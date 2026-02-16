Πέντε πράγματα για την Πενέλοπε Κρουζ που αξίζει να γνωρίζουμε

Γεννημένη στην πόλη Αλκομπέντας της Ισπανίας, η Πενέλοπε Κρουζ έχει εδραιώσει τη θέση της ως μια από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της, ξεκινώντας ως μπαλαρίνα στο Εθνικό Ωδείο της Ισπανίας και καταλήγοντας να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1992 με την ταινία «Jamón Jamón», σε σκηνοθεσία του Μπίγκας Λούνα.

Δεκαετίες αργότερα από το ξεκίνημα της, η Κρουζ αρνείται σθεναρά να φύγει από το προσκήνιο και, δικαίως θα πούμε εμείς.

Η ζωντάνια και το χάρισμα της, την οδήγησε σε συνεργασίες με γνωστά ονόματα όπως ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, καθώς και πληθώρα υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ, BAFTA και Γκόγια, ενώ οι ερμηνείες της καλύπτουν ένα εντυπωσιακό φάσμα: στη δραματική ταινία «Όλα για τη μητέρα μου» την βλέπουμε να πρωταγωνιστεί ως μια μοναχή που εργάζεται σε ένα καταφύγιο για κακοποιημένες σεξεργάτριες, ενώ στο θρίλερ «Ραγισμένες αγκαλιές» η Κρουζ μεταμορφώνεται σε μια όμορφη νεαρή γραμματέα και επίδοξη ηθοποιό, της οποίας η ζωή ανατρέπεται εν μία νυκτί.

Ωστόσο, πως μοιάζει η ζωή της Πενέλοπε Κρουζ, εκτός οθόνης και, ποιος ο αντίκτυπος που έχει αφήσει (ήδη) πίσω της;

Κάποια πράγματα είναι γνωστά, όπως για παράδειγμα, η ονειρεμένη ερωτική σχέση με τον αγαπημένο της Χαβιέ Μπαρδέμ, τους οποίους πρόσφατα είδαμε να χορεύουν ξέγνοιαστοι σε μια συναυλία του Bad Bunny (ωραίο το στιγμιότυπο, αλλά αφήστε και λίγο τους ανρθώπους να απολαύσουν τη ζωή τους ιδιωτικά, ακόμη και αν δεν βρίσκονται σπίτι τους).

Αλλά ας πάμε στα λιγάκι πιο, άγνωστα.

Χορός: το αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της

Όπως διαβάζουμε σε άρθρο της Mariana Toro στο περιοδικό L’Officiel, η Πενέλοπε Κρουζ βρέθηκε για εννέα χρόνια στο Εθνικό Ωδείο της Ισπανίας ως μπαλαρίνα και αργότερα εκπαιδεύτηκε υπό την καθοδήγηση διακεκριμένων χορευτών, όπως η Άντζελα Γκαρίδο και ο Ραούλ Καμπαγιέρο.

Το 1992, σπούδασε υποκριτική με καθηγήτρια την Κριστίνα Ρότα, λίγο πριν το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Jamón, Jamón» (1992).

Πώς ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική

Σε ηλικία μόλις δεκαπέντε ετών, η Κρουζ βγήκε νικήτρια σε έναν διαγωνισμό μοντέλων, αφήνοντας πίσω της πάνω από 300 άλλες διαγωνιζόμενες.

Λίγο μετά, έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο μουσικό βίντεο του ισπανικού συγκροτήματος Mecano «La fuerza del destino».

Η πρώτη ισπανικής καταγωγής ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ

Το 2009, η Πενέλοπε Κρουζ κέρδισε το Όσκαρ στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ρομαντική κωμωδία «Vicky Cristina Barcelona», καθιστώντας την την πρώτη ισπανικής καταγωγής ηθοποιό που το πέτυχε αυτό.

Η αδελφή της την αντικατέστησε όταν ήταν έγκυος

Η αδελφή της Πενέλοπε Κρουζ, Μόνικα Κρουζ, είναι επίσης ηθοποιός και έχει συμμετάσχει σε αρκετές διεθνείς παραγωγές.

Για την ταινία του 2011 «Οι πειρατές της Καραϊβικής: Σε άγνωστα νερά», η Πενέλοπε ήταν έγκυος, οπότε η αδελφή της την αντικατέστησε ως σωσίας.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ρομπ Μάρσαλ, μίλησε στο People για τον ρόλο της Μόνικα στην ταινία σε μια συνέντευξη στο Φεστιβάλ των Καννών το 2011, λέγοντας: «Ζητήσαμε από τη Μόνικα να μας βοηθήσει σε μερικές από τις ευρείες λήψεις και σε μερικές από τις μακρινές λήψεις, όταν χρειαζόμασταν μια διαφορετική σιλουέτα».

Βραβεία Γκόγια

Η Κρουζ έχει εργαστεί πολύ σκληρά για να γίνει γνωστή στο Χόλιγουντ και έχει ένα πλούσιο βιογραφικό με ταινίες στα αγγλικά και τα ισπανικά.

Έχει λάβει πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων ένα Όσκαρ, ένα BAFTA, και όπως αναφέρει το L’Officiel έχει καταρρίψει το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων στα βραβεία Γκόγια – στα οποία έχει προταθεί δώδεκα φορές και έχει κερδίσει τρία: δύο στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου για τις ταινίες «Το κορίτσι των ονείρων σου» (1998) και «Γύρνα Πίσω» (2007) και ένα στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Vicky Cristina Barcelona» (2009).

*Με πληροφορίες από: L’Officiel