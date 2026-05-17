Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί
Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί

Η συνέντευξη, που ηχογραφήθηκε πριν τη δολοφονία του Τζον Λένον, παρουσιάζεται στην ταινία «John Lennon: The Last Interview», η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Έφη Αλεβίζου
Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του, ο Τζον Λένον μίλησε για τα σχέδιά του να δημιουργεί τέχνη μέχρι τον θάνατό του, ελπίζοντας ότι αυτό θα συνέβαινε «σε πολύ, πολύ καιρό».

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από το RKO Radio με τον Λένον και τη σύζυγό του, Γιόκο Όνο, στις 8 Δεκεμβρίου 1980, την ίδια μέρα που ο μουσικός δολοφονήθηκε με πυροβολισμό έξω από το κτίριο διαμερισμάτων Dakota, στη Νέα Υόρκη.

«Ελπίζω»

Τμήματα της συνέντευξης περιλαμβάνονται στο νέο ντοκιμαντέρ του Στίβεν Σόντερμπεργκ, «John Lennon: The Last Interview», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Στην αρχή της ταινίας, ο Λένον λέει στη ραδιοφωνική συνέντευξη: «Θεωρώ ότι το έργο μου δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι να πεθάνω και να θαφτώ και ελπίζω αυτό να είναι πολύ, πολύ μακριά». Είναι μια δήλωση που σε στοιχειώνει, δεδομένου ότι ο πρώην μέλος των Beatles δεν είχε ιδέα ότι θα δολοφονηθεί λίγες ώρες αργότερα.

Τζον Λένον και Γιόκο Όνο / Wikimedia Commons

Μιλώντας για τον θάνατο

Ο Λένον και η Όνο, 93 ετών σήμερα, είχαν κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Double Fantasy» μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα και έδωσαν μόνο μία ραδιοφωνική συνέντευξη για την προώθηση του δίσκου.

Η συζήτηση με τους Ντέιβ Σόλιν και Λόρι Κέι του RKO διήρκεσε πάνω από τρεισήμιση ώρες στο διαμέρισμά του, στο Dakota.

Στην συνέντευξη, η οποία μονταρίστηκε για τη νέα ταινία του Σόντερμπεργκ, ο Λένον συζητά επίσης για τον θάνατο του Τζον Φ. Κένεντι, δηλώνοντας ότι ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 1963, παραμένει ένα τέτοιο σύμβολο ελπίδας είναι εξαιτίας του θανάτου του.

Ο μουσικός αναρωτιέται επίσης φωναχτά τι θα είχε κάνει ο μακαρίτης πρόεδρος, αν είχε ζήσει.

«Διάρροια δημιουργικότητας»

Την εποχή της συνέντευξης, ο Λένον είχε μόλις επιστρέψει στη σύνθεση νέου υλικού μετά από πενταετή αποχή από τη μουσική, κάτι για το οποίο έδειχνε ενθουσιασμό.

Ο μουσικός περιγράφει την επιστροφή του στη δημιουργία στην συνέντευξη ως «διάρροια δημιουργικότητας» και λέει ότι, μετά από αυτό το διάστημα απουσίας, τα τραγούδια απλώς του έρχονταν.

Αναφέρει επίσης τη συμβολή της Όνο ως πηγή έμπνευσης και μοιράζεται τα σχέδια του ζευγαριού για τη δημιουργία ενός δεύτερου άλμπουμ, και ίσως ακόμη και ενός τρίτου.

«Θεωρώ ότι το έργο μου δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι να πεθάνω και να θαφτώ και ελπίζω αυτό να είναι πολύ, πολύ μακριά». Είναι μια δήλωση που σε στοιχειώνει, δεδομένου ότι ο πρώην μέλος των Beatles δεν είχε ιδέα ότι θα δολοφονηθεί λίγες ώρες αργότερα

«Χαρά»

Ο τραγουδιστής του «Imagine» χαρακτηρίζει τη σύζυγό του και συνεργάτιδά του  -την οποία είχε παντρευτεί στο Γιβραλτάρ το 1969, ένα χρόνο πριν οι Beatles ανακοινώσουν τη διάλυσή τους- ως την καλύτερή του φίλη και περιγράφει τη συνεργασία μαζί της ως «χαρά».

Επίσης, ανέφερε την Όνο και τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ως τους μόνους δύο ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε για περισσότερο από ένα σύντομο διάστημα, αποκαλώντας τον εαυτό του αρκετά καλό ανιχνευτή ταλέντων.

Χωρισμός και συμφιλίωση

Σε άλλο σημείο της τελευταίας συνέντευξης του αείμνηστου μουσικού, την οποία φωτίζει ο διάσημος σκηνοθέτης Σόντερμπεργκ, 63 ετών, στη νέα του ταινία, ο ίδιος και η Όνο μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους, από τα πρώτα τους βήματα μέχρι την προσωπική τους ζωή, καθώς και για τη δυναμική της οικογένειας του ζευγαριού με τον γιο τους Σον, που σήμερα είναι 50 ετών.

Το ζευγάρι δεν αποφεύγει να μιλήσει για τα σκαμπανεβάσματα, προσφέροντας μια εικόνα για τον χωρισμό και τη συμφιλίωσή τους.

Ο Λένον, πατέρας

Ο δημιουργός του «Happy Xmas (War Is Over)» περιγράφει τον τότε 5χρονο Σον ως «δίδυμο» του και λέει ότι το παιδί του έμαθε να είναι αυθεντικός. Περιγράφει επίσης μια μέρα από τη ζωή του με τον μικρό γιο του.

Ο Λένον αναπολεί επίσης τη ζωή του ως πατέρας του μεγαλύτερου γιου του, Τζούλιαν, τον οποίο απέκτησε με την πρώτη του σύζυγο, Σίνθια Πάουελ.

Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ήταν παρών ως γονιός για τον Τζούλιαν, ο οποίος ήταν 17 ετών τη στιγμή της δολοφονίας του πατέρα του. Ο Τζούλιαν είναι σήμερα 63 ετών.

Ο σκηνοθέτης Στίβεν Σόντερμπεργκ κάνει μια χειρονομία κατά τη διάρκεια φωτογράφησης για το ντοκιμαντέρ «John Lennon: The Last Interview», το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των Ειδικών Προβολών στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις Κάννες της Γαλλίας, στις 16 Μαΐου 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Η αγάπη

Ο Σόντερμπεργκ είχε προηγουμένως μιλήσει για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ -το πρώτο του από το 2010- στο Variety, δηλώνοντας ότι τόσο ο Λένον όσο και η Όνο «ήταν και οι δύο ελεύθεροι» στη συζήτηση που περιλαμβάνεται στην ταινία.

«Με εξέπληξε το πόσο ανοιχτοί και ενθουσιασμένοι ήταν να μιλήσουν», είπε ο Σόντερμπεργκ για το καλλιτεχνικό ζευγάρι.

«Θα νόμιζε κανείς ότι δεν είχαν δώσει ποτέ συνέντευξη πριν. Θέλω λοιπόν αυτό να μεταδοθεί στο κοινό. Όλα όσα είπαν πριν από 45 χρόνια δεν είναι απλώς επίκαιρα σήμερα. Είναι ακόμη πιο επίκαιρα όσον αφορά τις σχέσεις, την πολιτική, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον. Τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα επηρεάζουν το άτομο και, πάνω απ’ όλα, τη σημασία της αγάπης στην καθημερινή μας ζωή και στον κόσμο μας».

*Με στοιχεία από people.com

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χώρισε από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία
Μπορεί η κόντρα τους με τον Μπρούκλιν να τους έχει προκαλέσει θλίψη, ωστόσο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα παρηγορηθούν βλέποντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό

Στην όγδοη θέση η Τζένγκο
Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό στο μίτινγκ του Τόκιο.

Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Ενώ στη κτηματομεσιτική αγορά και την οικονομία οι δείκτες μεταφράζονται ως «υγεία και ανάπτυξη», για την κοινωνία και το μέσο νοικοκυριό αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα
LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Ελλάς Βερόνα για την 37η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Άγιοι Ανάργυροι: Τι λέει η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Οι δυο γονείς των τριών μικρών παιδιών στους Αγίους Αναργύρους, παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη που αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα
Εντός έδρας ήττα-σοκ υπέστη η Γιουβέντους από την αδιάφορη Φιορεντίνα και έπεσε στην 6η θέση και εκτός Champions League, με τη Ρόμα να εκμεταλλεύεται το γεγονός και να περνά 4η, μετά το 2-0 επί της Λάτσιο στο ντέρμπι της πρωτεύουσας.

LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός
LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 15:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας
Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη να μην αποχωρούν από το κόμμα.

Καιρός: Με βροχές μπαίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου – Τι δείχνουν τα μοντέλα για πρώιμο καύσωνα
Σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες εβδομαδιαίας τάσης, ο καιρός δεν αναμένεται να είναι καλοκαιρινού τύπου στο διάστημα από 18 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς

Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση
Η Ντάρα χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision, όμως ο τελικός της Βιέννης σημαδεύτηκε από μποϊκοτάζ, διαδηλώσεις, συλλήψεις και αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 37η αγωνιστική της Premier League.

«Κάναμε τα πάντα για αυτήν την οικογένεια – Αφαντες οι κοινωνικές υπηρεσίες – Τι λέει στο in η μητέρα συμμαθητή των παιδιών που ζούσαν στη «τρώγλη»
Η μητέρα περιγράφει πως η οικογένεια εμφανίστηκε ξαφνικά στο Περιστέρι, χωρίς κανείς να γνωρίζει το παραμικρό για το παρελθόν ή τις συνθήκες διαβίωσής της.

Αθήνα: Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα – Γιατί θεωρείται «όαση» για τους οδηγούς
Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1898 στην Αθήνα και βρίσκεται σχεδόν ακριβώς στην ίδια ευθεία όπου υπήρχε στην αρχαιότητα δρόμος με μεγάλο πλάτος και κατά τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία καρόδρομος

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

