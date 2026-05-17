Στην όγδοη θέση η Τζένγκο
Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό στο μίτινγκ του Τόκιο.
- Επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στο Άμπου Ντάμπι
- Βρέθηκε σορός άνδρα σε βουνό - Εξετάζεται αν ανήκει σε 78χρονο που έχει εξαφανιστεί
- Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε τρία αυτοκίνητα στο Γαλάτσι – Δείτε βίντεο
- Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση κυκλοφορούσε με αλυσοπρίονο - Τον αφόπλισαν αστυνομικοί
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η αγωνιστική σεζόν της Ελίνας Τζένγκο άνοιξε την Κυριακή (17/5) στο μίτινγκ του Τόκιο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό, με καλύτερη προσπάθεια στα 58,37 μέτρα.
Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ δεν βρίσκεται ακόμη στην αγωνιστική κατάσταση που επιθυμεί, δεδομένου ότι ξεκίνησε αργά τις βολές της την εφετινή σεζόν. Πάντως, η Τζένγκο βελτίωσε τη φετινή της επίδοση, που ήταν 58,21 μ. από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων της Κύπρου.
Ο επόμενος αγώνας της θα είναι στο Diamond League της Σιαμέν, στις 23 Μαΐου. Νικήτρια του αγώνα αναδείχθηκε η Ρένα Οταμπόρ με βολή στα 61,57 μέτρα.
- Στην όγδοη θέση η Τζένγκο
- LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα
- Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα
- LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός
- LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
- Χωρίς Ναν, Φαρίντ και Καλαϊτζάκη ο Παναθηναϊκός στη Μύκονο
- Η ατάκα του Μοντέρο πριν το Game 4 με τον Παναθηναϊκό: «Θυμάμαι να λέω στους συμπαίκτες μου…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις