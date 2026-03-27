Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, όρκισε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς, παρουσία των οικογενειών τους, προσδίδοντας μια ζεστή και ανθρώπινη νότα στην ημέρα.

Από τους νέους υπαλλήλους, 11 είναι γυναίκες και 19 άνδρες, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη εκπαίδευση και εν συνεχεία θα ενταχθούν στο δυναμικό της νευραλγικής αυτής υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης, οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Αβραμίδης, Γρηγόρης Καψοκόλης και Δημήτρης Βλαχάκος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βασίλης Ταταρόπουλος, καθώς και οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, καλωσόρισε τους νέους δημοτικούς αστυνομικούς και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.

«Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα χαράς», ανέφερε ο κ. Μώραλης και τόνισε τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και της συνεργασίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Δημοτική Αστυνομία καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις μιας μεγάλης πόλης όπως ο Πειραιάς, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των νόμων με συνέπεια αλλά και κοινωνική ευαισθησία.

Στη συνέχεια, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η Δημοτική Αρχή περίμενε από το 2022 την ενίσχυση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη και χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η χώρα μας και με αυτές τις καθυστερήσεις καλούμαστε να λειτουργήσουμε.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως ο Δήμος Πειραιά είχε αιτηθεί και είχαν εγκριθεί 77 θέσεις δημοτικών αστυνομικών, γεγονός που δείχνει τις ανάγκες της υπηρεσίας. Τελικά όμως, για λόγους που δεν αφορούν στον Δήμο Πειραιά έρχονται μόνο 30 (!!!) νέοι αστυνομικοί.

Έχω αναφέρει, πολλές φορές, ότι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά ελλιπές, καθώς μόλις 15 δημοτικοί αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους της πόλης και τριάντα νέα άτομα, αν και σαφώς θα ενισχύσουν τη Διεύθυνση αυτή, δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το σύνολο των προβλημάτων και των παραβατικών συμπεριφορών, αλλά βελτίωση θα υπάρξει σίγουρα.

Η δουλειά σας είναι δύσκολη, οι προκλήσεις μεγάλες και η αταξία που συναντάμε καθημερινά στους δρόμους απαιτεί συλλογική προσπάθεια και υπομονή. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας, θα καθορίσουμε τους τομείς, στους οποίους θέλουμε να δοθεί έμφαση, ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το προσωπικό και να καλυφθούν οι ανάγκες της πόλης.

Θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι δεν κάνουμε χάρες και φυσικά δεν σβήνουμε κλήσεις, ούτε για τον ΚΟΚ, ούτε για τα τραπεζοκαθίσματα, ούτε για άλλες κρίσιμες παραβάσεις. Η εφαρμογή του νόμου θα γίνεται με συνέπεια, αλλά πάντα με κοινωνική ευαισθησία όταν και όπου χρειάζεται.

Προσωπικά δεν ζητάω τίποτα παραπάνω από το να δουλεύετε το ωράριο που ο νόμος προβλέπει με όρεξη, αυστηρότητα, συνέπεια αλλά, ταυτόχρονα με ευγένεια και σεβασμό απέναντι στους πολίτες.

Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία».