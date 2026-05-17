Ο Akylas επέστρεψε στην Αθήνα – «Ελπίζω να σας έκανα περήφανους»

O Akylas επέστρεψε από την Βιέννη στην Αθήνα, αφού έδωσε μια εξαιρετική περφόρμανς στη σκηνή της Eurovision εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής του «Ferto» βρέθηκε στη δέκατη θέση, συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς.

«Το οφείλω στον ελληνικό λαό»

Κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο, ο Akylas έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν, με τον τραγουδιστή να ευχαριστεί τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη που του έδειξε.

«Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. Το βράδυ ήταν δύσκολο γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. [Ένιωθα] ότι όλο αυτό που χτίστηκε ξαφνικά θα φύγει. Η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη. Μου έλεγαν ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Δεν καταλαβαίνετε. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Είμαι παρά πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, με τον Φωκά Ευαγγελινό, την ΕΡΤ, τα παιδιά πάνω στο stage, με την ομάδα μου. Η αγάπη που λαμβάνω αυτή τη στιγμή είναι αυτή που με κάνει να συγκινούμαι και όχι ο φόβος».

Ο Akylas αναφέρθηκε και στις προσδοκίες που είχε το ελληνικό κοινό για πρωτιά της χώρας, αναφέροντας: «Δεν ήταν κάτι που μου φορτώσανε. Χάρηκα πολύ που τόσος κόσμος το πίστεψε. Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί πέρα και το απόλαυσα. Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου όλο αυτό και το οφείλω στον ελληνικό λαό».