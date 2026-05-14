Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ. «Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ.
«Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli Military Delegation pic.twitter.com/TRX9y5ZoVN
— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) May 13, 2026
Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού αποκάλυψε χθες Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών (στις φωτογραφίες αρχείου του Reuters, επάνω, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, αριστερά, και Μπενιαμίν Νετανιάχου).
Μια πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες, συμπλήρωσε.
Διπλωματικές σχέσεις
Τα ΗΑΕ είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Πηγή: ΑΠΕ
