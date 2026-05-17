Τροχαίο με τρεις σοβαρά τραυματίες στην παλαιά εθνική οδό στην Ελευσίνα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή της Ελευσίνας.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 20:30, στη συμβολή της Παλαιάς Εθνικής Οδού με την οδό Πλάτωνος περίπου στο ύψος της ΠΥΡΚΑΛ όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ακολούθησε επιχείρηση της Πυροσβεστικής και απεγκλωβίτηκε ένα άκομα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του.

Λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία, ενώ οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.