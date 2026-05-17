Αυτοί είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» και τερμάτισε στη δεύτερη θέση των playoffs της Stoiximan Super League. Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα προκριματικά του Champions League της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Οι Πειραιώτες θα μπουν στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, παίζοντας παράλληλα ως ισχυροί, γεγονός που τους ευνοεί να έχουν σαφώς πιο εύκολους αντιπάλους στην προσπάθεια που θα κάνουν να επιστρέψουν στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αυτό που μένει να αποφασιστεί είναι σε ποιον γύρο της φάσης των προκριματικών θα ξεκινήσουν. Το εισιτήριό τους λέει για τον 2ο, όμως υπάρχει και ένα πολύ πιθανό σενάριο που μπορεί να τους φέρει στον 3ο. Ποιο είναι αυτό; Να τερματίσει η Άστον Βίλα στην 4η θέση της Premier League και παράλληλα να κατακτήσει το Europa League απέναντι στην Φράιμπουργκ την Τετάρτη (20/5, 22:00).

Από τους πιθανούς αντιπάλους της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ οι δύο είναι σίγουροι. Ο δεύτερος της Αυστρίας, η Στρουρμ Γκρατς, αφού η ΛΑΣΚ κατέκτησε νωρίτερα σήμερα το πρωτάθλημα και ο δεύτερος της Σκωτίας, που είναι από το Σάββατο η Χαρτς, η οποία έχασε το πρωτάθλημα από τη Σέλτικ.

Ο τρίτος αντίπαλος ίσως προκύψει από τη δεύτερη της Πολωνίας, μια θέση που είναι ακόμα ανοιχτή. Το πρωτάθλημα κατέληξε στη Λεχ Πόζναν, πρέπει να γίνει η τελευταία αγωνιστική. Η Γκόρνικ Ζάμπρζε είναι δεύτερη, ισοβαθμώντας στους 53 με τη Γιαγκελόνια, ενώ ακολουθεί η Ράκοφ στο -1. Την τελευταία αγωνιστική υπάρχουν τα Λεχ Πόζναν-Βίσλα Πλοκ, Γκόρνικ Ζάμπρζε-Ραντόμιακ Ράντομ και Ράκοφ-Αρκά Γκντίρνια.