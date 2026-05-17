Επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στο Άμπου Ντάμπι
Το γραφείο Τύπου του 'Αμπου Ντάμπι ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι η πυρκαγιά δεν είχε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μια επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια του πυρηνικού σταθμού Barakah στην περιοχή al-Dhafra των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Σε ανάρτηση στο X, το γραφείο Τύπου του ‘Αμπου Ντάμπι ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού, δεν είχε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας.
Η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας στο Αμπού Ντάμπι επιβεβαίωσε ότι τα βασικά συστήματα του πυρηνικού σταθμού λειτουργούν κανονικά.
Authorities in Abu Dhabi responded to a fire incident that broke out in an electrical generator outside the inner perimeter of the Barakah Nuclear Power Plant in the Al Dhafra Region, caused by a drone strike. No injuries were reported, and there was no impact on radiological…
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) May 17, 2026
- Καιρός: Με βροχές μπαίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου – Τι δείχνουν τα μοντέλα για πρώιμο καύσωνα
- Κοζάνη: Βρέθηκε σορός άνδρα σε βουνό – Πιθανολογείται ότι ανήκει σε 78χρονο που έχει εξαφανιστεί
- Πάμε μια βόλτα;: Η Ελένη Ράντου μας «ταξιδεύει» στη ζωή της
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
- «Κάναμε τα πάντα για αυτήν την οικογένεια – Αφαντες οι κοινωνικές υπηρεσίες – Τι λέει στο in η μητέρα συμμαθητή των παιδιών που ζούσαν στη «τρώγλη»
- Χωρίς Ναν, Φαρίντ και Καλαϊτζάκη ο Παναθηναϊκός στη Μύκονο
- Επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στο Άμπου Ντάμπι
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [17.05 – 23.05.2026]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις