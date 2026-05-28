Δήμαρχοι της περιφέρειας μίλησαν στο in για το νέο εκλογικό σύστημα

Ο νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4 Ιουνίου. Εκτός από πολλά σημαντικά ζητήματα που πραγματεύεται ο νέος Κώδικας, υπάρχει πρόβλεψη για αλλαγή του νέου εκλογικού νόμου και εκλογή των Δημοτικών Αρχών σε ένα γύρο.

Το in επικοινώνησε με δημάρχους περιφερειακών Δήμων και ζήτησε την δική τους άποψη για το νέο εκλογικό σύστημα που προβλέπει ο Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης.

Νικόλαος Γεωργάκος, Δήμαρχος Πρέβεζας: «Νέος εκλογικός νόμος με ορίζοντα για την Αυτοδιοίκηση τα επόμενα χρόνια. Για εμάς τους Δημάρχους που έχουμε εκλεγεί τα τελευταία χρόνια, ο νέος εκλογικός νόμος θεωρούμε πως κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Προς την σωστή κατεύθυνση διότι η εκλογή μέσα από την διαδικασία ενός γύρου είναι πολύ καλύτερη από το να οδηγούμαστε σε δεύτερη Κυριακή».

Ιωάννης Μαλτέζος, Δήμαρχος Άργους: «Ο νέος εκλογικός νόμος που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για το νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, έχω την αίσθηση πως είναι προς την θετική κατεύθυνση. Βασικός σκοπός του όπως το αντιλαμβάνομαι είναι να υπάρξει ένα εκλογικό σύστημα χωρίς την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Αναφορικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία νομοτελειακά θα γίνονταν.

Ευστάθιος Κούλης, Δήμαρχος Γορτυνίας: «Θεωρώ πως ο νέος εκλογικός νόμος βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση και είναι πιο αντιπροσωπευτικός της βούλησης των πολιτών αφού όλα θα κρίνονται σε μια εκλογική διαδικασία. Δίνει την δυνατότητα να επιλέξει ο πολίτης από την πρώτη Κυριακή αυτόν που θέλει να διοικήσει τον τόπο του. Δίνει και το δικαίωμα της δεύτερης επιλογής».

Παναγιώτης Νάννος, Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα: «Ο νέος εκλογικός νόμος ανοίγει παράθυρο για εκλογή προσώπων χωρίς σταυροδοσία, απλά με επιλογή δημάρχου. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι, ακόμα και οι δήμαρχοι, πρέπει να εκλέγονται με σταυρό μέσα από ενιαίο ψηφοδέλτιο δημάρχων με κριτήρια. Ομοίως οι δημοτικοί σύμβουλοι μέσα από ενιαίο ψηφοδέλτιο για συμβούλους. Αυτό είναι αναγκαίο για την αληθινή ανανέωση της Αυτοδιοίκησης».