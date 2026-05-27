Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε η 3χρονη που είχε κακοποιηθεί – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση
Αποσωληνώθηκε το πρωί της Τετάρτης η 3χρονη που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΝΓΗ στο Ηράκλειο μετά την κακοποίησή της και τα σοβαρά τραύματα που υπέστη, τα οποία της προκάλεσαν αιμάτωμα στον εγκέφαλο και κακώσεις στο σώμα.
Η κατάσταση της 3χρονης χαρακτηρίζεται σταθερή και σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ κ. Χαλκιαδάκη, πλέον αναπνέει χωρίς τεχνική υποστήριξη, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της υγείας του.
Υπενθυμίζεται ότι σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και 600 ευρώ πρόστιμο και άλλα 200 ευρώ για δικαστικά έξοδα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, καταδικάστηκε η μητέρα της 3χρονης, της οποίας η κακοποίηση ερευνάται από τις αρχές Ηρακλείου Κρήτης, ως απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της ίδιας και του συντρόφου της.
Παρά τα θετικά σημάδια, η 3χρονη παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, οι οποίοι συνεχίζουν να αξιολογούν την κλινική της εικόνα και την ανταπόκρισή της μετά την αποσωλήνωση.
Χτες Τρίτη, η 25χρονη ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξε πως μένει στον Σταυρό στα Χανιά, έχει 4 παιδιά από δύο συντρόφους, τα 3 που φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων και την 3χρονη που έπεσε θύμα κακοποίησης και πλέον νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Υποστήριξε πως είχε 6 κυήσεις από τις οποίες οι 2 δεν τελεσφόρησαν ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι δεν είχε καλό γάλα και της είπε ο γιατρός να μην θηλάσει. Για τα ψέματα στις καταθέσεις της που έχουν προσδώσει διαστάσεις θρίλερ στην υπόθεση είπε πως το έκανε επειδή φοβόταν να μην της πάρουν τα παιδιά.
Η 25χρονη εμφανίστηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο χωρίς δικηγόρο και υπερασπίστηκε μόνη της τον εαυτό της.
