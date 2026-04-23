Σε σταθερή κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας, η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη. Όπως έχουν τονίσει οι θεράποντες ιατροί του παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 ημέρες.

Το προσεχές διάστημα θεωρείται κρίσιμο προκειμένου να μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. Όπως είχε πει στην ΕΡΤ, την επομένη του συμβάντος, ο επεμβατικός νευροακτινολόγος που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη, Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο ασθενής πρέπει να ξεπεράσει την ήδη υπάρχουσα αιμορραγία και τις πιθανές επιπλοκές που αυτή συνεπάγεται.

Γιώργος Μυλωνάκης: Σε στενή παρακολούθηση για τυχόν επιπλοκές

«Η αιμορραγία είναι κάτι που είναι ongoing, συνέχεια δηλαδή, μέρα με τη μέρα πηγαίνουν» εξήγησε προσθέτοντας ότι επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία χρονικά ορίζονται στην έκτη, έβδομη ημέρα και έχει να κάνει με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι διάχυτο στον εγκέφαλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο στο Μαξίμου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο που ήταν ο «Ευαγγελισμός». Εκεί, οι γιατροί στο νοσοκομείο προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Στο πλευρό του παραμένει η οικογένεια και στενοί συνεργάτες του. Καθημερινά δέχεται επισκέψεις από πρόσωπα του πολιτικού και φιλικού του περιβάλλοντος, οι οποίοι ενημερώνονται από τους θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας του.