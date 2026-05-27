«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

Ο Τζίμι Κίμελ δεν άφησε ασχολίαστο το ξέσπασμα του Έλον Μασκ για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Μέσα από τον μονόλογό του στο «Jimmy Kimmel Live!», ο παρουσιαστής ειρωνεύτηκε τις αντιδράσεις για το casting, υπενθυμίζοντας ότι η Ωραία Ελένη ανήκει στη μυθολογία και όχι στην Ιστορία.

Ο Κίμελ ανέφερε ότι ο Μασκ επιτέθηκε στον Κρίστοφερ Νόλαν επειδή επέλεξε τη Λουπίτα Νιόνγκο για έναν ρόλο που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έπρεπε να δοθεί σε λευκή γυναίκα. «Ο Έλον Μασκ επιτίθεται τώρα στον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη, για το casting στην ταινία ‘Η Οδύσσεια’», είπε. «Είναι αναστατωμένος επειδή ο Κρίστοφερ Νόλαν προσέλαβε τη Λουπίτα Νιόνγκο για να παίξει έναν χαρακτήρα που εκείνος πιστεύει ότι θα έπρεπε να τον υποδυθεί μια λευκή γυναίκα».

«Μείνε στα χωράφια σου»

Στη συνέχεια διάβασε την ανάρτηση του Μασκ στο X, όπου ο επικεφαλής της Tesla υποστήριξε ότι ο Νόλαν «βεβήλωσε την Οδύσσεια για να είναι επιλέξιμος για Όσκαρ». Ο Μασκ συνέχισε γράφοντας: «Ποιος συγκεκριμένα είναι ο μ… που πρόσθεσε τα ψέματα του DEI στα κριτήρια επιλεξιμότητας των Όσκαρ, αντί να έχει σημασία απλώς το ποιος κάνει την καλύτερη ταινία;».

Ο Κίμελ απάντησε στο ίδιο ύφος: «Καλή ερώτηση. Και μιας και το συζητάμε, ποιος συγκεκριμένα είναι ο μ… που σκέφτηκε ότι αυτό είναι ωραίο σχέδιο για φορτηγό;». Και πρόσθεσε: «Δηλαδή, μείνε στα χωράφια σου».

Ο παρουσιαστής σημείωσε ότι ο Μασκ δεν ήταν ο μόνος που αντέδρασε, λέγοντας πως το θέμα έχει γίνει πλέον «μόδα». Αναφέρθηκε και στον Ρομπ Φίνερτι του Newsmax, ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρο κομμάτι στην εκπομπή του για να υποστηρίξει ότι «η Ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη».

«Λοιπόν, υπάρχει κάτι που μπορεί να σε εκπλήξει, Ρομπ. Η Ωραία Ελένη επίσης δεν ήταν αληθινή», απάντησε ο Κίμελ. «Η ‘Οδύσσεια’ είναι μυθικό ποίημα. Δεν υπήρχε Ωραία Ελένη. Ήταν μυθική, όπως ο Άγιος Βασίλης ή η εκλογική νοθεία… Δεν έχει σημασία τι χρώμα έχει ένας μύθος».

Jimmy Kimmel tells Elon Musk to ‘stay in your lane’ after the Tesla CEO complained about Christopher Nolan casting Lupita Nyong’o as Helen of Troy in “The Odyssey.” https://t.co/LjAOheIaNM pic.twitter.com/FrrXWqyTMj — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) May 20, 2026

«Η Ωραία Ελένη ήταν μισή πουλί»

Ο Κίμελ πήγε μάλιστα την ειρωνεία ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας: «Και αν θέλεις πραγματικά να το ψάξουμε, η Ωραία Ελένη ήταν μισή πουλί. Η Ελένη ήταν κόρη του Δία — και αυτά, Ρομπ, δεν είναι φωτογραφίες, είναι ζωγραφιές — ο οποίος μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να ζευγαρώσει με μια θνητή γυναίκα, η οποία στη συνέχεια γέννησε ένα αυγό, από το οποίο βγήκε η Ωραία Ελένη, η οποία, ξαναλέω, δεν ήταν πραγματικό πρόσωπο. Αυτό δεν είναι Ιστορία. Είναι επινόηση. Ήταν φανταστική. Άρα δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε».

Πριν αλλάξει θέμα, ο Κίμελ αστειεύτηκε ότι, αν υπάρχει κάτι για το οποίο θα έπρεπε να θυμώσει το κοινό, είναι «ο άχρηστος που επέλεξαν για τον ρόλο του Οδυσσέα», παραπέμποντας στη γνωστή, πολυετή τηλεοπτική «κόντρα» του με τον Ματ Ντέιμον.

*Με πληροφορίες από: The Wrap