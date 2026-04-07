Τρίτη 07 Απριλίου 2026
07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
Ο Δήμος Πειραιά επιστρέφει περισσότερες από 100 νέες θέσεις στάθμευσης για τους δημότες
Αυτοδιοίκηση 07 Απριλίου 2026, 13:14

Ο Δήμος Πειραιά επιστρέφει περισσότερες από 100 νέες θέσεις στάθμευσης για τους δημότες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, προχώρησε σε πλήρη ψηφιοποίηση και επικαιροποίηση όλων των παραχωρημένων θέσεων στάθμευσης.

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει τις παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, επιστρέφοντας περισσότερες από 100 νέες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιούνταν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια παραχώρησης.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, προχώρησε σε πλήρη ψηφιοποίηση και επικαιροποίηση όλων των παραχωρημένων θέσεων, πραγματοποιώντας λεπτομερή έλεγχο για ΑμεΑ, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και άλλους φορείς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εντοπίστηκαν οι θέσεις που παρέμεναν ανενεργές, ώστε να αποδοθούν εκ νέου στους δημότες.

Η ανακοίνωση του Δήμου προσθέτει: «Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου, αποξηλώθηκαν οι περιττές πινακίδες, απελευθερώνοντας πεζοδρόμια, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών στον δημόσιο χώρο.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τακτικούς και συστηματικούς ελέγχους, εξασφαλίζοντας ότι κάθε θέση στάθμευσης χρησιμοποιείται σωστά και εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες, προς όφελος των κατοίκων και της πόλης συνολικά.

Παράλληλα, η Δημοτική Αστυνομία θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους που ήδη διενεργούνται συστηματικά, με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνονται από εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα οποία απομακρύνονται ώστε να αξιοποιείται αποτελεσματικότερα ο διαθέσιμος δημόσιος χώρος.

Επιπλέον, ο Δήμος Πειραιά, με απόφαση που θα λάβει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα προχωρήσει στη δημιουργία μόνιμων θέσεων ΑμεΑ γενικής χρήσης, σε κεντρικά σημεία της πόλης (Α΄ και Β΄ Δημοτικές Κοινότητες), για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.

Σημειώνεται ότι, εντός του 2027 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη μας και συγκεκριμένα στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα, καθώς και σε επιλεγμένα τμήματα της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας, μετά από απόφαση της Κοινότητας. Η σχετική κυκλοφοριακή μελέτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής της».

«Δημιουργία νέων θέσεων γενικής χρήσης ΑμεΑ σε κεντρικά σημεία»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Η επιστροφή περισσότερων από 100 νέων θέσεων στάθμευσης είναι μια ουσιαστική και στοχευμένη παρέμβαση για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Με πλήρη καταγραφή, ψηφιοποίηση και έλεγχο όλων των παραχωρημένων θέσεων, διασφαλίσαμε ότι κάθε θέση που παραμένει δεσμευμένη εξυπηρετεί πραγματική και τεκμηριωμένη ανάγκη.

Όπου διαπιστώθηκαν ανενεργές ή αδικαιολόγητες παραχωρήσεις, προχωρήσαμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, απελευθερώνοντας πολύτιμο δημόσιο χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη στήριξη των συμπολιτών μας με αναπηρία, προχωρώντας στη δημιουργία νέων θέσεων γενικής χρήσης ΑμεΑ σε κεντρικά σημεία του Πειραιά, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα στον δημόσιο χώρο.

Επιπλέον, τους επόμενους μήνες και ιδιαίτερα από τον Σεπτέμβρη, όταν και θα αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι Δημοτικοί Αστυνομικοί, θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε όλη την πόλη, ώστε να απομακρυνθούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και να απελευθερωθούν ακόμα περισσότερες θέσεις στάθμευσης.

Προφανώς δεν επιλύεται το υπαρκτό πρόβλημα στην πόλη με τις περιορισμένες θέσεις στάθμευσης, αλλά συνεχίζουμε με τακτικούς ελέγχους, διαφάνεια και συνέπεια, ώστε ο δημόσιος χώρος να αξιοποιείται με όρους ισονομίας και σεβασμού προς όλους τους Πειραιώτες. Γνωρίζουμε ότι το κυκλοφοριακό και η έλλειψη στάθμευσης αποτελούν σημαντικά ζητήματα για τον Πειραιά και εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια για μια πιο λειτουργική και ανθρώπινη πόλη».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, δήλωσε:

«Πάνω από 100 θέσεις στάθμευσης επιστρέφουν στους δημότες. Ως Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχωρήσαμε σε πλήρη επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση όλων των παραχωρημένων θέσεων στάθμευσης σε ΑμεΑ, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και λοιπούς φορείς. Μέσα από έλεγχο και επανεξέταση εντοπίστηκαν δεκάδες θέσεις που δεν χρησιμοποιούνταν ή δεν πληρούσαν πια τα κριτήρια, οι οποίες αποδόθηκαν ξανά στους δημότες. Συνεχίζουμε με τακτικούς ελέγχους, γιατί καμία θέση δεν μπορεί να καταλαμβάνεται επ’ αόριστον χωρίς λόγο».

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής
Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».

Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι

Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.

Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών
Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών

Πραγματοποιήθηκε διανομή πασχαλινών ειδών σε 70 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: Η Κέρκυρα ως τιμώμενη πόλη στις Εορτές Εξόδου 2026
Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: Η Κέρκυρα ως τιμώμενη πόλη στις Εορτές Εξόδου 2026

Η παρουσία της κερκυραϊκής αντιπροσωπείας αποτελεί την πρώτη επίσημη σύμπραξη μετά την αδελφοποίηση των δύο Δήμων (Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων).

Πασχαλινά δώρα στα Ειδικά Σχολεία της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
Πασχαλινά δώρα στα Ειδικά Σχολεία της πόλης από τον Δήμο Πειραιά

O Δήμαρχος Πειραιά, ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, επισκέφθηκαν το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά, όπου προσέφεραν δώρα.

Άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Με στόχο την άμεση κινητοποίηση και τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, διενεργήθηκε άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

Δήμος Καισαριανής: Θετική εξέλιξη για το Ειδικό Σχολείο «Ρόζα Ιμβριώτη»
Δήμος Καισαριανής: Θετική εξέλιξη για το Ειδικό Σχολείο «Ρόζα Ιμβριώτη»

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καισαριανής δεσμεύτηκε το ποσό των 700 χιλιάδων ευρώ για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών ανακατασκευής της παλαιάς πτέρυγας.

Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος
Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος

Η νέα εποχή στην αντικατάσταση των μεγάλων αρθρώσεων: ακριβής και εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον; - Και γιατί σιχαινόταν τον Πιτ Ντέιβιντσον

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καπιταλισμός και πόλεμος
Καπιταλισμός και πόλεμος

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας
«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας

Στο «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ένα σπάνιο οδοιπορικό στο Άγιο Όρος αποκαλύπτει την αθέατη ζωή της Μονής Βατοπαιδίου. Α’ μέρος απόψε στις 23:50, Β’ μέρος στις 9 Απριλίου στις 23:40

Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής
Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Τουρκία: Πυροβολισμοί στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Δύο νεκροί
Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Δυο νεκροί σε πυροβολισμούς έξω από το προξενείο του Ισραήλ

«Τρεις ύποπτοι εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν» έξω από το προξενείο του Ισραήλ, όπως αναφέρει η Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης

Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης
Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των γύρω νόμων απέκλεισαν συμβολικά τον Ε65 - Τι ανέφεραν στο in οι αγροτοσυνδικαλιστές Κώστας Τζέλλας και Ρίζος Μαρούδας

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
