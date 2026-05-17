Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί

Στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του, ο Τζον Λένον μίλησε για τα σχέδιά του να δημιουργεί τέχνη μέχρι τον θάνατό του, ελπίζοντας ότι αυτό θα συνέβαινε «σε πολύ, πολύ καιρό».

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από το RKO Radio με τον Λένον και τη σύζυγό του, Γιόκο Όνο, στις 8 Δεκεμβρίου 1980, την ίδια μέρα που ο μουσικός δολοφονήθηκε με πυροβολισμό έξω από το κτίριο διαμερισμάτων Dakota, στη Νέα Υόρκη.

«Ελπίζω»

Τμήματα της συνέντευξης περιλαμβάνονται στο νέο ντοκιμαντέρ του Στίβεν Σόντερμπεργκ, «John Lennon: The Last Interview», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Στην αρχή της ταινίας, ο Λένον λέει στη ραδιοφωνική συνέντευξη: «Θεωρώ ότι το έργο μου δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι να πεθάνω και να θαφτώ και ελπίζω αυτό να είναι πολύ, πολύ μακριά». Είναι μια δήλωση που σε στοιχειώνει, δεδομένου ότι ο πρώην μέλος των Beatles δεν είχε ιδέα ότι θα δολοφονηθεί λίγες ώρες αργότερα.

Μιλώντας για τον θάνατο

Ο Λένον και η Όνο, 93 ετών σήμερα, είχαν κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Double Fantasy» μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα και έδωσαν μόνο μία ραδιοφωνική συνέντευξη για την προώθηση του δίσκου.

Η συζήτηση με τους Ντέιβ Σόλιν και Λόρι Κέι του RKO διήρκεσε πάνω από τρεισήμιση ώρες στο διαμέρισμά του, στο Dakota.

Στην συνέντευξη, η οποία μονταρίστηκε για τη νέα ταινία του Σόντερμπεργκ, ο Λένον συζητά επίσης για τον θάνατο του Τζον Φ. Κένεντι, δηλώνοντας ότι ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 1963, παραμένει ένα τέτοιο σύμβολο ελπίδας είναι εξαιτίας του θανάτου του.

Ο μουσικός αναρωτιέται επίσης φωναχτά τι θα είχε κάνει ο μακαρίτης πρόεδρος, αν είχε ζήσει.

«Διάρροια δημιουργικότητας»

Την εποχή της συνέντευξης, ο Λένον είχε μόλις επιστρέψει στη σύνθεση νέου υλικού μετά από πενταετή αποχή από τη μουσική, κάτι για το οποίο έδειχνε ενθουσιασμό.

Ο μουσικός περιγράφει την επιστροφή του στη δημιουργία στην συνέντευξη ως «διάρροια δημιουργικότητας» και λέει ότι, μετά από αυτό το διάστημα απουσίας, τα τραγούδια απλώς του έρχονταν.

Αναφέρει επίσης τη συμβολή της Όνο ως πηγή έμπνευσης και μοιράζεται τα σχέδια του ζευγαριού για τη δημιουργία ενός δεύτερου άλμπουμ, και ίσως ακόμη και ενός τρίτου.

«Χαρά»

Ο τραγουδιστής του «Imagine» χαρακτηρίζει τη σύζυγό του και συνεργάτιδά του -την οποία είχε παντρευτεί στο Γιβραλτάρ το 1969, ένα χρόνο πριν οι Beatles ανακοινώσουν τη διάλυσή τους- ως την καλύτερή του φίλη και περιγράφει τη συνεργασία μαζί της ως «χαρά».

Επίσης, ανέφερε την Όνο και τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ως τους μόνους δύο ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε για περισσότερο από ένα σύντομο διάστημα, αποκαλώντας τον εαυτό του αρκετά καλό ανιχνευτή ταλέντων.

Χωρισμός και συμφιλίωση

Σε άλλο σημείο της τελευταίας συνέντευξης του αείμνηστου μουσικού, την οποία φωτίζει ο διάσημος σκηνοθέτης Σόντερμπεργκ, 63 ετών, στη νέα του ταινία, ο ίδιος και η Όνο μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους, από τα πρώτα τους βήματα μέχρι την προσωπική τους ζωή, καθώς και για τη δυναμική της οικογένειας του ζευγαριού με τον γιο τους Σον, που σήμερα είναι 50 ετών.

Το ζευγάρι δεν αποφεύγει να μιλήσει για τα σκαμπανεβάσματα, προσφέροντας μια εικόνα για τον χωρισμό και τη συμφιλίωσή τους.

Ο Λένον, πατέρας

Ο δημιουργός του «Happy Xmas (War Is Over)» περιγράφει τον τότε 5χρονο Σον ως «δίδυμο» του και λέει ότι το παιδί του έμαθε να είναι αυθεντικός. Περιγράφει επίσης μια μέρα από τη ζωή του με τον μικρό γιο του.

Ο Λένον αναπολεί επίσης τη ζωή του ως πατέρας του μεγαλύτερου γιου του, Τζούλιαν, τον οποίο απέκτησε με την πρώτη του σύζυγο, Σίνθια Πάουελ.

Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ήταν παρών ως γονιός για τον Τζούλιαν, ο οποίος ήταν 17 ετών τη στιγμή της δολοφονίας του πατέρα του. Ο Τζούλιαν είναι σήμερα 63 ετών.

Η αγάπη

Ο Σόντερμπεργκ είχε προηγουμένως μιλήσει για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ -το πρώτο του από το 2010- στο Variety, δηλώνοντας ότι τόσο ο Λένον όσο και η Όνο «ήταν και οι δύο ελεύθεροι» στη συζήτηση που περιλαμβάνεται στην ταινία.

«Με εξέπληξε το πόσο ανοιχτοί και ενθουσιασμένοι ήταν να μιλήσουν», είπε ο Σόντερμπεργκ για το καλλιτεχνικό ζευγάρι.

«Θα νόμιζε κανείς ότι δεν είχαν δώσει ποτέ συνέντευξη πριν. Θέλω λοιπόν αυτό να μεταδοθεί στο κοινό. Όλα όσα είπαν πριν από 45 χρόνια δεν είναι απλώς επίκαιρα σήμερα. Είναι ακόμη πιο επίκαιρα όσον αφορά τις σχέσεις, την πολιτική, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον. Τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα επηρεάζουν το άτομο και, πάνω απ’ όλα, τη σημασία της αγάπης στην καθημερινή μας ζωή και στον κόσμο μας».

*Με στοιχεία από people.com