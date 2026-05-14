Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Αθήνα έχει προχωρήσει σε προειδοποιήσεις σε όλους τους τόνους και όλα τα επίπεδα προς την Ουκρανία μετά την αλίευση του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα, σημείωνε αρμόδια πηγή στο in, τονίζοντας πως έχει γίνει σαφής η προειδοποίηση πως κάτι τέτοιο δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Σημείωναν δε με νόημα, πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί ανάλογα περιστατικά, με δεδομένο μάλιστα ότι είναι από τις χώρες που στήριξαν την Ουκρανία και όχι χωρίς κόστος.

Το ουκρανικό USV που αλιεύθηκε στη Λευκάδα, δημιούργησε ιδιαίτερες ανησυχίες στην Αθήνα για το ενδεχόμενο της εμπλοκής της σε έναν ασύμμετρο πόλεμο, με ιδιαίτερες συνέπειες. Και κυρίως στη διάχυση του πολέμου.

Εξαιρετικά σοβαρή η υπόθεση του drone

Η έμφαση που δίνει η Ελλάδα στην υπόθεση, σημειώνεται και από το γεγονός ότι την αξιολογεί – όπως έχουν τονίσει τόσο ο Γεραπετρίτης όσο και ο Δένδιας – ως εξαιρετικά σοβαρή.

Με αρμόδιες πηγές να υπογραμμίζουν στο in ότι το USV που βρέθηκε στη Λευκάδα επιβεβαιώνει ότι τέτοια drone δρουν στο πλαίσιο του ασύμμετρου πολέμου που διεξάγει η Ουκρανία απέναντι στο ρωσικό σκιώδη στόλο, που επιχειρεί να σπάσει τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα, στο πετρέλαιο, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, εκτιμώντας ωστόσο ότι η Ουκρανία δεν θα αναλάβει την ευθύνη.

Νέα μηνύματα Γεραπετρίτη

Στο θέμα αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά εμμέσως πλην σαφώς ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Κροάτη ομόλογο του, Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν.

Όπως είπε ο Γεραπετρίτης, στη σκιά και της ανησυχίας που έχει προκαλέσει η αλίευση του ουκρανικού drone στη Λευκάδα, «στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις για καταστάσεις, οι οποίες είναι πραγματικά πρωτόγνωρες. Κυριότερη πρόκληση είναι βεβαίως, η αποτροπή της διάχυσης των πολέμων που ταλανίζουν τη γειτονιά μας».

Διεμήνυσε δε για μία ακόμα φορά ότι «η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Για αυτόν τον λόγο καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμείνει μία θάλασσα ειρήνης, μία θάλασσα των λαών της».

Το θέμα και στην ΕΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα του εντοπισμού ουκρανικού drone έθεσαν στους ομολόγους τους στην ΕΕ τόσο ο Νίκος Δένδιας, όσο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση υπουργών Άμυνας, παρών μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν και ο ουκρανός ομόλογος τους, ο οποίος ωστόσο δεν έδωσε απαντήσεις, δηλώνοντας άγνοια και υποσχόμενος να «διερευνήσει» το ζήτημα. Με τον Δένδια να υπογραμμίζει προσερχόμενος στο Συμβούλιο τη βεβαιότητα της Ελλάδας ότι το USV είναι ουκρανικό.

Η δήλωση της εταιρείας UFORCE

Την Τετάρτη η εταιρεία UFORCE μέσω εκπροσώπου της δήλωσε στην ιστοσελίδα Militarnyi πως «ως ο μοναδικός κατασκευαστής μη επανδρωμένων συστημάτων επιφανείας κλάσης Magura, η UFORCE έχει κάθε λόγο να δηλώσει: το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι drone Magura. Παρότι φέρει επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τύπου Magura, ο σχεδιασμός του, η κατασκευή του και τα εμφανή τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν αντιστοιχούν σε καμία επιλογή της γραμμής προϊόντων μας. Επιπλέον, η UFORCE δεν έχει ποτέ κατασκευάσει έκδοση V3, τέτοιο μοντέλο δεν υπάρχει».

Με αρμόδιες πηγές που ερωτήθηκαν από το in να σημειώνουν πως το γεγονός ότι μία εταιρεία δηλώνει ότι το συγκεκριμένο drone δεν είναι δικής της κατασκευής δεν σημαίνει ότι καταρρίπτει την βεβαιότητα της Αθήνας πως είναι ουκρανικό. Τόνιζαν δε ότι η ελληνική πλευρά ποτέ δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο τύπο USV και σημείωναν πως τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, ο τύπος του και όλες οι λεπτομέρειες για το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, αλλά και ποιος ήταν ο στόχος του θα απαντηθούν από την έρευνα που διεξάγουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Με το πόρισμα να μην αναμένεται να αργήσει.

Να σημειωθεί ωστόσο πως όποιες και αν είναι οι απαντήσεις στα όποια ερωτήματα αυτά, δεν αναιρούν την σοβαρότητα της υπόθεσης, τον κίνδυνο εμπλοκής της Ελλάδας σε έναν ασύμμετρο πόλεμο, καθώς και το να μετατραπεί η Μεσόγειος σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, μέσω της εξαγωγής του πολεμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Έτοιμα τα διαβήματα

Διπλωματικές πηγές τόνιζαν στο in πως τα μηνύματα έχουν σταλεί και υπογράμμιζαν πως τα απαραίτητα διαβήματα έχουν προετοιμαστεί και αναμένεται το πόρισμα των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να αποσταλούν.

Να σημειωθεί ότι το πόρισμα των Ενόπλων Δυνάμεων θα παραδοθεί στο Λιμενικό που έχει την ευθύνη της αστυνόμευσης των θαλασσών και στη συνέχεια θα μεταβιβαστεί στον Εισαγγελέα.