Μυστηριώδης επιγραφή αποκαλύπτει τον πραγματικό τάφο του «Κόμη Δράκουλα»

Μια μυστηριώδης επιγραφή που ανακαλύφθηκε σε έναν τάφο αιώνων στη Νάπολη μπορεί τελικά να αποκαλύψει τον χαμένο τόπο ταφής του Κόμη Δράκουλα.

Οι ερευνητές λένε ότι ο τόπος ταφής, κρυμμένος μέσα στο παρεκκλήσι Τουρμπολο του συγκροτήματος της εκκλησίας Santa Maria la Nova, μπορεί να ανήκει στον Βλαντ Γ’, την πραγματική πηγή έμπνευσης για το διάσημο μυθιστόρημα βαμπίρ του Μπραμ Στόκερ από το 1897.

Γνωστός ως «Βλαντ ο Παλουκωτής», ο Ρουμάνος ηγεμόνας του 15ου αιώνα κέρδισε το φρικτό του παρατσούκλι χάρη στις βίαιες τακτικές του, που περιλάμβαναν το κάρφωμα των εχθρών του σε τεράστια παλούκια.

Αν και σύμφωνα με τις αναφορές αποκεφαλίστηκε το 1476, ο τάφος του δεν έχει ποτέ ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια έρευνας, οι ερευνητές αποκρυπτογράφησαν μια μυστηριώδη επιγραφή που μοιάζει με λατινική στον τάφο, αποκαλύπτοντας δύο λέξεις-κλειδιά: «Blad», που ερμηνεύεται ως «Βλαντ», και «Balkan», η περιοχή που κάποτε κυβερνούσε.

Ο μαρμάρινος τάφος διαθέτει επίσης ένα ιπποτικό κράνος με ένα κεφάλι δράκου, σύμβολο που συνδέεται με τον Τάγμα του Δράκου, μια μεσαιωνική μυστική κοινότητα στην οποί ανήκε και ο Βλαντ.

Τον τάφος δύο αγάλματα που μοιάζουν με σφίγγες, τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να έχουν διπλό σκοπό.

Στα ιταλικά, οι σφίγγες μπορεί να αναφέρονται στην «Tebe», ή Θήβα, την αρχαία αιγυπτιακή πόλη. Ωστόσο, οι μελετητές υποψιάζονται ότι είναι επίσης μια κρυφή αναφορά στο «Tepes», το ρουμανικό επίθετο του Βλαντ, που σημαίνει «ο Παλουκωτής».

