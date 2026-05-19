Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του.

«Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον εθνικό μας αγώνα ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, γιορτάζεται με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος ως «Ημέρα Μνήμης, Νεολαίας και Αθλητισμού του Ατατούρκ»» σημειώνεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Νομικά αβάσιμες κατηγορίες λέει το τουρκικό ΥΠΕΞ

Μέμφεται την Ελλάδα γιατί όπως αναφέρει η ανακοίνωση «με τη νομοθεσία που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994 σχετικά με την διεκδίκησή της για τον «Πόντο», προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας, επεκτείνει συνεχώς αυτές τις αβάσιμες αξιώσεις χωρίς δισταγμό και τις διδάσκει ως μαθήματα σε παιδιά σε δημοτικά και γυμνάσια σε όλη τη χώρα μέσω εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ καταγγέλλει την Ελλάδα ότι «έχοντας αποτύχει στην προσπάθειά της να πραγματοποιήσει το όνειρο της «Μεγάλης Ιδέας», η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλεότητες που διέπραξε, εγείροντας την αβάσιμη διεκδίκησή της για τον «Πόντο» εναντίον της χώρας μας. Τα εγκλήματα πολέμου και οι φρικαλεότητες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός τεκμηριώνονται στις εκθέσεις της Συμμαχικής Εξεταστικής Επιτροπής και στο Άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης».

Η Ελλάδα να σταματήσει να εκμεταλλεύεται την ιστορία

Ισχυρίζεται ακόμα ότι «οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, ξεκινώντας με τη σφαγή της Τρίπολης το 1821, καθώς και τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία, ξεκινώντας με την απόπειρα κατάληψης της Σμύρνης στις 15 Μαΐου 1919».

Καταλήγοντας η ανακοίνωση της Άγκυρας καλεί την Αθήνα «να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα ενισχύσει τις διμερείς μας σχέσεις με ειρήνη και συνεργασία, αντί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να παράγει εχθρότητα από την ιστορία».