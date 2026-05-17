newspaper
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ένα δισ. δολάρια για την ασφάλεια της αίθουσας χορού του Τραμπ; – «Αυτή η υπόθεση βρωμάει από μακριά»
Κόσμος 17 Μαΐου 2026, 15:19

Ένα δισ. δολάρια για την ασφάλεια της αίθουσας χορού του Τραμπ; – «Αυτή η υπόθεση βρωμάει από μακριά»

Η ψυχρολουσία των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία κάνει πολλούς σκεπτικούς όσον αφορά την αίθουσα χορού που σχεδιάζει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Για τους περισσότερους Ρεπουμπλικάνους ακούγεται λογικό, για τους Δημοκρατικούς απαράδεκτο το ένα δισεκατομμύριο δολάρια που ζήτησαν οι πρώτοι σε προτεινόμενο νομοσχέδιο για να καλυφθεί το κονδύλι μόνο για την ασφάλεια της νέας αίθουσας χορού και δεξιώσεων του Λευκού Οίκου που οραματίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η προγραμματισμένη αίθουσα δεξιώσεων επιφάνειας 8.360 τ.μ, και κόστους 400 εκατ. δολαρίων, θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικές δωρεές. Έτσι, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο υποστήριξαν ότι το 1 δισ. δολάρια του νομοσχεδίου δεν προορίζεται για την ίδια την αίθουσα, αλλά για τα σχετικά μέτρα ασφαλείας και άλλες ανάγκες προστασίας του προέδρου.

Ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, Σον Κίρραν, δήλωσε ότι η υπηρεσία σχεδιάζει να διαθέσει 220 εκατ. δολ. από αυτά τα κονδύλια για την «ενίσχυση θωράκισης» της αίθουσας, τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων τζαμιών και συστημάτων εντοπισμού drones και χημικών ουσιών.

Τα υπόλοιπα κονδύλια, όπως υποστήριξε, θα διατεθούν για άλλα μέτρα ασφαλείας του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων 180 εκατ. δολ. για νέο κέντρο ελέγχου επισκεπτών, 175 εκατ. δολ. για εκπαίδευση πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας και ενίσχυση της ασφάλειας προστατευόμενων προσώπων, 150 εκατ. δολάρια για την αντιμετώπιση «αναδυόμενων απειλών» όπως βιολογικά όπλα και παραβιάσεις εναέριου χώρου, καθώς και 100 εκατ. δολάρια για την ασφάλεια σημαντικών εθνικών εκδηλώσεων.

Άκυρο από Γερουσία

Ωστόσο, αυτά δεν φάνηκαν και τόσο πειστικά στη Γερουσία όπως αποφάνθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου η κοινοβουλευτική σύμβουλος της Γερουσίας γι’ αυτό και δεν συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο δαπανών για την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής των Ρεπουμπλικανών με τη σημερινή του μορφή.

Το έργο «East Wing Modernization Project» απαιτεί τον συντονισμό πολλών κυβερνητικών υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, υπάγεται στην εποπτεία πολλών επιτροπών, έκρινε η κοινοβουλευτική σύμβουλος της Γερουσίας Ελίζαμπεθ Μακντόνο, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας.

Οι Δημοκρατικοί πανηγυρίζουν

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.Σούμερ και άλλοι Δημοκρατικοί χαιρέτισαν την απόφαση του Σαββάτου, χαρακτηρίζοντάς τη νίκη των φορολογουμένων απέναντι σε περιττές δαπάνες, ενώ χλεύασαν τους «Ρεπουμπλικανούς της αίθουσας δεξιώσεων» για την προσπάθειά τους να στηρίξουν το έργο.

«Οι Ρεπουμπλικανοί προσπάθησαν να φορτώσουν στους φορολογούμενους το κόστος της αίθουσας δεξιώσεων του Τραμπ, ύψους ενός δισ. δολ. Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας αντέδρασαν — και τίναξαν στον αέρα την πρώτη τους προσπάθεια», ανέφερε ο Σούμερ. «Οι Αμερικανοί δεν θέλουν αίθουσα δεξιώσεων. Δεν χρειάζονται αίθουσα δεξιώσεων. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποχρεωθούν να πληρώσουν γι’ αυτήν».

Οι Δημοκρατικοί σκοπεύουν να συνεχίσουν να πιέζουν πολιτικά τους Ρεπουμπλικανούς για τη χρηματοδότηση, εφόσον αυτή παραμείνει στο νομοσχέδιο.

«Πιστεύω ότι θα είναι μία από τις πιο τοξικές πολιτικά ψηφοφορίες που θα κληθούν να δώσουν οι Ρεπουμπλικανοί αυτή τη διετία», δήλωσε ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι. «Όλοι γνωρίζουν για την αίθουσα δεξιώσεων. Όλοι θεωρούν ότι βρωμάει από μακριά. Και έχει καταλήξει να λειτουργεί ως σύμβολο μιας ευρύτερης διαφθοράς».

Επιφυλάξεις Ρεπουμπλικάνων

Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών υποστηρίζουν ότι η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ασφάλειας του Λευκού Οίκου μετά και τη νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα.

«Υπήρξαν τρεις απόπειρες δολοφονίας μόνο τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν. «Προφανώς, τα χρήματα αυτά αφορούν την ασφάλεια του κτιρίου. Η Μυστική Υπηρεσία έχει αποστολή να προστατεύει τον πρόεδρο. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνει».

Εκπρόσωπος του όμως, δήλωσε το Σάββατο ότι το νομοσχέδιο θα τροποποιηθεί ώστε να πληροί τις απαιτήσεις. «Αναδιατύπωση. Βελτίωση. Επανυποβολή», έγραψε ο εκπρόσωπος Ράιαν Ράσε στην πλατφόρμα X. «Τίποτα από αυτά δεν είναι ασυνήθιστο σε μια διαδικασία Byrd», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον κανόνα που φέρει το όνομα του πρώην γερουσιαστή Ρόμπερτ Μπερντ και καθορίζει τη διαδικασία ελέγχου ορισμένων νομοσχεδίων δαπανών.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Washington Post, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στο αίτημα της κυβέρνησης, φοβούμενοι ότι μπορεί να αποδειχθεί πολιτικά επιζήμιο, τη στιγμή που οι υψηλές τιμές καυσίμων πιέζουν ήδη τη φήμη του κόμματος σε οικονομικά ζητήματα.

Με πληροφορίες από Washington Post

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Business
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Γονείς – τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν – Αδιανόητο έγκλημα
Φρίκη 17.05.26

Γονείς - τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν - Αδιανόητο έγκλημα

Το ζευγάρι στη Ρωσία δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί και κατασκεύασε ένα στενό ξύλινο κουτί με καπάκι, που έμοιαζε με φέρετρο όπου φυλάκιζε τη μικρή.

Σύνταξη
Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Στην Κροατία 17.05.26

Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Σύνταξη
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Συνελήφθη 17.05.26

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Σύνταξη
Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Μεγάλο χτύπημα 17.05.26

Μπαράζ επιθέσεων με drones δέχτηκε η Ρωσία - Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες στη Μόσχα

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Σύνταξη
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ ανεβάζει φωτογραφία του φορώντας στολή με παράσημα – Για ποιες πράξεις τα κέρδισε
Αλήθεια ή ψέματα; 17.05.26

Ο Τραμπ ανεβάζει φωτογραφία του φορώντας στολή με παράσημα – Για ποιες πράξεις τα κέρδισε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε μια φωτογραφία στην πλατφόρμα Truth Social, που τον δείχνει ως παρασημοφορημένο στρατιώτη. Είναι ο ίδιος, αλλά... τα παράσημα ίσως είναι λίγο υπερβολικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανεβαίνει το θερμόμετρο στις σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας – «Κίνδυνος σύγκρουσης τα επόμενα δύο χρόνια»
Μια λάθος κίνηση 17.05.26

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στις σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας – «Κίνδυνος σύγκρουσης τα επόμενα δύο χρόνια»

Μια επικίνδυνη κοντινή συνάντηση, ένας λανθασμένος υπολογισμός, ένα «κλείδωμα» ραντάρ ελέγχου πυρός ή μια υπερβολική αντίδραση από έναν κατώτερο διοικητή θα μπορούσαν στη σύγκρουση Κίνας-Ιαπωνίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουλάχιστον 57 συλλήψεις στη Βολιβία έπειτα από συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 17.05.26

Τουλάχιστον 57 συλλήψεις στη Βολιβία έπειτα από συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στην πρωτεύουσα Λα Παζ

Περίπου 3.500 χιλιάδες αστυνομικοί στη Βολιβία συγκρούστηκαν με διαδηλωτές για να ανοίξουν τα μπλόκα των διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην όγδοη θέση η Τζένγκο
Αθλητισμός & Σπορ 17.05.26

Στην όγδοη θέση η Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό στο μίτινγκ του Τόκιο.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Τρέχει να προλάβει 17.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ως 007 με όπλο στο χέρι - Άλλη μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία δια χειρός Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Σύνταξη
Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Ζήτηση και προσφορά 17.05.26

Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά

Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Ενώ στη κτηματομεσιτική αγορά και την οικονομία οι δείκτες μεταφράζονται ως «υγεία και ανάπτυξη», για την κοινωνία και το μέσο νοικοκυριό αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Ελλάς Βερόνα για την 37η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Άγιοι Ανάργυροι: Τι λέει η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Στους Αγίους Αναργύρους 17.05.26

«Είχα να καθαρίσω δυο μέρες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί» - Τι λέει η μητέρα των παιδιών που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες

Οι δυο γονείς των τριών μικρών παιδιών στους Αγίους Αναργύρους, παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη που αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα

Εντός έδρας ήττα-σοκ υπέστη η Γιουβέντους από την αδιάφορη Φιορεντίνα και έπεσε στην 6η θέση και εκτός Champions League, με τη Ρόμα να εκμεταλλεύεται το γεγονός και να περνά 4η, μετά το 2-0 επί της Λάτσιο στο ντέρμπι της πρωτεύουσας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί
Κάννες 17.05.26

Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί

Η συνέντευξη, που ηχογραφήθηκε πριν τη δολοφονία του Τζον Λένον, παρουσιάζεται στην ταινία «John Lennon: The Last Interview», η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.05.26

LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός

LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 15:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 17.05.26

Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη να μην αποχωρούν από το κόμμα.

Σύνταξη
Καιρός: Με βροχές μπαίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου – Τι δείχνουν τα μοντέλα για πρώιμο καύσωνα
Καιρός 17.05.26

Με βροχές μπαίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου - Τι δείχνουν τα μοντέλα για πρώιμο καύσωνα

Σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες εβδομαδιαίας τάσης, ο καιρός δεν αναμένεται να είναι καλοκαιρινού τύπου στο διάστημα από 18 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση
«Ποια ουδετερότητα;» 17.05.26

Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση

Η Ντάρα χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision, όμως ο τελικός της Βιέννης σημαδεύτηκε από μποϊκοτάζ, διαδηλώσεις, συλλήψεις και αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 37η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Κάναμε τα πάντα για αυτήν την οικογένεια – Αφαντες οι κοινωνικές υπηρεσίες – Τι λέει στο in η μητέρα συμμαθητή των παιδιών που ζούσαν στη «τρώγλη»
Στο Περιστέρι 17.05.26

«Κάναμε τα πάντα για αυτήν την οικογένεια – Αφαντες οι κοινωνικές υπηρεσίες – Τι λέει στο in η μητέρα συμμαθητή των παιδιών που ζούσαν στη «τρώγλη»

Η μητέρα περιγράφει πως η οικογένεια εμφανίστηκε ξαφνικά στο Περιστέρι, χωρίς κανείς να γνωρίζει το παραμικρό για το παρελθόν ή τις συνθήκες διαβίωσής της.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Αθήνα: Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα – Γιατί θεωρείται «όαση» για τους οδηγούς
Άλλοτε καρόδρομος 17.05.26

Ποια είναι η μεγαλύτερη ασφαλτοστρωμένη ευθεία στην Αθήνα - Γιατί θεωρείται «όαση» για τους οδηγούς

Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1898 στην Αθήνα και βρίσκεται σχεδόν ακριβώς στην ίδια ευθεία όπου υπήρχε στην αρχαιότητα δρόμος με μεγάλο πλάτος και κατά τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία καρόδρομος

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies