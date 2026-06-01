ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων να απολογηθούν οι 12 πρώτοι κατηγορούμενοι με τον έναν εκ αυτών να ζητά προθεσμία για αύριο.

Μέχρι στιγμής έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αρνηθεί την οποιαδήποτε έκνομη δραστηριότητα και πολύ περισσότερο ότι έχουν σχέση με δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας τους προσκόμισαν στοιχεία προκειμένου να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους ότι κατείχαν νομίμως αγροτεμάχια και ως εκ τούτου ήταν νόμιμες και οι επιδοτήσεις που έλαβαν. Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται.

Στο μεταξύ αύριο έχει προσδιοριστεί να απολογηθούν οι πέντε κατηγορούμενοι, που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.

Μετά το τέλος της απολογίας τους Ευρωπαίους ανακριτής και εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας θα αποφαίνονται για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση