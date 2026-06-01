Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ, όταν ένα άτομο έχασε τη ζωή του αφού πήδηξε από αερόστατο στο Ζούντερτ στην Ολλανδία.

Επειδή αρχικά δεν ήταν σαφές πού είχε προσγειωθεί το θύμα, ξεκίνησε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση έρευνας.

Η αστυνομία εικάζει αυτοκτονία

Διάφορες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών ασθενοφόρων, έφτασαν στο σημείο.

Μετά από λίγο, το θύμα βρέθηκε στον κήπο ενός σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κλήθηκαν πολλά ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο τραυματιών. Παρά την ταχεία ανταπόκριση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο για το θύμα. Το άτομο πέθανε επί τόπου.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε την Κυριακή το πρωί ότι υπάρχουν ισχυρές υποψίες για αυτοκτονία. «Κάποιος πέθανε, αλλά η ισχυρή μας υποψία είναι ότι επρόκειτο για δική του επιλογή». Ως εκ τούτου, η αστυνομία δεν προβαίνει σε περαιτέρω δηλώσεις.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, προσέλκυσε μεγάλη προσοχή από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σε μεγάλους αριθμούς στην περιοχή. Έχει διατεθεί υποστήριξη για τα θύματα για όσους ήταν μάρτυρες του περιστατικού.