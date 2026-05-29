Δεν είναι μια ταινία τρόμου – είναι Η ΤΑΙΝΙΑ. Ο Δράκουλας που σκηνοθέτησε ο Τέρενς Φίσερ το 1958, ήταν το φιλμ που «έφτιαξε» την καριέρα του Κρίστοφερ Λι, αλλά χάρισε και στον καταραμένο αθάνατο ήρωα του Μπραμ Στόκερ τη μορφή που όλοι γνωρίζουμε σήμερα.

Με μπάτζετ μόλις 82 χιλιάδες λίρες, η ταινία της Hammer Films ξεπέρασε τα 3.5 εκατ. δολάρια στο box office, απέκτησε χιλιάδες φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και δεκάδες sequels / remakes – με τον Λι να υποδύεται συνολικά επτά φορές τον Δράκουλα.

Και τώρα επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες τον Οκτώβριο – με τη νέα προβολή να περιλαμβάνει σκηνές που δεν είχαν προβληθεί για περισσότερα από 60 χρόνια, καθώς είχαν κοπεί ως υπερβολικά τρομακτικές για το κοινό της εποχής.

Η νέα, πλήρως αποκατεστημένη έκδοση σε ανάλυση 4K ενσωματώνει σκηνές που είχε την τύχη να δει μόνο το ιαπωνικό κοινό κατά την αρχική κυκλοφορία του φιλμ. Αυτό το σπάνιο υλικό εντοπίστηκε σε μια αποθήκη της Warner Bros και δεν έχει προβληθεί ποτέ μέχρι σήμερα σε Βρετανία και Αμερική, ενώ παρέμενε άγνωστο για τις παγκόσμιες εκδόσεις DVD, Blu-ray ή των πλατφορμών streaming.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hammer Films, Τζον Γκορ, το χαρακτήρισε ως «την ανάκτηση ενός μέρους της ιστορίας του βρετανικού κινηματογράφου το οποίο το κοινό πίστευε ότι είχε χαθεί για πάντα».

Μιλώντας στο Deadline, εξήγησε ότι το υλικό είχε κοπεί καθώς οι θεατές λιποθυμούσαν κατά τη διάρκεια των προβολών όταν ο βρικόλακας του Λι ορμούσε στο λαιμό των θυμάτων του με τους κυνόδοντές του να στάζουν αίμα.

«Οι κυνόδοντες ήταν αυτοί που τους τρόμαζαν. Ο κόσμος ούρλιαζε, και αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός», είπε.

Ο παραγωγός ήθελε να βρει τρόπο να τιμήσει την κληρονομιά της Hammer Films στις ταινίες τρόμου, αφότου ανέλαβε τον έλεγχο της βρετανικής εταιρείας παραγωγής το 2023.

«Η Warner Brothers έχει αυτή την τεράστια αποθήκη κοντά στο LAX [το διεθνές αεροδρόμιο του Λος ‘Αντζελες] όπου βρίσκεται οτιδήποτε έχει διασωθεί από τη δεκαετία του 1920 και μετά. Έχει περίπου 10 Batmobiles και ο Θεός ξέρει τι άλλο. Και εκεί βρήκαν και την εκδοχή του σκηνοθέτη από τον «Dracula» του 1958», κατέληξε.