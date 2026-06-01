Το meteo, δημοσιεύει δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης στην οποία αποτυπώνεται το νησί της Λευκάδας, δυτικά του οποίου διακρίνονται εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί γαλάζιας απόχρωσης στην επιφάνεια της θάλασσας.

Οι εν λόγω επιφανειακές «δίνες» σχετίζονται με την παρουσία φερτών υλικών και αιωρούμενων σωματιδίων κοντά στις ακτές του νησιού, τα οποία αναμειγνύονται και μεταφέρονται από τα επιφανειακά θαλάσσια ρεύματα, όπως εξηγούν οι συντάκτες του άρθρου (Χ. Γιαννακλής, Κ. Λαγουβάρδος).

Η δορυφορική εικόνα αποτελεί προϊόν του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus και λήφθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, κατά το πέρασμά του πάνω από την Ελλάδα.

