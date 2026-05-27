«Συζητήσεις με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινάει η Μπεσίκτας τις επόμενες ημέρες»
Συνεχίζονται τα σενάρια αποχώρησης του Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, με τη Μπεσίκτας να έρχεται στο προσκήνιο για τον Ρουμάνο τενικό.
- Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
- Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε η 3χρονη που είχε κακοποιηθεί – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση
- Φορολοταρία Απριλίου: ‘Εγινε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
- Πόσα ξοδεύουν οι Ελληνες για online αγορές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη χρονιά των 100 χρόνων του χωρίς κάποιον τίτλο και με την 3η θέση στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να έχει πέσει το βάρος στον Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ο Ρουμάνος τεχνικός που είχε μια ιδιαίτερη και δύσκολη σεζόν, καθώς ήρθε και η απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα, μπορεί να έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του βορρά, αλλά το όνομα του συνδέεται όλο και περισσότερο με την Μπεσίκτας και άλλες ομάδες του εξωτερικού.
Ο Λουτσέσκου είναι μαζί με τον Φιλίπε Λουίς στην κορυφή της λίστας, όμως φαίνεται ο νυν τεχνικός του ΠΑΟΚ να κερδίζει πόντους.
Μετά την αποχώρηση του, ο Φιλίπε Λουίς, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα υποψηφίων της Μπεσίκτας για τη θέση του προπονητή, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Λεβερκούζεν, σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», τονίζοντας πως οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες του «beinsports.com.tr» , μετά το ενδιαφέρον της Λεβερκούζεν για τον Φελίπε Λουίς, η Μπεσίκτας έχει αρχίσει να επικεντρώνεται στον Ραζβάν Λουτσέσκου. Οπως τονίζεται χαρακτηριστικά, η διοίκηση της τουρκικής ομάδας, αναμένεται να επιταχύνει τις επαφές της με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, με τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών να πάρουν σάρκα και οστά τις επόμενες ημέρες.
To νέο δημοσίευμα για Μπεσίκτας και Λουτσέσκου
🚨 Beşiktaş, teknik direktör adayları arasında Razvan Lucescu ismi üzerinde yoğunlaşmaya başladı.
Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli teknik adam için temaslarını hızlandırdığı belirtilirken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Razvan Lucescu’nun… pic.twitter.com/uB436Tynky
— Atistics Medya (@MedyaAtistics) May 27, 2026
- «Θέλω την Άρσεναλ πρωταθλήτρια Ευρώπης» – Ο Αρσέν Βενγκέρ έστειλε μήνυμα στους Λονδρέζους
- Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
- Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
- Ο Βινίσιους θέλει να συνεχίσει στην Ρεάλ, αλλά δεν… βιάζεται
- Ολυμπιακός: Ήδη 7.000 ανανεώσαν τα διαρκείας τους για τη νέα σεζόν
- Ολυμπιακός: Το πάρτι, ο χορός και η βουτιά του Φουρνιέ στην πισίνα (vid)
- Πλήγμα στην ΑΕΚ με Φίζελ: Χάνει τον πρώτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- «Συζητήσεις με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινάει η Μπεσίκτας τις επόμενες ημέρες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις