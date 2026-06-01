Πάτρα: Σοκ από το τραγικό τροχαίο με θύματα πατέρα και γιο – Δεν έδωσε στοιχεία η κάμερα από το κράνος του 52χρονου
Στο πένθος βυθίστηκε η Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς το μεσημέρι της Κυριακής.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Θρήνος στην Πάτρα από το τραγικό δυστύχημα με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με την εικόνα του τροχαίου να παραμένει θολή.
Πατέρας και γιός έχασαν τη ζωή τους ενώ επέστρεφαν από βόλτα με τη μηχανή τους.
H καταγραφή της κάμερας έχει σταματήσει δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην έχουν ξεκάθαρη εικόνα του τι συνέβη
Αστυνομικοί εντόπισαν την κάμερα που είχε ενσωματωμένη στο κράνος του ο 52χρονος και θεωρούσαν ότι μέσα από αυτή θα ξεδιάλυναν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Λίγο μετά το σοκαριστικό δυστύχημα, άνδρες της Τροχαίας πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους στο σημείο της τραγωδίας και εντόπισαν την κάμερα του 52χρονου.
Η κάμερα μεταφέρθηκε στα εργαστήρια προκειμένου να ελεγχθεί το υλικό που είχε καταγράψει. Ωστόσο, όπως αναφέρει το tempo24.news, η καταγραφή της κάμερας έχει σταματήσει δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην έχουν ξεκάθαρη εικόνα του τι συνέβη.
Ετσι αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς στο σημείο γίνονται έργα (εδώ και χρόνια) στήριξης της γέφυρας της Περιμετρικής και δεν υπάρχουν άλλες κάμερες στην περιοχή.
Πάντως το σημείο κάτω από την γέφυρα θεωρείται “καρμανιόλα”, καθώς έχουν καταγραφεί τουλάχιστον άλλα τρία τροχαία, όπως αποκάλυψαν κάτοικοι της περιοχής μιλώντας στο tempo24. Μάλιστα όταν συνέβη το τραγικό δυστύχημα από το δυνατό ήχο που προκλήθηκε πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί.
