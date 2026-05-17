Επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στο Άμπου Ντάμπι

Μια επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια του πυρηνικού σταθμού Barakah στην περιοχή al-Dhafra των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σε ανάρτηση στο X, το γραφείο Τύπου του ‘Αμπου Ντάμπι ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού, δεν είχε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας.

Η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας στο Αμπού Ντάμπι επιβεβαίωσε ότι τα βασικά συστήματα του πυρηνικού σταθμού λειτουργούν κανονικά.