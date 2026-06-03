Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη: 13 συλλήψεις

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Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη, για εγκληματική οργάνωση που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες επιχειρήσεις σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλοι 39.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Η πρώτη εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ είναι ότι το κύκλωμα είχε βγάλει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια από παράνομες επιδοτήσεις ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.