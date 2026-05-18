Η χειρονομία του Λιονέλ Μέσι προς τους οπαδούς της Ίντερ Μαϊάμι που σχολιάστηκε (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/5) για την Ελλάδα η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε με 2-0 του Πόρτλαντ, με τον Λιονέλ Μέσι να σημειώνει το πρώτο γκολ της ομάδας του στο 31ο λεπτό και να «σερβίρει» το δεύτερο 11 λεπτά αργότερα (42′) για να κλειδώσει τη νίκη της ομάδας.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ωστόσο βρέθηκε στο επίκεντρο, όχι μόνο για την καλή του απόδοση, αλλά και για μια χειρονομία που έκανε προς τους οπαδούς της Μαϊάμι, τη στιγμή που εκείνοι των αποθέωναν και η οποία έκανε τον «γύρο» του διαδικτύου. Αρκετοί προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς εννοούσε, ενώ αρκετή έκταση δόθηκε τόσο στα αργεντίνικα όσο και στα ισπανικά ΜΜΕ. Ίσως να ήθελε να τους πει να μην αποθεώνουν μόνο εκείνον, αλλά ολόκληρη την ομάδα.

Εξάλλου να αναφέρουμε πως η ομάδα του 38χρονου πραγματοποιεί μια καλή σεζόν φέτος, ούσα δεύτερη στην ανατολική περιφέρεια του MLS με 28 βαθμούς, την ώρα που πρώτο είναι το Νάσβιλ με 30 βαθμούς, αλλά και παιχνίδι λιγότερο.

Θυμίζουμε ότι προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι είναι ο πρώην τεχνικός του Άρη, Γκιγιέρμο Όγιος.