ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη
Αύριο έχει προσδιοριστεί να απολογηθούν οι πέντε κατηγορούμενοι, που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο γυναικών που έκαναν πεζοπορία στον Όλυμπο
- «Νέα εποχή» στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος – Πειραματικό χάπι διπλασιάζει την επιβίωση
- Σοκ από το τραγικό τροχαίο με θύματα πατέρα και γιο - Δεν έδωσε στοιχεία η κάμερα από το κράνος του 52χρονου
- Έτοιμος να γίνει τρισεκατομμυριούχος, ο Μασκ ίσως συγχωνεύσει Tesla και SpaceX
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων να απολογηθούν οι 12 πρώτοι κατηγορούμενοι με τον έναν εκ αυτών να ζητά προθεσμία για αύριο.
Μέχρι στιγμής έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αρνηθεί την οποιαδήποτε έκνομη δραστηριότητα και πολύ περισσότερο ότι έχουν σχέση με δράση εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας τους προσκόμισαν στοιχεία προκειμένου να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους ότι κατείχαν νομίμως αγροτεμάχια και ως εκ τούτου ήταν νόμιμες και οι επιδοτήσεις που έλαβαν. Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται.
Στο μεταξύ αύριο έχει προσδιοριστεί να απολογηθούν οι πέντε κατηγορούμενοι, που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.
Μετά το τέλος της απολογίας τους Ευρωπαίους ανακριτής και εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας θα αποφαίνονται για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Ιούνιος 2026]
- Πάτρα: Πυροβολισμοί στα Δεμένικα – Ένας τραυματίας
- Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ έφτασε στην Αθήνα, ακολουθεί ο Μπαλντίνι
- Κικίλιας: «Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία, δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις»
- Ράγιο Βαγιεκάνο, η μεγαλύτερη «Σχολή» προπονητών στην Ισπανία
- Γαλλία: Συνέλαβε τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου – «Πράξη πειρατείας» καταγγέλλει το Κρεμλίνο
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη
- Ιράν: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» – Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις