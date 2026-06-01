Χερσώνα: Παιδί σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού drone – Ρωσική επίθεση στη Νικόπολ, γυναίκα έχασε τη ζωή της

Φονικές επιθέσεις έγιναν σε Χερσώνα και Νικόπολ, με την Ουκρανία και τη Ρωσία να συνεχίζουν τα εκατέρωθεν πλήγματα, ειδικά με τη χρήση drones.

Το αγόρι που σκοτώθηκε ήταν γεννημένο το 2020

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη την Κυριακή σε μια κατοικία, σε κατεχόμενη από τη Ρωσία ζώνη της νότιας Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί, ανακοίνωσαν οι τοπικές, φιλορωσικές αρχές.

Εξάλλου, μια γυναίκα 50 ετών σκοτώθηκε και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν – τα δύο σοβαρά – από ρωσική επίθεση στο Νικόπολ, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ της κεντροανατολικής Ουκρανίας, ανέφερε ο κυβερνήτης της, Ολεξάντρ Γκάνζα.

Οι φιλορωσικές αρχές του κατεχόμενου τμήματος της Χερσώνας ανακοίνωσαν ότι ένα αγόρι που γεννήθηκε το 2020 σκοτώθηκε όταν ουκρανικό drone έπληξε μια κατοικία στο Γκενίτσεσκ, μια πόλη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην κατεχόμενη Κριμαία. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Σάλντο, έναν φιλορώσο αξιωματούχο.

Δείτε σχετικό βίντεο από τη Χερσώνα:

A six-year-old boy died in a Ukrainian Armed Forces attack in the Kherson region A Ukrainian Armed Forces drone attacked multi-story buildings in Henichesk, Kherson region. A six-year-old boy was killed, and five people were injured, the regional governor reported. Cars were… pic.twitter.com/kIG5lPjMx9 — 🇷🇺 ULIANA STRIZH – WARGONZO🇷🇺 (@UlyanaStrizh) May 31, 2026

Το Γκενίτσεσκ έπεσε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων στις 24 Φεβρουαρίου 2022, την πρώτη ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφού ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε την πόλη της Χερσώνας, το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, οι ρωσικές κατοχικές αρχές μετέφεραν το τοπικό διοικητικό κέντρο τους στο Γκενίτσεσκ.

Ζελένσκι: Οι Ρώσοι μας πρότειναν να ανταλλάξουμε παιδιά με στρατιώτες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του ότι:

«Οι Ρώσοι μας πρότειναν να ανταλλάξουμε παιδιά με στρατιώτες. Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε τα παιδιά μας; Δεν μπορούμε.

Πρώτα απ’ όλα, είναι παράνομο. Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε πολίτες. Μπορείς να επιστρέψεις πολίτες. Και πώς μπορείς να κάνεις ανταλλαγή;

Ναι, είναι σημαντικό να πάρουμε πίσω τους πολεμιστές μας, τους αιχμαλώτους πολέμου. Αλλά δεν μπορούμε να τους ανταλλάξουμε με τα παιδιά.

Όμως, το γεγονός ότι η Ρωσία πρότεινε να ανταλλάξει παιδιά, αυτό είναι η απόδειξη ότι έκλεψαν παιδιά».

Δείτε σχετικό βίντεο: