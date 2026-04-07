Ο Δήμος Πειραιά επιστρέφει περισσότερες από 100 νέες θέσεις στάθμευσης για τους δημότες

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει τις παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, επιστρέφοντας περισσότερες από 100 νέες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιούνταν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια παραχώρησης.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, προχώρησε σε πλήρη ψηφιοποίηση και επικαιροποίηση όλων των παραχωρημένων θέσεων, πραγματοποιώντας λεπτομερή έλεγχο για ΑμεΑ, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και άλλους φορείς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εντοπίστηκαν οι θέσεις που παρέμεναν ανενεργές, ώστε να αποδοθούν εκ νέου στους δημότες.

Η ανακοίνωση του Δήμου προσθέτει: «Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου, αποξηλώθηκαν οι περιττές πινακίδες, απελευθερώνοντας πεζοδρόμια, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών στον δημόσιο χώρο.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τακτικούς και συστηματικούς ελέγχους, εξασφαλίζοντας ότι κάθε θέση στάθμευσης χρησιμοποιείται σωστά και εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες, προς όφελος των κατοίκων και της πόλης συνολικά.

Παράλληλα, η Δημοτική Αστυνομία θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους που ήδη διενεργούνται συστηματικά, με στόχο την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνονται από εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα οποία απομακρύνονται ώστε να αξιοποιείται αποτελεσματικότερα ο διαθέσιμος δημόσιος χώρος.

Επιπλέον, ο Δήμος Πειραιά, με απόφαση που θα λάβει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα προχωρήσει στη δημιουργία μόνιμων θέσεων ΑμεΑ γενικής χρήσης, σε κεντρικά σημεία της πόλης (Α΄ και Β΄ Δημοτικές Κοινότητες), για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.

Σημειώνεται ότι, εντός του 2027 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη μας και συγκεκριμένα στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα, καθώς και σε επιλεγμένα τμήματα της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας, μετά από απόφαση της Κοινότητας. Η σχετική κυκλοφοριακή μελέτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής της».

«Δημιουργία νέων θέσεων γενικής χρήσης ΑμεΑ σε κεντρικά σημεία»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Η επιστροφή περισσότερων από 100 νέων θέσεων στάθμευσης είναι μια ουσιαστική και στοχευμένη παρέμβαση για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Με πλήρη καταγραφή, ψηφιοποίηση και έλεγχο όλων των παραχωρημένων θέσεων, διασφαλίσαμε ότι κάθε θέση που παραμένει δεσμευμένη εξυπηρετεί πραγματική και τεκμηριωμένη ανάγκη.

Όπου διαπιστώθηκαν ανενεργές ή αδικαιολόγητες παραχωρήσεις, προχωρήσαμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, απελευθερώνοντας πολύτιμο δημόσιο χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη στήριξη των συμπολιτών μας με αναπηρία, προχωρώντας στη δημιουργία νέων θέσεων γενικής χρήσης ΑμεΑ σε κεντρικά σημεία του Πειραιά, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα στον δημόσιο χώρο.

Επιπλέον, τους επόμενους μήνες και ιδιαίτερα από τον Σεπτέμβρη, όταν και θα αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι Δημοτικοί Αστυνομικοί, θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε όλη την πόλη, ώστε να απομακρυνθούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και να απελευθερωθούν ακόμα περισσότερες θέσεις στάθμευσης.

Προφανώς δεν επιλύεται το υπαρκτό πρόβλημα στην πόλη με τις περιορισμένες θέσεις στάθμευσης, αλλά συνεχίζουμε με τακτικούς ελέγχους, διαφάνεια και συνέπεια, ώστε ο δημόσιος χώρος να αξιοποιείται με όρους ισονομίας και σεβασμού προς όλους τους Πειραιώτες. Γνωρίζουμε ότι το κυκλοφοριακό και η έλλειψη στάθμευσης αποτελούν σημαντικά ζητήματα για τον Πειραιά και εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια για μια πιο λειτουργική και ανθρώπινη πόλη».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, δήλωσε:

«Πάνω από 100 θέσεις στάθμευσης επιστρέφουν στους δημότες. Ως Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχωρήσαμε σε πλήρη επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση όλων των παραχωρημένων θέσεων στάθμευσης σε ΑμεΑ, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και λοιπούς φορείς. Μέσα από έλεγχο και επανεξέταση εντοπίστηκαν δεκάδες θέσεις που δεν χρησιμοποιούνταν ή δεν πληρούσαν πια τα κριτήρια, οι οποίες αποδόθηκαν ξανά στους δημότες. Συνεχίζουμε με τακτικούς ελέγχους, γιατί καμία θέση δεν μπορεί να καταλαμβάνεται επ’ αόριστον χωρίς λόγο».