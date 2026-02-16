magazin
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πέντε πράγματα για την Πενέλοπε Κρουζ που αξίζει να γνωρίζουμε
Fizz 16 Φεβρουαρίου 2026, 20:40

Πέντε πράγματα για την Πενέλοπε Κρουζ που αξίζει να γνωρίζουμε

Η Πενέλοπε Κρουζ, ξεκίνησε ως μπαλαρίνα, έφτασε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες όπως το «Ραγισμένες αγκαλιές» και κατέρριψε ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα Βραβεία Γκόγια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Spotlight

Γεννημένη στην πόλη Αλκομπέντας της Ισπανίας, η Πενέλοπε Κρουζ έχει εδραιώσει τη θέση της ως μια από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της, ξεκινώντας ως μπαλαρίνα στο Εθνικό Ωδείο της Ισπανίας και καταλήγοντας να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1992 με την ταινία «Jamón Jamón», σε σκηνοθεσία του Μπίγκας Λούνα.

Δεκαετίες αργότερα από το ξεκίνημα της, η Κρουζ αρνείται σθεναρά να φύγει από το προσκήνιο και, δικαίως θα πούμε εμείς.

Η ζωντάνια και το χάρισμα της, την οδήγησε σε συνεργασίες με γνωστά ονόματα όπως ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, καθώς και πληθώρα υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ, BAFTA και Γκόγια, ενώ οι ερμηνείες της καλύπτουν ένα εντυπωσιακό φάσμα: στη δραματική ταινία «Όλα για τη μητέρα μου» την βλέπουμε να πρωταγωνιστεί ως μια μοναχή που εργάζεται σε ένα καταφύγιο για κακοποιημένες σεξεργάτριες, ενώ στο θρίλερ «Ραγισμένες αγκαλιές» η Κρουζ μεταμορφώνεται σε μια όμορφη νεαρή γραμματέα και επίδοξη ηθοποιό, της οποίας η ζωή ανατρέπεται εν μία νυκτί.

Φωτογραφία: Ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η Πενέλοπε Κρουζ στην ταινία «Jamon Jamon» (1992)

Ωστόσο, πως μοιάζει η ζωή της Πενέλοπε Κρουζ, εκτός οθόνης και, ποιος ο αντίκτυπος που έχει αφήσει (ήδη) πίσω της;

Κάποια πράγματα είναι γνωστά, όπως για παράδειγμα, η ονειρεμένη ερωτική σχέση με τον αγαπημένο της Χαβιέ Μπαρδέμ, τους οποίους πρόσφατα είδαμε να χορεύουν ξέγνοιαστοι σε μια συναυλία του Bad Bunny (ωραίο το στιγμιότυπο, αλλά αφήστε και λίγο τους ανρθώπους να απολαύσουν τη ζωή τους ιδιωτικά, ακόμη και αν δεν βρίσκονται σπίτι τους).

Αλλά ας πάμε στα λιγάκι πιο, άγνωστα.

Χορός: το αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της

Όπως διαβάζουμε σε άρθρο της Mariana Toro στο περιοδικό L’Officiel, η Πενέλοπε Κρουζ βρέθηκε για εννέα χρόνια στο Εθνικό Ωδείο της Ισπανίας ως μπαλαρίνα και αργότερα εκπαιδεύτηκε υπό την καθοδήγηση διακεκριμένων χορευτών, όπως η Άντζελα Γκαρίδο και ο Ραούλ Καμπαγιέρο.

Το 1992, σπούδασε υποκριτική με καθηγήτρια την Κριστίνα Ρότα, λίγο πριν το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Jamón, Jamón» (1992).

Πώς ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική

Σε ηλικία μόλις δεκαπέντε ετών, η Κρουζ βγήκε νικήτρια σε έναν διαγωνισμό μοντέλων, αφήνοντας πίσω της πάνω από 300 άλλες διαγωνιζόμενες.

Φωτογραφία: Η Πενέλοπε Κρουζ, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Όλα για τη μητέρα μου» ποζάρει για τους φωτογράφους στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, στις 23 Ιανουαρίου 2000 | AFP PHOTO

Λίγο μετά, έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο μουσικό βίντεο του ισπανικού συγκροτήματος Mecano «La fuerza del destino».

Η πρώτη ισπανικής καταγωγής ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ

Το 2009, η Πενέλοπε Κρουζ κέρδισε το Όσκαρ στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ρομαντική κωμωδία «Vicky Cristina Barcelona», καθιστώντας την την πρώτη ισπανικής καταγωγής ηθοποιό που το πέτυχε αυτό.

Η αδελφή της την αντικατέστησε όταν ήταν έγκυος

Η αδελφή της Πενέλοπε Κρουζ, Μόνικα Κρουζ, είναι επίσης ηθοποιός και έχει συμμετάσχει σε αρκετές διεθνείς παραγωγές.

Για την ταινία του 2011 «Οι πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά», η Πενέλοπε ήταν έγκυος, οπότε η αδελφή της την αντικατέστησε ως σωσίας.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ρομπ Μάρσαλ, μίλησε στο People για τον ρόλο της Μόνικα στην ταινία σε μια συνέντευξη στο Φεστιβάλ των Καννών το 2011, λέγοντας: «Ζητήσαμε από τη Μόνικα να μας βοηθήσει σε μερικές από τις ευρείες λήψεις και σε μερικές από τις μακρινές λήψεις, όταν χρειαζόμασταν μια διαφορετική σιλουέτα».

Βραβεία Γκόγια

Η Κρουζ έχει εργαστεί πολύ σκληρά για να γίνει γνωστή στο Χόλιγουντ και έχει ένα πλούσιο βιογραφικό με ταινίες στα αγγλικά και τα ισπανικά.

Έχει λάβει πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων ένα Όσκαρ, ένα BAFTA, και όπως αναφέρει το  L’Officiel έχει καταρρίψει το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων στα  βραβεία Γκόγια – στα οποία έχει προταθεί δώδεκα φορές και έχει κερδίσει τρία: δύο στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου για τις ταινίες «Το κορίτσι των ονείρων σου» (1998) και «Γύρνα Πίσω» (2007) και ένα στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Vicky Cristina Barcelona» (2009).

*Με πληροφορίες από: L’Officiel

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Πετρέλαιο
Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

inWellness
inTown
Stream magazin
Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
Φιλία, αγάπη 16.02.26

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι είναι ερωμένη της συμπρωταγωνίστριας της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Παρτάρα 16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση
Μαγεία 16.02.26

Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση

Η σειρά «The Simpsons» έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους από την πρώτη της προβολή στο FOX το 1989, μερικοί από τους οποίους είναι η Lady Gaga, η Μέριλ Στρίπ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή
«Δυσβάσταχτο» 15.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή

Αν ο διάσημος και υποθετικά εύπορος Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν μπορούσε να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τι σημαίνει αυτό για τους άσημους καρκινοπαθείς στις ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»
Φούμαρα 14.02.26

Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»

Η προωθητική καμπάνια για τη νέα μεταφορά του κλασικού έργου της Έμιλι Μπροντέ Ανεμοδαρμένα Ύψη φαίνεται να τεστάρει τις αντοχές των θαυμαστών και του σινεφίλ κοινού με το cringe ψέμα του σημειώνει το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»
Γλώσσα αλήθειας 14.02.26

Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»

Η Charli xcx βρέθηκε στην Berlinale, όπου παρουσιάζεται η ταινία της «The Moment» και μίλησε για το «Brat», την εμπειρία της από τη μουσική βιομηχανία αλλά και για το φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους

«Θα σε πυροβολήσω», «Θα σε σκοτώσω»... Ο Λα Πένια κατάγγειλε στην αστυνομία απειλές θανάτου που αφορούσαν τη σύζυγό του και τις δυο κόρες του. Αναμένεται να τιμωρηθεί για την αποβολή του Καλούλου

Βάιος Μπαλάφας
Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 16.02.26

Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο

Ο 38χρονος Βούλγαρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λαμίας - Αμέσως μετά ο δικηγόρος του έκανε δηλώσεις αναφέροντας όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος για το αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
Φιλία, αγάπη 16.02.26

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι είναι ερωμένη της συμπρωταγωνίστριας της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: Σχέδιο για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία
«Τομές» 16.02.26

Σχέδιο Τσίπρα για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία

Με οκτώ προτάσεις για μια νέα αγροτική πολιτική, που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, προσήλθε στη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας. Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης είπε πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλία. Σχέδιο για θεσμοθέτηση εθνικής τράπεζας Γης και ελάχιστο αγροτικό εισόδημα.

Σύνταξη
Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά – Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο
Η ζωή και η δράση του 16.02.26

Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά - Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης είναι ένας από τους 200 της Καισαριανής - Το Γυμνάσιο Πλατανιά είχε κάνει αφιέρωμα για τη ζωή του δέκα χρόνια πριν έρθουν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες από την εκτέλεση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Greek Tourism Sector Soars in 2025: Report
English edition 16.02.26

Greek Tourism Sector Soars in 2025: Report

Arrivals and revenues increased from Greece’s five main tourism markets — Germany, the United Kingdom, Italy, France and the United States

Σύνταξη
Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες
Ελλάδα 16.02.26

Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες

Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα την Τρίτη

Σύνταξη
Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν
Μπάσκετ 16.02.26

Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως αθλητή του Παναθηναϊκού και και αποκάλυψε τους τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει το τριφύλλι προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Μπαρτσελόνα για την 24η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
Ελλάδα 16.02.26

Τέμπη: Αμεση εκταφή εννέα σορών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Η ανάρτηση Καρυστιανού

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Σύνταξη
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον
Η προφητεία 16.02.26

«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story, στρέφει τους προβολείς της στην εμβληματική Τζάκι Κένεντι Ωνάση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της μάχης της με τον καρκίνο και την απόφασή της να φύγει από τη ζωή με τους δικούς της όρους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
Γερμανός καγκελάριος 16.02.26

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
Σκληρές εικόνες 16.02.26

Βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν έξω από αστυνομικό τμήμα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού στο Πακιστάν

Σύνταξη
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, όμως ο Πανσερραϊκός που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 63′ ισοφάρισε αμφότερες κι έτσι πήρε μια παλικαρίσια ισοπαλία 2-2, μέσα στο Περιστέρι, στο παιχνίδι που έκλεισε την 21 αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών
Wasserman 16.02.26

Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο ισχυρός ατζέντης του Χόλιγουντ Κέισι Γουάσερμαν βγάζει προς πώληση την εταιρεία του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών emails με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Καλλιτέχνες και αθλητές αποχωρούν, ενώ παραμένει επικεφαλής του LA28.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Η κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν
Δείτε βίντεο 16.02.26

Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν

Ο 23χρονος ακροδεξιός Κεντίν Ντεράνκ υπέκυψε στα τραύματά του - Η ακροδεξιά στη Γαλλία κατηγορεί για τη δολοφονία την αντιφασιστική οργάνωση La Jeune Garde, ποιος την είχε συνιδρύσει

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο