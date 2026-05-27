Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 14:59
Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες
Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Χορός, ρυθμός και ζωντάνια στην εντυπωσιακή Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά στο Βεάκειο Θέατρο
Αυτοδιοίκηση 27 Μαΐου 2026, 16:17

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε: «Η Γιορτή Αθλητισμού αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για τον Πειραιά και μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, χαράς και δημιουργίας.

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε και εφέτος στο Βεάκειο Θέατρο, η Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μας, μια εκδήλωση αφιερωμένη στην άσκηση και την ευεξία, την οποία διοργάνωσε η Διεύθυνση Αθλητισμού.

Το θέατρο μετατράπηκε σε έναν ζωντανό χώρο κίνησης και δημιουργίας, όπου παιδιά και ενήλικες που συμμετέχουν στα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» (ΠAγΟ), τα οποία υλοποιεί ο Δήμος σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, παρουσίασαν με ενθουσιασμό ένα πλούσιο πρόγραμμα επιδείξεων.

Μέσα από γυμναστικές ασκήσεις και εντυπωσιακές χορογραφίες, ανέδειξαν τη δουλειά τους, προσφέροντας στο κοινό μια όμορφη και δυναμική εικόνα της προσπάθειας και της προόδου τους.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε αεροβική, ρυθμική και ενόργανη γυμναστική, αλλά και παραδοσιακούς χορούς.

Στόχος, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, ήταν να αναδειχθεί η αξία της συστηματικής άσκησης για τη σωματική και ψυχική ευεξία, καθώς και να μεταδοθεί το αισιόδοξο μήνυμα ότι ο αθλητισμός αποτελεί πηγή χαράς, δημιουργικότητας και ομαδικότητας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Η Γιορτή Αθλητισμού αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για τον Πειραιά και μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, χαράς και δημιουργίας. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπουμε παιδιά, νέους και ενήλικες να εκφράζονται μέσα από τον αθλητισμό, τον χορό και την άσκηση, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας και ευεξίας.

Ευχαριστώ τους Πειραιώτες που επιλέγουν τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου, είτε για τους ίδιους είτε για τα παιδιά τους. Μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, ώστε ο αθλητισμός να διαχέεται σε όλες τις γειτονιές του Πειραιά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο, τους εργαζόμενους, τους γυμναστές και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη γιορτή αθλητισμού και χαράς».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

«Να συγχαρώ θερμά τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο, ο οποίος έχει κάνει θαυμάσια δουλειά, όπως και όλοι οι συνεργάτες του Δημάρχου Πειραιά.

Η Περιφέρεια Αττικής και εγώ προσωπικά θα είμαστε δίπλα σε κάθε αθλητική δραστηριότητα που απευθύνεται στους νέους ανθρώπους, γιατί αποτελούν την επένδυσή μας για το μέλλον, αλλά και την επένδυση για την όμορφη πόλη μας».

O Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, δήλωσε:

«Η Γιορτή Αθλητισμού στο Βεάκειο Θέατρο αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την πόλη μας, γεμάτη ενέργεια, χαμόγελα και δημιουργική έκφραση μέσα από την άθληση. Τα παιδιά που συμμετέχουν στα Προγράμματα “Άθληση για Όλους” (ΠAγΟ), τα οποία υλοποιεί ο Δήμος μας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά, την πρόοδο και την προσπάθειά τους σε μια όμορφη γιορτινή διοργάνωση.

Η συμμετοχή των παιδιών και η ανταπόκριση των οικογενειών τους αποδεικνύουν τη μεγάλη αξία που έχει ο αθλητισμός στην καθημερινότητα και στην ανάπτυξη της νέας γενιάς. Ως Δήμος, στηρίζουμε έμπρακτα δράσεις που προάγουν την άθληση, τη συνεργασία, την ευγενή άμιλλα και τη χαρά της συμμετοχής και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε πρωτοβουλίες που δίνουν διέξοδο και δημιουργικές ευκαιρίες στα παιδιά μας.

Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, στους γυμναστές και προπονητές, στους γονείς, αλλά και σε όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία αυτής της όμορφης γιορτής. Ο Πειραιάς συνεχίζει να επενδύει στον αθλητισμό και στη νέα γενιά με συνέπεια και όραμα».

Στη Γιορτή Αθλητισμού παρευρέθηκαν επίσης, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καρύδης και Αντώνης Μοραντζής, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «Κανάλι Ένα 90,4 FM» Ιωσήφ Βουράκης, ο Πρόεδρος της Α’ Δημοτικής Κοινότητας Δημήτρης Πεφάνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Βασίλης Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χρήστος Μακρής κ.ά.

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους
«Επενδύουμε έμπρακτα στη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές δίπλα στο σπίτι τους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας.

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
Υποβολή πρότασης του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση.

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ
Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 4 άτομα μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είναι έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν
Με συντριπτική πλειοψηφία, το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΔΠΔ. Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου, που διώκεται από το ΔΠΔ, θα συλληφθεί αν πάει στη χώρα.

Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους
«Επενδύουμε έμπρακτα στη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές δίπλα στο σπίτι τους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισίας και Συγγρού τις επόμενες μέρες – Τα μέτρα της Τροχαίας
Λόγω εργασιών, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας τις επόμενες ημέρες. Στη λεωφόρο Κηφισίας στις 30 και 31 Μαΐου και στη λεωφόρο Συγγρού 2 και 3 Ιουνίου.

Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για το Final Four
Με πρόστιμο 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός από τη Euroleague, ενώ χρηματική ποινή 6.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον Μπράνκου Μπαντιό της Βαλένθια.

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση
«Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα», υποστηρίξει ο Κώστας Τσουκαλάς για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Στενά του Ορμούζ ή αλλιώς Συμπληγάδες – Ο Τραμπ δεν έχει εύκολο τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν
Τι στάση κρατούν οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικανοί - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις - «Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή θα αυξηθεί» - Οι Αμερικανοί δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ για το ζήτημα του Ιράν

Ιρανικά ΜΜΕ: Τι περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» – Άνοιγμα του Ορμούζ, απόσυρση αμερικανικού στρατού
Τι μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση για το «μνημόνιο κατανόησης» Τεχεράνης και Ουάσινγκτον - «Διαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν» - Mizan: Πολυεπίπεδη ειρηνευτική διαδικασία

Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
Η Αρμενία παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Ωστόσο, οι σχέσεις με τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς του με την ΕΕ και τις ΗΠΑ

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης – Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις - Αναλυτικά οι κατηγορίες

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

