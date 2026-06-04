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Στο Νοσοκομείο Χανίων φιλοξενούνται τα τρία παιδιά της 25χρονης, που έχει οδηγηθεί στη φυλακή μαζί με τον αλλοδαπό σύντροφό της, για την κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ.

Ιδιαίτερα ο 8χρονος δείχνει πως με την πάροδο των ημερών αισθάνεται σαν «πουλί μέσα σε κλουβί» που θέλει να ανοίξει την πόρτα και να φύγει. Σύμφωνα με το patris.gr, το προσωπικό της Παιδιατρικής, ακόμη και ο ίδιος ο διοικητής Γιώργος Μπέας, έχουν περάσει ώρες μαζί του, μιλώντας και παίζοντας, προκειμένου να ξεχαστεί.

Με τον 6χρονο δεν δείχνει να ισχύει κάτι ανάλογο, χωρίς όμως να αποκλείεται το παιδί να εμφανίσει ανάλογες τάσεις με τον αδελφό του το προσεχές χρονικό διάστημα.

Όσο για το τρίτο παιδί, που είναι μόλις λίγων μηνών, λαμβάνει τη φροντίδα του προσωπικού, χωρίς -όπως είναι φυσιολογικό- να έχει το αίσθημα του «εγκλεισμού».

Τα παιδιά προφανώς και δεν έχουν μάθει να ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πολύ δε περισσότερο όταν στη ζωή τους ήταν μαθημένα σε διαφορετικές καταστάσεις, πλήρους ελευθερίας στην κίνησή τους.

«Πάνω από 70 παιδιά σε όλη την Ελλάδα φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή σε νοσοκομεία»

Μιλώντας στο patris.gr, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, σημείωσε ότι μετά από τόσες ημέρες είναι λογικό τα δύο μεγάλα παιδιά να παρουσιάζουν τάσεις φυγής και να μην συμπεριφέρονται όπως τις πρώτες ημέρες.

«Τα παιδιά παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων. Και παραμένουν εκεί γιατί δεν υπάρχει κάποια προνοιακή δομή να τα φιλοξενήσει. Πάνω από 70 παιδιά σε όλη την Ελλάδα φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή σε νοσοκομεία.

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε καν για κοινωνική επανένταξη, αλλά για μία δεύτερη “κακοποίησή” τους από πλευράς του ίδιου του κράτους», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος, προσθέτοντας ότι το μεγαλύτερο παιδί εμφανίζει μία επιθετικότητα πλέον.

«Δεν φταίνε όμως τα παιδιά, αλλά το ίδιο το σύστημα. Στην περίπτωση των τριών, πρέπει να περιμένουμε την ταυτοποίηση και να δούμε αν θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες της αναδοχής ή της υιοθεσίας. Αλλιώς, θα φύγουν από την Κρήτη, αφού δεν υπάρχει κάποια προνοιακή δομή να μείνουν. Σε ολόκληρο το νησί. Το καταλαβαίνετε αυτό;», επισημαίνει ο κ. Γιαννάκος.

Να σημειωθεί πως τη φύλαξή τους έχει ως επί το πλείστον το προσωπικό του ιδρύματος, αλλά και εθελοντές από τον Ερυθρό Σταυρό και το Χαμόγελο του Παιδιού.

«Δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να μεγαλώνουν σε τέτοιο περιβάλλον. Δεν είναι άρρωστα για να μένουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα θέμα που μας βασανίζει και τείνει να γίνει συχνό φαινόμενο. Δεν συζητάμε ότι όλοι τα έχουμε περιβάλει με στοργή και αγάπη, αλλά δεν μπορούν να περιφέρονται στους διαδρόμους του νοσοκομείου, να ζουν σε ένα δωμάτιο τόσο καιρό. Είναι τρία παιδιά ζωηρά και ο κίνδυνος να συμβεί οτιδήποτε είναι ορατός.

«Είναι παιδιά που ζούσαν στον δρόμο και έχουν μία άλλη νοοτροπία. Πρέπει να υπάρξει λύση άμεσα, για να έχουν την πρέπουσα και δέουσα μεταχείριση. Δεν έχουμε μία υποδομή να φιλοξενηθούν ενδιάμεσα αυτά τα παιδιά και οι συνάδελφοι, μαζί με την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου μας, γινόμαστε οι γονείς τους», επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων, Βαρδής Γεωργιακάκης.

Οι εξετάσεις DNA

Εν τω μεταξύ, αρκετά χρονοβόρα φαίνεται να είναι η διαδικασία για την ταυτοποίηση μέσω γενετικού υλικού που είχε δοθεί εντολή να παρθεί την προηγούμενη εβδομάδα από τα τρία παιδιά, προκειμένου να αναγνωριστεί αν είναι τέκνα της 25χρονης ή όχι.

Να επισημανθεί πως, όπως έχει ήδη γράψει το patris.gr, από το στόμα των δύο μεγαλύτερων παιδιών δεν έχει βγει όλες αυτές τις ημέρες η λέξη «μαμά», ούτε δείχνουν να την αναζητούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση που έχει δοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες είναι πως η ανάλυση και ταυτοποίηση DNA θα πάρει κάποιους μήνες, παρά το ότι για δικαστικές υποθέσεις γενικότερα, δεν κρατάει πάνω από δύο εβδομάδες, αν και απαιτείται αυστηρή διαδικασία, παρουσία γιατρού και δικηγόρου.