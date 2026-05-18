Σε αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης 30χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα, σε τμήμα του δρόμου, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 80 χλμ/ώρα.

Ο 30χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα στο ύψος του Ευόσμου από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγείται στην αρμόδια δικαστική Αρχή.