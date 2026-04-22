newspaper
Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 22 Απριλίου 2026, 15:42

Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά

«Δίνουμε προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κάθε γειτονιά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά με αφορμή την ανακατασκευή παιδικής χαράς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Spotlight

Στην ανακατασκευή ακόμη μιας παιδικής χαράς στην περιοχή των Καμινίων προχώρησε ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που υλοποιεί για τη συνεχή αναβάθμιση των γειτονιών και τη δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων χώρων για τα παιδιά.

Όπως αναφέρει ο δήμος Πειραιά στη σχετική του ανακοίνωση, «η νέα παιδική χαρά, επί της οδού Σπυρίδωνος, διαθέτει σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας, με νέα παιχνίδια και αναβαθμισμένο εξοπλισμό, ώστε να αποτελεί έναν χώρο παιχνιδιού και αναψυχής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον περιβάλλοντα χώρο, μέσα από συντονισμένες παρεμβάσεις των υπηρεσιών του δήμου, με στόχο τη συνολική βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Επισκευών – Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας προχώρησε στην ανακατασκευή της παιδικής χαράς και σε παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών στα πεζοδρόμια που την περιβάλλουν, ενώ προβλέπεται το επόμενο διάστημα η πλήρης ανακατασκευή τους επί της οδού Σπυρίδωνος.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης πραγματοποίησε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εικόνας της γειτονιάς, ενώ η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προχώρησε σε δεντροφυτεύσεις, κλαδέματα και φύτευση πρασίνου, καθώς και στην απομάκρυνση επικίνδυνων ή ξερών δέντρων για λόγους ασφάλειας.

Την παιδική χαρά επισκέφθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, μαζί με τους Αντιδημάρχους Παναγιώτη Ρέππα και Νικήτα Γκόλφη, καθώς και με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Χαράλαμπο Λιακόσταυρο, προκειμένου να δουν την ολοκλήρωση της παρέμβασης.

«Έργο που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών της περιοχής»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η ανακατασκευή της παιδικής χαράς στα Καμίνια είναι ένα έργο που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών της περιοχής και εντάσσεται στη συνολική μας προσπάθεια για αναβάθμιση των δημόσιων χώρων της πόλης.

Δίνουμε προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κάθε γειτονιά. Οι παιδικές χαρές είναι χώροι χαράς και ασφάλειας για τα παιδιά και στόχος μας είναι να είναι σύγχρονες, λειτουργικές και φιλικές προς όλους. Πάνω απ’ όλα, θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά να χαμογελούν, να παίζουν με ασφάλεια και να χαίρονται τη γειτονιά τους.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση και ο βασικός λόγος που επενδύουμε σε τέτοιου είδους έργα, που δίνουν ζωή και θετική ενέργεια στις συνοικίες της πόλης μας. Παράλληλα, φροντίζουμε συνολικά τον περιβάλλοντα χώρο, με βελτιώσεις στα πεζοδρόμια, ενίσχυση της καθαριότητας και παρεμβάσεις στο πράσινο, ώστε η περιοχή να είναι ακόμα πιο λειτουργική και καλαίσθητη. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να υλοποιούμε έργα σε όλη την πόλη, με στόχο έναν Πειραιά πιο σύγχρονο, πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινο για όλους τους δημότες».

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Παναγιώτης Ρέππας, ανέφερε:

«Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά συνεχίζει με συνέπεια το πρόγραμμα παρεμβάσεων στις γειτονιές της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Στο πλαίσιο αυτού του προγραμματισμού, συμμετείχε σε μια εκτεταμένη παρέμβαση στα Καμίνια, στην οδό Σπυρίδωνος. Η άψογη συνεργασία των υπηρεσιών απέδειξε στην πράξη, ότι όταν υπάρχει συντονισμός και κοινός στόχος, το αποτέλεσμα για την πόλη και τους πολίτες είναι πολύ καλύτερο. Με τέτοιες συνέργειες παρεμβαίνουμε πιο αποτελεσματικά στις γειτονιές του Πειραιά, δίνοντας άμεσες λύσεις σε ζητήματα της καθημερινότητας».

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς Νικήτας Γκόλφης, ανέφερε:

«Η προστασία και η φροντίδα του πρασίνου αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα, καθώς οι χώροι πρασίνου δεν είναι μόνο αισθητικά στοιχεία της πόλης, αλλά και χώροι που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στη γειτονιά των Καμινίων, στην οδό Σπυρίδωνος, πραγματοποιήσαμε εργασίες κλαδέματος, φύτευσης νέων φυτών και λουλουδιών και απομάκρυνσης επικίνδυνων ή ξερών δέντρων που παρουσίαζαν προβλήματα στατικότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή λειτουργία του δημόσιου χώρου».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, τόνισε:

«Στόχος μας είναι κάθε γειτονιά του Πειραιά να διαθέτει ασφαλείς και λειτουργικούς δημόσιους χώρους για τους κατοίκους της. Στη γειτονιά των Καμινίων, στην οδό Σπυρίδωνος, προχωρήσαμε σε ανακατασκευή της παιδικής χαράς, επισκευές των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων υποδομών, ενώ το επόμενο διάστημα θα ανακατασκευαστούν όλα τα πεζοδρόμια της οδού.

Κάθε παρέμβαση σχεδιάζεται με στόχο τη μακροχρόνια ασφάλεια και λειτουργικότητα των υποδομών, ώστε οι δημόσιοι χώροι να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών. Με συντονισμένη δουλειά και προσεκτικό σχεδιασμό, δημιουργούμε γειτονιές πιο όμορφες, ασφαλείς και φιλικές για όλους τους δημότες».

Ο Πρόεδρος της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Αναστάσιος Πούλος, ανέφερε:

«Η ανακατασκευή της παιδικής χαράς στα Καμίνια είναι μια σημαντική παρέμβαση για τη γειτονιά μας, που αναβαθμίζει έναν χώρο καθημερινής χαράς για τα παιδιά και τις οικογένειες. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος Πειραιά, τα οποία βελτιώνουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα της Κοινότητας και κάνουν την καθημερινότητα όλων καλύτερη».

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Πειραιά

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Κόσμος
Διαψεύδει το υπουργείο Ναυτιλίας για κατάληψη του ελληνικού πλοίου «Epaminondas»

Διαψεύδει το υπουργείο Ναυτιλίας για κατάληψη του ελληνικού πλοίου «Epaminondas»

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο
Καταστορφές 22.04.26

Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο

Άγνωστοι βανδάλισαν το Δημοτικό Πάρκο – Κήπο και πέταξαν κάδους απορριμμάτων στις δεξαμενές νερού, όπως καταγγέλλει ο Δήμος Κιλκίς.

Σύνταξη
Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων
Έντονες αντιδράσεις 22.04.26

Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την αντιμετώπιση των πάγιων και διαρκών αναγκών των Δήμων, όπως αναφέρθηκε στο σημερινό ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα
Μετακινήσεις 22.04.26

Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα

«Η έλευση της αστικής συγκοινωνίας στο κέντρο της πόλης μας δεν αποτελεί απλώς μια συγκοινωνιακή βελτίωση, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας», ανέφερε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου.

Σύνταξη
Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Πάρο
Αθλητικές υποδομές 21.04.26

Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Πάρο

Προκηρύχθηκε ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Πάρο, στη θέση Ζευλάκι Παροικίας».

Σύνταξη
Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους
Αυτοδιοίκηση 21.04.26

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους

Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

Σύνταξη
Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου
Ταξίδι γνώσης 21.04.26

Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου

Από τις γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς έως την καταξίωση στους διεθνείς καλλιτεχνικούς κύκλους του ’60 και του ’70, ο αγαπημένος "Τζίζ" των Πειραιωτών παραμένει μια εμβληματική μορφή της τέχνης με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά.

Σύνταξη
Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής
Ανθεκτικότητα 21.04.26

Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με έναν ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Super League 22.04.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιράν: Σφοδρή κριτική αντικαθεστωτικών για τη στάση της ΕΕ μετά τη νέα εκτέλεση – «Αδικαιολόγητη η σιωπή της Ευρώπης»
Κόσμος 22.04.26

Ιράν: Σφοδρή κριτική αντικαθεστωτικών για τη στάση της ΕΕ μετά τη νέα εκτέλεση – «Αδικαιολόγητη η σιωπή της Ευρώπης»

Ηγετική μορφή μεταξύ των Ιρανών αντικαθεστωτικών άσκησε σήμερα κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες ότι κάνουν ελάχιστα για να σταματήσουν τις εκτελέσεις στο Ιράν, αφότου η Τεχεράνη προχώρησε σε μια ακόμα εκτέλεση, με τους επικριτές να λένε ότι πρόκειται για καταστολή της διαφωνίας σε καιρό πολέμου. Ο ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan μετέδωσε σήμερα ότι ένας άνδρας […]

Σύνταξη
Βέλγιο: Οι πολίτες καλούνται να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης» για περίπτωση κινδύνου
Να μην στρουθοκαμηλίζουμε 22.04.26

Το Βέλγιο καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης» για περίπτωση κινδύνου

Με φόντο το «ασταθές διεθνές πλαίσιο» και την κλιματική κρίση το Βέλγιο ζητά από τους πολίτες να εφοδιαστούν με συγκεκριμένα είδη που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν τις πρώτες τρεις ημέρες σε περίπτωση κρίσης

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο
Καταστορφές 22.04.26

Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο

Άγνωστοι βανδάλισαν το Δημοτικό Πάρκο – Κήπο και πέταξαν κάδους απορριμμάτων στις δεξαμενές νερού, όπως καταγγέλλει ο Δήμος Κιλκίς.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης
Επικαιρότητα 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης

«Οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη
Πυροτεχνήματα 22.04.26

Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη

Στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια αναμένεται πως θα δικαιωθούν οι 1.203 Σύριοι στους οποίου δοκιμάστηκε το δόγμα Πλεύρη «φυλακή ή επιστροφή».

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων
Έντονες αντιδράσεις 22.04.26

Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την αντιμετώπιση των πάγιων και διαρκών αναγκών των Δήμων, όπως αναφέρθηκε στο σημερινό ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
Κίνηση στη κεντροαριστερά, νευρικότητα στελεχών εν αναμονή Τσίπρα – Οι κλεφτές ματιές στον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Κίνηση στη κεντροαριστερά, νευρικότητα στελεχών εν αναμονή Τσίπρα – Οι κλεφτές ματιές στον Ανδρουλάκη

Άρχισαν τις εμφανίσεις τους τα νέα πρόσωπα της Αμαλίας, ασκήσεις υπομονής για τους εν ενεργεία βουλευτές, αντιπολιτευτική σύμπνοια ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τραπεζικές προμήθειες, επιβολή έκτακτης εισφοράς για τις τράπεζες και επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών τραπεζών περιλαμβάνονται σε τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης, για την έκρηξη που σκότωσε πέντε εργάτριες
Τι θα υποστηρίξει 22.04.26

Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» για την έκρηξη που σκότωσε πέντε εργάτριες

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ για τις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες και άλλων δύο στελεχών της επιχείρησης.

Σύνταξη
Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»
«Θεού θέλοντος» 22.04.26

Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»

Με μια μόλις έκφραση η Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και άνοιξε συζητήσεις για την εκπροσώπηση και την ορατότητα σε μισαλλόδοξους καιρούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»

«Σας εκβιάζει κάποιος, που ο κ. Μητσοτάκης δεν θυμόταν το όνομά του - ευτυχώς που δεν τον είπε Μπομπ Μάρλει, τον κ. Ντίλιαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα
Μετακινήσεις 22.04.26

Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα

«Η έλευση της αστικής συγκοινωνίας στο κέντρο της πόλης μας δεν αποτελεί απλώς μια συγκοινωνιακή βελτίωση, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας», ανέφερε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 22.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα
Πολιτική 22.04.26

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα

«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
Cookies