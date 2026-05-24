Κάννες 2026: 2ος Χρυσός Φοίνικας στον Κρίστιαν Μουνγκίου για το Fjord – H επίθεση στον Πούτιν, όλοι οι νικητές

Ιστορία έγραψε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες ο Ρουμάνος δημιουργός Κρίστιαν Μουνγκίου, ο οποίος κατέκτησε τον δεύτερο Χρυσό Φοίνικα της καριέρας του, δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια μετά τον θρίαμβο του εμβληματικού φιλμ «4 Μήνες, 3 Εβδομάδες και 2 Μέρες».

Η νέα του ταινία με τίτλο «Fjord», ένα σύνθετο ηθικό δράμα με πρωταγωνιστές τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάτε Ρέινσβε, αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και αμφιλεγόμενα φιλμ του φετινού Διαγωνιστικού Τμήματος.

Αν και οι κριτικοί εμφανίστηκαν διχασμένοι ως προς τις κοινωνικοπολιτικές της αιχμές, η συζητήσιμη φύση του έργου κατάφερε τελικά να ενώσει την κριτική επιτροπή, της οποίας ηγήθηκε φέτος ο Νοτιοκορεάτης δημιουργός Παρκ Τσαν-γουκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Fjord» αποτελεί την πρώτη δουλειά του σκηνοθέτη που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου εκτός της πατρίδας του.

Η πλοκή παρακολουθεί την περιπέτεια μιας οικογένειας Ρουμάνων Ευαγγελιστών Χριστιανών, η οποία εμπλέκεται σε μια υπόθεση κακοποίησης παιδιών όταν έρχεται σε σύγκρουση με το αυστηρό κοινωνικό σύστημα της Νορβηγίας.

Παράλληλα, η νίκη αυτή επισφραγίζει την απόλυτη κυριαρχία της αμερικανικής εταιρείας διανομής Neon.

Η συγκεκριμένη εταιρεία καταφέρνει να αποσπάσει τον Χρυσό Φοίνικα για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, σε ένα μοναδικό σερί που ξεκίνησε το 2019 με τα «Παράσιτα».

«Η κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος μας σήμερα δεν είναι η καλύτερη. Δεν είμαι περήφανος γι’ αυτό που θ’ αφήσουμε στα παιδιά μας. Πριν τους ζητήσαμε λοιπόν να κάνουν εκείνα αλλαγές, η αλλαγή θα πρέπει να ξεκινήσει από εμάς», δήλωσε ο Κριστιάν Μουντγκίου.

«Στον κινηματογράφο είναι σημαντικό να μιλάμε για ουσιαστικά ζητήματα, για να κατανοήσουμε προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει ο κόσμος. Μπορούμε να το κάνουμε παρατηρώντας τους ανθρώπους γύρω μας.

Και αυτό που αισθάνομαι είναι ότι οι σημερινές κοινωνίες είναι διχασμένες. Αυτή η ταινία είναι δέσμευση εναντίον κάθε μορφής φανατισμού. Μήνυμα για την ανεκτικότητα, για τη συμπερίληψη, την ενσυναίσθηση. Είναι όροι που όλοι αγαπάμε, αλλά θα πρέπει να τους εφαρμόζουμε πιο συχνά» πρόσθεσε.

Αν και πολλοί προέβλεπαν τη νίκη του εξόριστου Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ για το παγωμένο νουάρ του «Minotaur», ο δημιουργός περιορίστηκε τελικά στο Μεγάλο Βραβείο (Grand Prix) του φεστιβάλ.

Η ταινία του, μια σύγχρονη και ερωτική διασκευή της «Άπιστης Γυναίκας» του Κλοντ Σαμπρόλ, γυρίστηκε υπό εξαιρετικά πιεστικές πολιτικές συνθήκες στη Λετονία και σηματοδοτεί τη μεγάλη του επιστροφή στο σινεμά μετά από εννέα χρόνια και μια σοβαρή περιπέτεια υγείας.

Ο ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ κάλεσε στην ευχαριστήρια ομιλία του τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στη «σφαγή», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Εκατομμύρια άνθρωποι από τη μια και από την άλλη πλευρά της γραμμής του μετώπου δεν ονειρεύονται παρά ένα πράγμα, να σταματήσουν οι σφαγές», δήλωσε ο σκηνοθέτης, μιλώντας στα ρωσικά με διερμηνέα που μετέφραζε στα γαλλικά (ο Ζβιάγκιντσεφ ζει σήμερα εξόριστος στη Γαλλία).

«Ο μόνος που μπορεί να βάλει τέλος σ’ αυτή τη σφαγή είναι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βάλτε τέλος σ’ αυτή τη σφαγή, ολόκληρος ο κόσμος το περιμένει», τόνισε.

Στο πεδίο της Σκηνοθεσίας σημειώθηκε μια μνημειώδης ισοπαλία ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικά οράματα.

Το βραβείο μοιράστηκαν ο Πολωνός Πάβελ Παβλικόφσκι για το ιστορικό του δράμα «Fatherland» και το ισπανικό δίδυμο των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι (Los Javis) για το «The Black Ball», έναν πολυεπίπεδο queer ύμνο ενάντια στον φασισμό, γραμμένο μέσα από την ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε γενικότερα για την έντονη ανάδειξη της συλλογικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, γεγονός που αποτυπώθηκε ανάγλυφα και στα βραβεία ερμηνείας, τα οποία μοιράστηκαν σε ζευγάρια ηθοποιών.

Το βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας πήγε από κοινού στη Γαλλίδα Βιρζινί Εφιρά και την Γιαπωνέζα Τάο Οκαμότο για τους ρόλους τους στο «All of a Sudden» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι.

Αντίστοιχα, το βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας απέσπασαν οι νεαροί πρωταγωνιστές του Λούκας Ντοντ, Βαλεντέν Καμπάνι και Εμανουέλ Μακιά, για τις συγκινητικές τους ερμηνείες στο πολεμικό δράμα «Coward».

Τέλος, το βραβείο Σεναρίου δόθηκε στον Εμανουέλ Μαρ για το «A Man of His Time».

Την ίδια στιγμή, η Χρυσή Κάμερα (Camera d’Or) για το καλύτερο σκηνοθετικό ντεμπούτο επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη, καθώς απονεμήθηκε στη δημιουργό από τη Ρουάντα, Μαρί Κλεμεντίν Ντουσαμπεζάμπο, για το «Ben’Imana».

Η βράβευση αυτή πρόσφερε μια σπουδαία αναγνώριση στο αφρικανικό σινεμά σε μια βραδιά που κατά τα άλλα κυριαρχήθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τις ευρωπαϊκές παραγωγές, αφήνοντας τις αμερικανικές συμμετοχές με άδεια χέρια.

H Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ κέρδισε το βραβείο της επιτροπής με το «Τhe Dream Adventure».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες αυτής της πόλης όπου γυρίσαμε την ταινία. Η ταινία πραγματεύεται μια κατάσταση που μοιάζει με πόλεμο. Ποιος κερδίζει; Ποιος χάνει; Δύσκολο να το πει κανείς. Ηταν πολύ συγκινητικό να διαβάζω τις μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων που μιλούσαν για την καθημερινή τους ζωή, που ζούσαν μια έντονη κατάσταση, γεμάτη ενσυναίσθηση και τρυφερότητα προς τους άλλους. Αυτό μου θυμίζει αυτή την πολύ όμορφη λέξη: τη δύναμή που έχουμε», είπε η Γκρίζεμπαχ στη βράβευσή της.

«Αμφιλεγόμενες Κάννες» και η Στρέιζαντ

Στα highlight της τελετής ήταν και τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Η δημιουργός ηθοποιός και τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη βράβευση μετά από επέμβαση στο γονατό της.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ παρουσίασε το βραβείο στο «μυστήριο, μια γυναίκα ζωντανό θρύλο». Η Στρέιζαντ ευχαρίστησε τις Κάννες για την τιμή με ένα βίντεο για τη βράβευση της.

«Σε έναν τρελό και ασταθή κόσμο που φαίνεται να κατακερματίζεται όλο και περισσότερο κάθε μέρα, είναι καθησυχαστικό να βλέπουμε τις συναρπαστικές ταινίες που παρουσιάζονται σε αυτό το φεστιβάλ από καλλιτέχνες πολλών χωρών. Ο κινηματογράφος έχει αυτή τη μαγική ικανότητα να μας ενώνει, να ανοίγει τις καρδιές και τα μυαλά μας. Και αυτό είναι που πραγματικά γιορτάζουμε στις Κάννες. Και είμαι τόσο περήφανη που είμαι μέλος αυτής της κοινότητας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την τιμή, και ζήτω ο κινηματογράφος!»

Μετά την ανακοίνωση των βραβείων, κορυφαίοι διεθνείς κριτικοί εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί για τις επιλογές της επιτροπής.

Κάποιοι έκαναν λόγο για μια «κατασκευασμένη ευρωπαϊκή συμπαραγωγή» που ανακυκλώνει τις σκηνοθετικές μανιέρες του Μουνγκίου χωρίς να φωτίζει κάποια βαθιά αλήθεια.

Επιπλέον η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε για την τάση της επιτροπής να μοιράζει βραβεία σε πολλούς συνυποψήφιους.

«Αυτά ήταν τα βραβεία για τις Κάννες υπό πίεση. Για μένα, οι περισσότερες από τις ταινίες των βραβευμένων και δημιουργών ήταν πολύ μετριοπαθείς, και πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι επιφυλακτικός για τον φετινό Χρυσό Φοίνικα, του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουνκγίου» έγραψε ο Πίτερ Μπράντσοου στον The Guardian.