπείες» σημείωσε η Ανίκα Πόλστερ, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Ζωής του Chalmers, που ηγήθηκε της μελέτης και προσέθεσε ότι «στο πλαίσιο της μελέτης μας εντοπίσαμε βιοδείκτες οι οποίοι πιθανότατα αντικατοπτρίζουν ένα μέρος της πρώιμης βιολογίας της νόσου και μπορούν να μετρηθούν στο αίμα. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για τεστ ελέγχου της Πάρκινσον μέσω δειγμάτων αίματος. Πρόκειται για μια οικονομική, εύκολα προσβάσιμη μέθοδο».

Ευρείες δοκιμές μέσα σε πέντε χρόνια

Η ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι μέσα σε πέντε χρόνια τεστ αίματος που θα προσφέρουν πρώιμη διάγνωση της Πάρκινσον θα μπορούν να ξεκινήσουν να δοκιμάζονται στα συστήματα υγείας. Μακροπρόθεσμα τα ευρήματα ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν και σε θεραπείες που θα επιβραδύνουν ή και θα προλαμβάνουν τη νόσο. Κατά την καθηγήτρια Πόλστερ, ίσως αναπτυχθούν νέες θεραπείες ή θα μπορούσε επίσης να γίνει επαναστόχευση ήδη υπαρχόντων φαρμάκων τα οποία έχουν αναπτυχθεί για άλλες νόσους.

Πηγή: Το Βήμα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

inWellness
inTown
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον 29.01.26

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή

Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Μποναίρ, ολλανδικής κτήσης που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Σύνταξη
«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις
Στα χέρια του εχθρού 29.01.26

«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις

Το Starlink δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία, όπως φαίνεται όμως ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να αποκτήσει δορυφορικά πιάτα της υπηρεσίας σε ουκρανικό έδαφος.

Σύνταξη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.01.26

Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα

Άγνωστα ζώα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ στο παρελθόν και που επιβίωσαν από «περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», βρέθηκαν απολιθωμένα στην Κίνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που βρισκόταν εν κινήσει
Θεσσαλονίκη 30.01.26

Λεωφορείο του ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (βίντεο και φωτογραφίες)

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου το πρωί της Παρασκευής, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε διασταύρωση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης - Δεν κινδύνεψαν επιβάτες

Σύνταξη
Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός

Η ΔΑΕΕ της Πυροσβεστικής αναζητά τα κενά και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία - Τι απαντά ο Δημήτρης Παπαστεργίου στην αναφορά για την υπογραφή του σε μελέτη του εργοστασίου Βιολάντα.

Σύνταξη
Κρήτη: Ζευγάρι με ακριβά γούστα – Τσέπωναν… Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα
Ελλάδα 30.01.26

Ζευγάρι με ακριβά γούστα - Τσέπωναν... Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα

Πολλά τα σπίτια που είχαν αδειάσει ένας 48χρονος και η 40χρονη σύντροφός του. Στο παρελθόν ο άντρας είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 42 ετών για διακεκριμένες κλοπές

Σύνταξη
Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική
Financial Times 30.01.26

Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική

Οι σκανδιναβικές χώρες επί δεκαετίες προσπαθούν να πιέσουν το ΝΑΤΟ να ρίξει το βάρος του στην Αρκτική. Η προσπάθεια του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία φαίνεται ότι λειτούργησε σαν αφύπνιση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων
Culture Live 30.01.26

Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων

Το αρχαίο θέατρο στα Γίτανα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσπρωτίας, συνδεόμενο άρρηκτα με την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ηπείρου.

Σύνταξη
Ιράν: Το Πεντάγωνο είναι έτοιμο και περιμένει εντολές του Τραμπ – Τα αραβικά κράτη προσπαθούν για αποκλιμάκωση
Σε τεντωμένο σχοινί 30.01.26

Το Πεντάγωνο δηλώνει ετοιμοπόλεμο και περιμένει εντολές του Τραμπ για το Ιράν - Προσπάθειες αποκλιμάκωσης από τα αραβικά κράτη

Το Ιράν δεν μπορεί να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κάτι που κάνει τα αραβικά κράτη να φοβούνται ότι μία αμερικανική επίθεση είναι πολύ πιθανή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Σύνταξη
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)
Απίστευτος! 30.01.26

«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο