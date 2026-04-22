Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά

Στην ανακατασκευή ακόμη μιας παιδικής χαράς στην περιοχή των Καμινίων προχώρησε ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που υλοποιεί για τη συνεχή αναβάθμιση των γειτονιών και τη δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων χώρων για τα παιδιά.

Όπως αναφέρει ο δήμος Πειραιά στη σχετική του ανακοίνωση, «η νέα παιδική χαρά, επί της οδού Σπυρίδωνος, διαθέτει σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας, με νέα παιχνίδια και αναβαθμισμένο εξοπλισμό, ώστε να αποτελεί έναν χώρο παιχνιδιού και αναψυχής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον περιβάλλοντα χώρο, μέσα από συντονισμένες παρεμβάσεις των υπηρεσιών του δήμου, με στόχο τη συνολική βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Επισκευών – Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας προχώρησε στην ανακατασκευή της παιδικής χαράς και σε παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών στα πεζοδρόμια που την περιβάλλουν, ενώ προβλέπεται το επόμενο διάστημα η πλήρης ανακατασκευή τους επί της οδού Σπυρίδωνος.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης πραγματοποίησε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εικόνας της γειτονιάς, ενώ η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προχώρησε σε δεντροφυτεύσεις, κλαδέματα και φύτευση πρασίνου, καθώς και στην απομάκρυνση επικίνδυνων ή ξερών δέντρων για λόγους ασφάλειας.

Την παιδική χαρά επισκέφθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, μαζί με τους Αντιδημάρχους Παναγιώτη Ρέππα και Νικήτα Γκόλφη, καθώς και με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Χαράλαμπο Λιακόσταυρο, προκειμένου να δουν την ολοκλήρωση της παρέμβασης.

«Έργο που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών της περιοχής»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η ανακατασκευή της παιδικής χαράς στα Καμίνια είναι ένα έργο που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών της περιοχής και εντάσσεται στη συνολική μας προσπάθεια για αναβάθμιση των δημόσιων χώρων της πόλης.

Δίνουμε προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κάθε γειτονιά. Οι παιδικές χαρές είναι χώροι χαράς και ασφάλειας για τα παιδιά και στόχος μας είναι να είναι σύγχρονες, λειτουργικές και φιλικές προς όλους. Πάνω απ’ όλα, θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά να χαμογελούν, να παίζουν με ασφάλεια και να χαίρονται τη γειτονιά τους.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση και ο βασικός λόγος που επενδύουμε σε τέτοιου είδους έργα, που δίνουν ζωή και θετική ενέργεια στις συνοικίες της πόλης μας. Παράλληλα, φροντίζουμε συνολικά τον περιβάλλοντα χώρο, με βελτιώσεις στα πεζοδρόμια, ενίσχυση της καθαριότητας και παρεμβάσεις στο πράσινο, ώστε η περιοχή να είναι ακόμα πιο λειτουργική και καλαίσθητη. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να υλοποιούμε έργα σε όλη την πόλη, με στόχο έναν Πειραιά πιο σύγχρονο, πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινο για όλους τους δημότες».

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Παναγιώτης Ρέππας, ανέφερε:

«Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά συνεχίζει με συνέπεια το πρόγραμμα παρεμβάσεων στις γειτονιές της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Στο πλαίσιο αυτού του προγραμματισμού, συμμετείχε σε μια εκτεταμένη παρέμβαση στα Καμίνια, στην οδό Σπυρίδωνος. Η άψογη συνεργασία των υπηρεσιών απέδειξε στην πράξη, ότι όταν υπάρχει συντονισμός και κοινός στόχος, το αποτέλεσμα για την πόλη και τους πολίτες είναι πολύ καλύτερο. Με τέτοιες συνέργειες παρεμβαίνουμε πιο αποτελεσματικά στις γειτονιές του Πειραιά, δίνοντας άμεσες λύσεις σε ζητήματα της καθημερινότητας».

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς Νικήτας Γκόλφης, ανέφερε:

«Η προστασία και η φροντίδα του πρασίνου αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα, καθώς οι χώροι πρασίνου δεν είναι μόνο αισθητικά στοιχεία της πόλης, αλλά και χώροι που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στη γειτονιά των Καμινίων, στην οδό Σπυρίδωνος, πραγματοποιήσαμε εργασίες κλαδέματος, φύτευσης νέων φυτών και λουλουδιών και απομάκρυνσης επικίνδυνων ή ξερών δέντρων που παρουσίαζαν προβλήματα στατικότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή λειτουργία του δημόσιου χώρου».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, τόνισε:

«Στόχος μας είναι κάθε γειτονιά του Πειραιά να διαθέτει ασφαλείς και λειτουργικούς δημόσιους χώρους για τους κατοίκους της. Στη γειτονιά των Καμινίων, στην οδό Σπυρίδωνος, προχωρήσαμε σε ανακατασκευή της παιδικής χαράς, επισκευές των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων υποδομών, ενώ το επόμενο διάστημα θα ανακατασκευαστούν όλα τα πεζοδρόμια της οδού.

Κάθε παρέμβαση σχεδιάζεται με στόχο τη μακροχρόνια ασφάλεια και λειτουργικότητα των υποδομών, ώστε οι δημόσιοι χώροι να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών. Με συντονισμένη δουλειά και προσεκτικό σχεδιασμό, δημιουργούμε γειτονιές πιο όμορφες, ασφαλείς και φιλικές για όλους τους δημότες».

Ο Πρόεδρος της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Αναστάσιος Πούλος, ανέφερε:

«Η ανακατασκευή της παιδικής χαράς στα Καμίνια είναι μια σημαντική παρέμβαση για τη γειτονιά μας, που αναβαθμίζει έναν χώρο καθημερινής χαράς για τα παιδιά και τις οικογένειες. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος Πειραιά, τα οποία βελτιώνουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα της Κοινότητας και κάνουν την καθημερινότητα όλων καλύτερη».

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Πειραιά