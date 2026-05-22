Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα
Culture Live 22 Μαΐου 2026, 14:10

Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

Έφη Αλεβίζου
Η ταινία «The Black Ball» (La Bola Negra, Η Μαύρη Μπάλα) των Χαβιέ Αμπρόσι και Χαβιέ Κάλβο, ένα queer έπος που καλύπτει 85 χρόνια ισπανικής ιστορίας και είναι εμπνευσμένο από ένα ημιτελές απόσπασμα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών την Πέμπτη, αποσπώντας 16λεπτη επευφημία ορθίων.

Η πρεμιέρα σηματοδοτεί το ντεμπούτο στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών για το κινηματογραφικό δίδυμο γνωστό συλλογικά ως Los Javis, το οποίο έχει αποκτήσει ένθερμο διεθνές κοινό με τις σειρές «Veneno» και «La Mesías».

Η δολοφονία από τον φασισμό

Το δίδυμο δήλωσε σε μια ομιλία γεμάτη συγκίνηση, ενώ το χειροκρότημα συνεχιζόταν:

«Πριν από ενενήντα χρόνια, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα δολοφονήθηκε από τον φασισμό επειδή ήταν ομοφυλόφιλος. Οπότε, σε όλους όσους πιστεύουν ότι θα κάνουμε πίσω στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, έχουμε άσχημα νέα.

»Γιατί είμαστε εδώ για να μείνουμε. Σας ευχαριστούμε, λοιπόν. Φεστιβάλ των Καννών, σε ευχαριστούμε. Ζήτω οι Κάννες. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Είθε όλοι μας να γνωρίζουμε πραγματικά ότι βρισκόμαστε στον ίδιο αγώνα».

Οι σκηνοθέτες Χαβιέ Κάλβο και Χαβιέ Αμπρόσι, καθώς και οι ηθοποιοί Πενέλοπε Κρουζ, Λόλα Ντουένας, Κάρλος Γκονζάλες, Μίλο Κουίφες, Γκιταρίκα ντε λα Φουέντε και Μιγκέλ Μπερναρντό ποζάρουν στο κόκκινο χαλί για την προβολή της ταινίας «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 21 Μαΐου 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Τρεις γενιές gay ανδρών

Η ταινία «The Black Ball» ανατρέχει στις αλληλένδετες ζωές τριών ομοφυλόφιλων ανδρών σε τρεις εποχές –το 1932, το 1937 και το 2017– συνυφαίνοντας ιστορίες επιθυμίας, απώλειας και όσων μια γενιά κληροδοτεί στην επόμενη.

Ο τίτλος της ταινίας παραπέμπει σε μια μορφή κοινωνικής απόρριψης: η άρνηση εισόδου ενός νεαρού ομοφυλόφιλου άνδρα σε ένα κλαμπ της Γρανάδας.

Η Γκλεν Γκλόουζ εμφανίζεται σε ρόλο δεύτερου πλάνου μαζί με τον Guitarricadelafuente –τον αγαπημένο Ισπανό τραγουδοποιό, που κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο– τον Μιγκέλ Μπερναντέου, τον Κάρλος Γκονζάλες, τον Μίλο Κουίφες και τη Λόλα Ντουένας, ενώ η Πενέλοπε Κρουζ έχει μια εκτεταμένη cameo εμφάνιση.

Γυρίσματα (και) στην Ελλάδα

Οι Αμπρόσι και Κάλβο συνέγραψαν το σενάριο μαζί με τον θεατρικό συγγραφέα Αλμπέρτο Κονεχέρο, αντλώντας έμπνευση από τις τέσσερις σωζόμενες σελίδες ενός ημιτελούς μυθιστορήματος του Γκαρθία Λόρκα –το οποίο γράφτηκε πριν ο ποιητής δολοφονηθεί από τις δυνάμεις των Εθνικιστών το 1936– καθώς και από το θεατρικό έργο του Κονεχέρο  «La piedra oscura».

Η ταινία γυρίστηκε σε διάστημα 12 εβδομάδων στην Καστίλη και Λεόν, την Κανταβρία, την Ανδαλουσία και τη Μαδρίτη, με επιπλέον γυρίσματα στην Ελλάδα.

Βασικά μέλη του συνεργείου της ταινίας «La Mesías» επέστρεψαν για την παραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή φωτογραφίας Γκρις Τζορντάνα και του συνθέτη Ραούλ Ρίφρι.

Η ταινία «The Black Ball» είναι επίσης η πρώτη ταινία που παράγεται από την Suma Content Films, το νέο κινηματογραφικό τμήμα της εταιρείας παραγωγής των Los Javis.

«The Black Ball» (La Bola Negra, Η Μαύρη Μπάλα)

Ανθρώπινα δικαιώματα

Οι Αμπρόσι και Κάλβο συγκαταλέγονται στις πιο συναρπαστικές φωνές της ισπανικής κινηματογραφικής σκηνής από την πρώτη τους ταινία μεγάλου μήκους, το «Holy Camp!».

Έκαναν το διεθνές τους ντεμπούτο με το «Veneno», τη σειρά τους για το HBO Max που αφορά την Ισπανίδα τρανς ακτιβίστρια και καλλιτέχνιδα, Κριστίνα Όρτιζ, και εδραίωσαν περαιτέρω τη φήμη τους με το «La Mesías», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Σαν Σεμπαστιάν, έγινε η πρώτη ισπανική σειρά στο Sundance, κέρδισε βραβεία στο γαλλικό Series Mania και σάρωσε στα ισπανικά βραβεία Feroz και Forqué.

Το «The Black Ball» είναι η πρώτη τους ταινία μεγάλου μήκους στην επίσημη επιλογή των Καννών και διεκδικεί τόσο το Χρυσό Φοίνικα όσο και το Queer Palm.

Το «The Black Ball» είναι συμπαραγωγή των Movistar Plus+, Suma Content Films, El Deseo των Pedro και Agustín Almodóvar και Le Pacte, ενώ τις διεθνείς πωλήσεις αναλαμβάνει η Goodfellas.

*Με στοιχεία από variety.com | Αρχική Φωτό: Η Πενέλοπε Κρουζ ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξη των καλεσμένων στην προβολή της ταινίας «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 21 Μαΐου 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes

