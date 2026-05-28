Στην Ελλάδα ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη θεραπεία στη Γερμανία – Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά τη θεραπεία που ακολούθησε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, έπειτα από τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στον εγκέφαλο.

Υπενθυμίζεται ότι το επεισόδιο σημειώθηκε στις 15 Απριλίου κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο ίδιος, όταν έφθασε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει, είχε ανακτήσει μερικώς τις αισθήσεις του.

Άμεσα οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου οι γιατροί προχώρησαν σε μια λεπτή χειρουργική επέμβαση και συγκεκριμένα σε εμβολισμό ανευρύσματος. Αφού διέφυγε τον κίνδυνο και βγήκε από την ΜΕΘ του Ευαγγελισμού μεταφέρθηκε στο ειδικό κέντρο στην Γερμανία.

Πλέον βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει βελτίωση.

Οι γιατροί στη Γερμανία διαχειρίστηκαν με επιτυχία την περίπτωσή του, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της ιατρικής ομάδας του Ευαγγελισμού, όπου είχε μεταφερθεί αρχικά ο υφυπουργός.

Άνθρωποι που γνωρίζουν την πορεία της αποκατάστασής του εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι σύντομα η εξέλιξη της υγείας του θα είναι ακόμη καλύτερη.