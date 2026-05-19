19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Διπλωματία 19 Μαΐου 2026, 19:55

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του.

«Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον εθνικό μας αγώνα ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, γιορτάζεται με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος ως «Ημέρα Μνήμης, Νεολαίας και Αθλητισμού του Ατατούρκ»» σημειώνεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Νομικά αβάσιμες κατηγορίες λέει το τουρκικό ΥΠΕΞ

Μέμφεται την Ελλάδα γιατί όπως αναφέρει η ανακοίνωση «με τη νομοθεσία που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994 σχετικά με την διεκδίκησή της για τον «Πόντο», προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας, επεκτείνει συνεχώς αυτές τις αβάσιμες αξιώσεις χωρίς δισταγμό και τις διδάσκει ως μαθήματα σε παιδιά σε δημοτικά και γυμνάσια σε όλη τη χώρα μέσω εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ καταγγέλλει την Ελλάδα ότι «έχοντας αποτύχει στην προσπάθειά της να πραγματοποιήσει το όνειρο της «Μεγάλης Ιδέας», η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλεότητες που διέπραξε, εγείροντας την αβάσιμη διεκδίκησή της για τον «Πόντο» εναντίον της χώρας μας. Τα εγκλήματα πολέμου και οι φρικαλεότητες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός τεκμηριώνονται στις εκθέσεις της Συμμαχικής Εξεταστικής Επιτροπής και στο Άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης».

Η Ελλάδα να σταματήσει να εκμεταλλεύεται την ιστορία

Ισχυρίζεται ακόμα ότι «οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, ξεκινώντας με τη σφαγή της Τρίπολης το 1821, καθώς και τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν εναντίον των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία, ξεκινώντας με την απόπειρα κατάληψης της Σμύρνης στις 15 Μαΐου 1919».

Καταλήγοντας η ανακοίνωση της Άγκυρας καλεί την Αθήνα «να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα ενισχύσει τις διμερείς μας σχέσεις με ειρήνη και συνεργασία, αντί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να παράγει εχθρότητα από την ιστορία».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Wall Street
Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Στολίσκος 18.05.26

Διάβημα του ΥΠΕΞ προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Ελληνοτουρκικές σχέσεις 18.05.26

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Διπλωματία 18.05.26

Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ - «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
ΥΠΕΞ 17.05.26

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Σύνταξη
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Στην Κρήτη 16.05.26

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας

Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Σύνταξη
Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Διπλωματία 13.05.26

Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Σύνταξη
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Υπουργείο Εξωτερικών 13.05.26

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

Σύνταξη
«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Ελλάδα 19.05.26

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Σύνταξη
Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
«Ειρωνεία;» 19.05.26

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
PS2 19.05.26

Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη - Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά

Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Δημοσκόπηση 19.05.26

Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση - Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση

Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Έπιασε βροχή.... 19.05.26

Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα - Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα

Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

