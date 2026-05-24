Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»

Η Σακίρα επέστρεψε σε γνώριμο γήπεδο: αυτό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Κολομβιανή σταρ παρουσίασε το Σάββατο το επίσημο βιντεοκλίπ του «Dai Dai», του ύμνου του Μουντιάλ 2026, στο οποίο συμμετέχει ο Burna Boy, λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσει η διοργάνωση της FIFA.

We’re Ready! The official video for DAI DAI, the FIFA World Cup Official 2026 song is here! ⚽️🐺 @burnaboy https://t.co/8beSisvEF2 A big thank you to Leo Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian… pic.twitter.com/vbNJY8CniO — Shakira (@shakira) May 23, 2026



Στο βίντεο, η Σακίρα τραγουδά και χορεύει με φόντο ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, πλαισιωμένη από χορευτές. Το κλιπ έχει και έντονο ποδοσφαιρικό άρωμα, καθώς εμφανίζονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος: Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι, Τακεφούσα Κούμπο, Σαντιάγο Χιμένες, Αλφόνσο Ντέιβις, Τζαμάλ Μουσιάλα, Κρίστιαν Πούλισικ, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάαλαντ.

Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου, όμως το Σάββατο δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο βίντεο.

H Σακίρα και το Μουντιάλ

Για τη Σακίρα, η σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι καινούργια. Η σύνδεσή της με τη FIFA ξεκινά σχεδόν δύο δεκαετίες πίσω, από το Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία, όταν τραγούδησε στην τελετή λήξης τα «Hips Don’t Lie» και «Bamboo». Το 2010, στη Νότια Αφρική, άνοιξε και έκλεισε τη διοργάνωση με το «Waka Waka (This Time for Africa)», ενώ το 2014 βρέθηκε ξανά στη σκηνή του Μουντιάλ στη Βραζιλία.

Το καλοκαίρι του 2026 θα είναι ακόμη ένα ορόσημο για την ίδια, καθώς θα ηγηθεί του πρώτου σόου του ημιχρόνου στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, στις 19 Ιουλίου, την ημέρα του τελικού, μαζί με τη Μαντόνα και τους BTS.

*Με πληροφορίες από: NBC